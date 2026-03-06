Donald Trump l-a invitat pe Messi la Casa Albă pentru a-l umili. Argentinianul, salvat de coechipierii de la Inter Miami

Pe 5 martie, echipa Inter Miami a ajuns la Casa Albă pentru a sărbători succesul din Cupa MLS 2025, iar Lionel Messi a pășit, astfel, pentru prima dată în celebra reședință prezidențială.

Anterior, în ianuarie 2025, argentinianul primise o invitație din partea lui Joe Biden pentru a-i fi înmânată Medalia Prezidențială a Libertății, însă Messi a refuzat onorul.

„Cine e mai bun? Messi sau Pele?”

În timpul celei mai recente vizite, Donald Trump a luat cuvântul și a pus o întrebare neașteptată, în fața tuturor celor prezenți, stârnind curiozitate și un strop de amuzament.

„Eu am început să mă uit la fotbal pe vremea lui Pele, dar Messi s-ar putea să fie mai bun! Cine e mai bun? Messi sau Pele?”, a recunoscut președintele Statelor Unite ale Americii.

Coechipierii lui Messi de la Inter Miami au vrut să scape rapid de momentul stânjenitor și au strigat, în cor, „Leo”, susținându-și colegul de echipă.

La scurt timp după, Donald Trump a recunoscut că fiul său este mare fan Cristiano Ronaldo. Atunci Messi a zâmbit, ușor amuzat de remarca liderului american.

În afară de perioada petrecută la New York Cosmos, legendarul fotbalist brazilian a evoluat exclusiv în Brazilia, la Santos FC, unde a devenit o adevărată legendă. De-a lungul carierei, Pele a cucerit trei Cupe Mondiale, printre numeroase alte trofee importante.

„El (n.r. Pele) a fost inspirația noastră, iar locul acesta, unde era o versiune mai veche a acestui stadion, era arhiplin când juca el. Nu vreau să par bătrân, dar asta s-a întâmplat acum mult timp. Eram un tânăr pe atunci și am venit să-l văd pe Pelé, iar el a fost fantastic!”, declara Trump, în vara anului trecut.

Lionel Messi, pe de cealaltă parte, a adunat aproape toate distincțiile posibile în fotbal: patru trofee UEFA Champions League, opt Baloane de Aur, Cupa Mondială FIFA și două titluri în Copa America.