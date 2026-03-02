Alerta la Baza Deveselu, ridicată la nivelul „BRAVO”, pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu

Armata SUA a ridicat nivelul de securitate la Baza Deveselu la starea „BRAVO”, în contextul escaladării tensiunilor dintre Statele Unite/Israel și Iran. Este vorba de o măsură care se aplică în prezent tuturor bazelor americane din lume, ca urmare a riscurilor generate de conflictul din Orientul Mijlociu.

Generalul (r) Mircea Mîndrescu a explicat la Antena 3 că nivelul „BRAVO” indică o amenințare crescută, dar previzibilă, ceea ce determină implementarea unor măsuri suplimentare de securitate, precum: suplimentarea gărzilor; controale mai frecvente și mai stricte ale vehiculelor; inspecții regulate ale perimetrului; posibilitatea restricționării accesului în bază.

„BRAVO” este al doilea nivel de alertă din sistemul militar american. Următorul nivel, „CHARLIE”, se activează atunci când există informații concrete privind un posibil atac, iar cel mai ridicat, „DELTA”, este rezervat acelor situații în care un atac terorist este în desfășurare sau iminent.

Generalu în rezervă consideră că trecerea la nivelul „BRAVO” este o reacție firească în contextul actual, având în vedere amenințările formulate de Iran.

Toate bazele americane, în alertă sporită

Un oficial american a confirmat că toate bazele militare ale SUA au trecut la starea de amenințare „BRAVO”, ceea ce, potrivit regulilor Departamentului Apărării, reflectă o amenințare crescută sau mai previzibilă de activitate teroristă. Este cel mai înalt nivel înainte ca un atac să fie considerat iminent sau probabil.

România nu este vizată direct

Deși nivelul de alertă a fost ridicat, autoritățile române au transmis că, potrivit datelor disponibile, nu există o amenințare militară directă la adresa teritoriului național, însă situația este monitorizată permanent.

„Din datele pe care Ministerul Apărării Naționale le are la acest moment, pe fondul evoluției situației de securitate din Iran, nu rezultă o amenințare militară la adresa teritoriului național”, se arată în comunicatul oficial.

Armata României menține permanent în serviciu forțe care supraveghează mediile aerian, naval, terestru, informațional și cyber, asigurând detectarea amenințărilor și reacția imediată. Militari și specialiști civili se află în permanență, 24/7, în serviciu de permanență și intervenție.

„Armata și-a ajustat postura și s-au dispus măsuri de creștere a vigilenței și de pregătire a sistemelor care completează forțele de reacție imediată”, precizează MApN.

În plus, facilitățile navale ale Statelor Unite de la Deveselu, integrate în sistemul NATO, asigură protecția antibalistică împotriva amenințărilor emergente din afara zonei Euro-Atlantice.

Ministerul subliniază că se află în contact permanent cu aliații și coordonează toate măsurile necesare pentru asigurarea securității României.