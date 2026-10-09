Alertă de răpire în județul Teleorman: fetiță de 12 ani, urcată cu forța într-o mașină

O fetiță în vârstă de 12 ani, Tănase-Petre Angela, a fost răpită vineri, 9 octombrie, de pe o stradă din comuna Poroschia, din județul Teleorman. Autoritățile au declanșat de urgență mecanismul „Alertă Răpire Copil” și au constituit o celulă de criză pentru a o găsi pe minoră și a-i prinde pe răpitori.

Foto: Poliție

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Teleorman, alarma s-a dat în jurul orei 12:50, când un bărbat a alertat Poliția privind dispariție fetei. Copila a fost urcată într-un autoturism cu forța, de trei persoane. Mașina s-a îndreptat ulterior spre municipiul Alexandria.

Mai multe echipaje de poliție s-au deplasat imediat în zonă, iar autoturismul suspect a fost dat în atenția tuturor forțelor de ordine.

Polițiștii au reușit deja să identifice unul dintre bărbații bănuiți că s-ar fi aflat în mașină și continuă operațiunile ample pentru prinderea tuturor suspecților și găsirea minorei. În cauză a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lipsire de libertate.

Foto: Poliție

Semnalmentele minorei: înălțime 1,65 m, ochi albaștri, față ovală, păr șaten.

Vestimentație la momentul dispariției: tricou negru, fustă cu imprimeu maro și adidași maro.

Autoritățile fac un apel către populație: Oricine deține informații care pot conduce la găsirea fetiței este rugat să sune imediat la numărul unic de urgență 112.

Conform protocolului pentru mecanismul „Alertă Răpire Copil”, partenerii publici și privați difuzează în regim de urgență mesajul pentru a mobiliza cetățenii în vederea salvării minorei.