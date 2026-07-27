Final tragic în cazul tinerei dispărute în București: Fata de 22 de ani a fost găsită decedată

Tânăra de 22 de ani din București, dată dispărută vineri și pentru găsirea căreia autoritățile au emis un mesaj RO-Alert, a fost identificată drept victima unui incident feroviar produs în aceeași zi în județul Ilfov, a anunțat luni, 27 iulie, Poliția Capitalei.

Dispariția tinerei fusese sesizată pe 24 iulie, în jurul orei 22.00, după ce aceasta fusese văzută ultima dată în cursul aceleiași zile la o unitate medicală din Sectorul 6.

Polițiștii au început căutările și au audiat membri ai familiei, au făcut verificări în unități medicale și au analizat imagini surprinse de camerele de supraveghere pentru a reconstitui traseul tinerei.

Din informațiile obținute a rezultat că aceasta se afla într-o stare de vulnerabilitate, motiv pentru care autoritățile au decis transmiterea unui mesaj RO-Alert prin care populația era solicitată să ofere informații care ar putea ajuta la găsirea sa.

Polițiștii au făcut legătura cu un incident feroviar

În timpul verificărilor, polițiștii au obținut informații despre un incident feroviar produs vineri, 24 iulie, în jurul orei 12.00, în județul Ilfov, în urma căruia o femeie și-a pierdut viața.

Anchetatorii au comparat traseul parcurs de tânăra dispărută, imaginile de supraveghere, semnalmentele și vestimentația acesteia, constatând că există indicii că victima incidentului ar putea fi aceeași persoană.

Identitatea a fost confirmată luni, în urma procedurilor medico-legale efectuate de Serviciul de Medicină Legală Ilfov.

„Poliția Capitalei transmite condoleanțe familiei și apropiaților”, a transmis instituția.

Cercetările continuă pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs decesul.