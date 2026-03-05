Al doilea avion cu români blocați în Dubai a sosit la București. Cât a plătit un român pe bilet ca să revină acasă

Al doilea avion ce transportă românii blocați în Dubai a aterizat pe Aeroportul Internațional Henri Coandă joi, 5 martie. În continuare, mii de români sunt blocați în Emiratele Arabe.

„Eu doar m-am înregistrat la ambasadă, nu m-a sunat nimeni și atunci a trebuit să mă descurc pe cont propriu. Ieri, un bilet la economic class spre Londra era undeva la 10.000 de euro ieri. Astăzi, spre București, biletul a costat vreo 1.000 de euro, doar dus.”

Acesta adaugă că situația a fost tensionată, povestind despre momentele în care bucăți de drone au lovit clădiri din Dubai. El face referire la momentul în care o dronă de tip Shahed ar fi evitat sistemele de apărare antiaeriană și ar fi lovit o parcare aflată în apropierea consulatului american din Dubai, care fusese evacuat în prealabil.

„A fost o situație nasoală. Stăteai în pat și vedeai lumină pe cer”

De asemenea, românul le-a spus jurnaliștilor că unii români primeau mesaj de la Compania Flydubai că zborul este anulat, iar alții nu primeau niciun mesaj.

„Eu aveam zbor azi dimineață spre Milano, cu Emirates, dar mi-a fost anulat. Între timp, m-am dus la ghișeu și urmau să-mi ofere un zbor spre Europa.

Mulți au zboruri cu compania Wizz Air și li s-a spus că următorul termen este pe 10 martie. În stânga și în dreapta mea erau locuri libere. Compania Flydubai le spunea unor români că zborul este anulat, iar nouă nu ne spuneau nimic.

Când am ajuns acolo, ne-au permis să intrăm. Din ce am auzit, nu am o informație foarte sigură, dar nu vor să declare zborurile public, pentru ca Iranul să nu facă vreo «joacă» din asta. Avioanele nu mai sunt direct pe pistă, ci undeva în spatele unor clădiri”, a povestit acesta.

Peste 100.000 de lire pe avioane private pentru a scăpa din Golf

Speriați de conflictul din Orientul Mijlociu, unii călători bogați apelează la avioane private, iar prețurile pentru charter au ajuns până la 105.000 de lire sterline (140.000 de dolari) pentru un singur zbor , scrie Daily Mail.

Între timp, zborurile private din Muscat spre Istanbul au ajuns să coste peste 70.000 de lire sterline (93.000 de euro), aproximativ dublu față de tariful obișnuit. În același timp, firmele private de securitate închiriază SUV-uri pentru a transporta clienții către aeroporturi deschise, de unde aceștia pot urca în avioane private.

Familiile care nu reușesc să găsească locuri în avion conduc chiar și peste zece ore până la aeroporturi din Oman sau Arabia Saudită, în speranța că vor reuși să plece. Costul închirierii unui microbuz pentru această călătorie a crescut de la câteva sute la câteva mii de lire sterline.

De asemenea, companiile plătesc, potrivit relatărilor, zeci și în unele cazuri sute de mii de euro pentru a-și evacua angajații din regiune, potrivit grupurilor de asigurări care oferă servicii de răspuns în situații de criză.

Un asigurător a spus că costul total pentru evacuarea unei familii de patru persoane a ajuns până la 250.000 de dolari (187.500 de lire sterline) atunci când este nevoie de avioane private.

Al doilea zbor din Dubai a avut o întârziere de peste o oră și jumătate

Potrivit TVR Info, cea de-a doua cursă trebuia să sosească la ora 7, însă a avut o întârziere de peste o oră și jumătate. Cu această cursă au revenit acasă 147 de români. Acest decalaj se produce pentru că avioanele ocolesc foarte mult. Nu vin pe ruta inițială, ci ocolesc prin Egipt și apoi prin Turcia.

„Am ajuns și îi mulțumim lui Dumnezeu că ne reîntoarcem acasă. E bine, îi mulțumim lui Dumnezeu că am ajuns acasă.”

„A fost o loterie. Fiecare minut trăit acolo în ultimele câteva zile a fost ca un pariu pe fiecare avion. Am făcut, cred, 3-4 rezervări. Ne mai gândeam dacă le mai putem anula sau nu, dar nici nu mai contează. Fiecare după posibilități.”

Joi noaptea a ajuns la Aeroportul Henri Coandă primul avion, cu 164 de pasageri. Zborul a avut peste două ore întârziere, iar avionul a aterizat după miezul nopții.

Un val nou de anulări afectează traficul aerian de pe Aeroportul Henri Coandă, unde 23 de zboruri către sau dinspre Israel, Siria, Qatar şi Dubai nu vor mai opera joi, pe fondul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu.

Anunțul a fost făcut de Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti.

Este vorba despre 13 decolări şi 10 aterizări ale unor zboruri aparţinând operatorilor aerieni Anima Wings, Dan Air, El Al-Israel Airlines, Fly One Romania, Hisky Europe, Israir Airlines, Qatar Airways şi Wizz Air Malta.

„Tocmai ce am primit mail de la Wizz Air că s-a suspendat și zborul care urma sa fie programat pe 10 martie”, a scris, joi, pe o rețea socială un român blocat în Abu Dhabi.

Ministerul Transporturilor le recomandă românilor care au planificate călătorii în Israel sau în statele din apropiere afectate de conflict să își anuleze sau să își reprogrameze deplasările.

Recomandarea vine după atacurile lansate de Israel și SUA asupra Iranului și riposta Teheranului cu rachete și drone împotriva bazelor americane din regiune și a unor ținte din Israel.