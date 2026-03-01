NATO menține vigilența asupra reacției Iranului în războiul „existențial”

Sistemul de apărare antirachetă al NATO este în stare de alertă, pe măsură ce atacurile Iranului, vizând un număr fără precedent de locații militare americane și alte obiective din Orientul Mijlociu, testează capacitatea de reacție a apărării aeriene americane și a partenerilor din regiune. Nu se știe încă dacă Teheranul va încerca să lovească ținte mai îndepărtate, scrie Stars and Stripes.

Statele Unite dispun de numeroase baze militare de-a lungul Mării Mediterane și în Europa, care permit proiecția de forță în Orientul Mijlociu. Un oficial militar de rang înalt al NATO a declarat sâmbătă că alianța asigură o vigilență continuă pentru protecția celor 32 de state membre.

„Abordarea noastră acoperă toate domeniile: terestru, aerian, maritim, cibernetic și spațial”, a spus oficialul. „Această stare constantă de alertă ridicată este menită să descurajeze adversarii, să monitorizeze amenințările și să ofere răspunsuri rapide și coordonate în cazul unei crize.”

Sistemul de apărare antirachetă al NATO, care include situl Aegis Ashore din România și distrugătoare ale marinei americane din Rota, Spania, a fost inițiat acum peste 15 ani și dezvoltat treptat, având în vedere amenințarea rachetelor balistice din Iran. Sistemul mai cuprinde un ansamblu de apărare antirachetă în Polonia și un radar de avertizare timpurie amplasat pe un vârf de munte la Kurecik, Turcia.

Colin P. Clarke, expert în terorism la think tank-ul Soufan Center, a declarat sâmbătă că Statele Unite și aliații lor trebuie să se pregătească pentru o gamă largă de contra-măsuri din partea Teheranului, care ar putea depăși Orientul Mijlociu.

„Pentru Iran, acest război este existențial”, a spus Clarke. „Și tocmai pentru că este așa, m-aș aștepta ca Teheranul să activeze orice celulă dormitoare pe care o are în Vest, pentru a face acest război dureros pentru SUA și Israel. Hezbollah și alte grupuri ar putea foarte bine să încerce atacuri în Europa, America de Nord și alte regiuni.”

Deși până acum loviturile Iranului au vizat o gamă largă de teritorii din Orientul Mijlociu, analiștii consideră că Teheranul ar putea păstra un număr semnificativ de rachete în rezervă.

„Nu am văzut încă atacuri de saturare menite să copleșească apărarea aeriană stratificată”, a explicat Alex Plitsas, expert în Iran la think tank-ul Atlantic Council. „Nu este clar dacă acest lucru se datorează loviturilor americane și israeliene asupra stocurilor de rachete, păstrării rachetelor în rezervă de către Iran, testării apărării sau unei combinații a acestora.”

Pe lângă Bahrain, loviturile Iranului au vizat în principal ținte militare americane din Irak, Kuweit, Qatar și Emiratele Arabe Unite.

„Răspunsul Iranului până în prezent a fost măsurat și rațional”, a concluzionat Plitsas.