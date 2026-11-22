Forțele Aeriene Române au ridicat în noaptea de sâmbătă spre duminică două aeronave F-16 aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană, după ce o țintă aeriană a fost semnalată în apropierea graniței României cu Ucraina.

Foto: FB MApN

„În cursul nopții de sâmbătă spre duminică, 21 spre 22 noiembrie, a fost semnalată o țintă aeriană la 63 de kilometri nord-est de localitatea Vâlcove, Ucraina.

Două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană, au decolat de la Baza 86 Aeriană Fetești”, a precizat MApN, duminică, într-un comunicat

În contextul incidentului, Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a informat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, care a dispus măsuri de alertare a populației din nordul județului Tulcea.

„La ora 00.46 a fost transmis un mesaj RO-Alert”, a transmis MApN.

Autoritățile au menținut starea de alertă până la ora 02.14, când aceasta a fost ridicată.

MApN a precizat că, pe durata monitorizării, nu au fost raportate pătrunderi ale țintei în spațiul aerian național al României.