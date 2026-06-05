Victor Ponta părăsește grupul PSD din Camera Deputaților. Va activa în grupul parlamentar „Uniți pentru România”

Fostul premier Victor Ponta a decis să părăsească grupul parlamentar PSD din Camera Deputaților și să se alăture grupului „Uniți pentru România”, după ce a rămas afiliat social-democraților chiar și după excluderea sa din partid.

Ponta a informat oficial conducerea Camerei Deputaților că va activa de acum înainte în grupul parlamentar „Uniți pentru România”.

Victor Ponta a fost ales deputat pe listele PSD în județul Dâmbovița, însă relația sa cu social-democrații s-a deteriorat după ce și-a anunțat candidatura la alegerile prezidențiale. În martie 2025, Consiliul Național Politic al PSD a decis excluderea sa din partid, însă acesta și-a păstrat mandatul și a continuat să facă parte din grupul parlamentar al formațiunii.

Întrebat despre statutul său actual în PSD, fostul premier a declarat că nu a primit nicio comunicare oficială privind excluderea.

„Nu știu dacă mai sunt membru PSD. Cred că mai sunt”, a afirmat Victor Ponta pentru G4Media.

Acesta a precizat că organizația PSD Dâmbovița nu a luat măsuri împotriva sa și că va continua să reprezinte județul până la finalul mandatului.

„Cu siguranță, cei de la Dâmbovița nu m-au exclus. Și acolo voi continua să activez până la finalul mandatului”, a adăugat deputatul.

Ce este grupul „Uniți pentru România”

Grupul parlamentar „Uniți pentru România” a fost constituit în 2026, în principal din deputați aleși inițial pe listele POT, care s-au desprins ulterior de conducerea partidului. Grupul este condus de Răzvan Mirel Chiriță și a fost anunțat oficial în februarie 2026.

Potrivit reprezentanților săi, formațiunea se definește drept o construcție politică de centru-dreapta, pro-europeană și pro-occidentală, care susține apartenența României la Uniunea Europeană și la spațiul euroatlantic.

Schimbarea denumirii grupului parlamentar a fost aprobată de Biroul Permanent al Camerei Deputaților în luna mai, după conflictul dintre tabăra lui Răzvan Chiriță și conducerea POT, reprezentată de Anamaria Gavrilă. Prin această mutare, Victor Ponta se desparte oficial de grupul PSD și se alătură unei noi structuri parlamentare.