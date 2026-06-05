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Moarte șocantă la Hollywood: actorul James Handy a fost ucis de fiul iubitei sale

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Actorul american James Handy, cunoscut pentru rolurile sale din filme precum Top Gun: Maverick, Jumanji, Logan, The Rocketeer și Arachnophobia, a murit la vârsta de 81 de ani după ce a fost înjunghiat în fața locuinței sale din California de fiul iubitei.

Actorul James Handy a murit la 81 de ani. FOTO: Wikipedia
Actorul James Handy a murit la 81 de ani. FOTO: Wikipedia

Potrivit informațiilor transmise de Los Angeles Police Department, polițiștii au intervenit miercuri dimineață la o adresă din cartierul Tarzana, după un apel la serviciul de urgență 911, notează Forbes

Apelantul le-ar fi spus operatorilor: „Sunt fiul omului, tocmai l-am ucis pe omul păcatului”.

La sosirea la fața locului, agenții l-au găsit pe James Handy inconștient, în curtea din fața casei, cu o plagă înjunghiată în zona pieptului. Actorul a fost transportat de urgență la spital de paramedicii serviciului de pompieri din Los Angeles, însă medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața.

Principalul suspect este un bărbat de 44 de ani, identificat drept Michael Gledhill. Acesta a fost arestat sub acuzația de omor și este deținut pe o cauțiune stabilită la două milioane de dolari.

Potrivit anchetatorilor, suspectul locuia în aceeași casă împreună cu mama sa, care era partenera actorului. Poliția consideră că este vorba despre un incident izolat și a precizat că nu există un pericol pentru populație.

O carieră de aproape cinci decenii

Născut la New York sub numele de James Michael Handy, actorul și-a început cariera pe micile ecrane în 1977, într-un rol episodic în serialul Ryan's Hope.

Debutul său în cinematografie a venit în 1981, în filmul Taps, unde a interpretat rolul unui șerif. Pelicula i-a avut în distribuție pe Tom Cruise, Sean Penn și Timothy Hutton.

Un an mai târziu a apărut în drama juridică The Verdict, nominalizată la cinci premii Oscar.

Ultimul său rol pe marele ecran a fost în blockbusterul Top Gun: Maverick, unde a interpretat personajul Jimmy, barmanul localului frecventat de piloți.

De-a lungul carierei, James Handy a acumulat peste 140 de apariții în filme și seriale. Printre producțiile în care a jucat se numără și Brighton Beach Memoirs, K-9, Guarding Tess și Unbreakable.

Roluri importante în seriale 

Actorul a avut și numeroase roluri recurente în televiziune. A fost cunoscut publicului pentru interpretarea lui Matt Fielding Sr. în Melrose Place, a comandantului Haverill în NYPD Blue, a lui Lou Handleman în Profiler și a lui Arthur Devlin în Alias.

De asemenea, a avut apariții în zeci de seriale de succes, printre care The X-Files, Walker, Texas Ranger, ER, The West Wing, Criminal Minds, Castle, NCIS: Los Angeles și 9-1-1.

Moartea actorului a șocat industria de la Hollywood, iar ancheta privind circumstanțele tragediei este în desfășurare.

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