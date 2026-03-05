search
Joi, 5 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Cine plătește pentru turiștii blocați în zone de conflict - Dilema românească: Ajutor de la stat sau pomană din taxele altora?

0
Război în Orientul Mijlociu
0
Publicat:

Escaladarea conflictului din Iran a dat peste cap traficul aerian din Orientul Mijlociu și a lăsat mii de turiști români blocați în destinații precum Emiratele Arabe Unite sau Israel. Mulți dintre cei care s-au întors cu curse speciale organizate de Tarom se plâng că și-au plătit biletele din fonduri proprii.

Români veniți din Dubai au fost nemulțumiți că au plătit biletul de avion. FOTO: Shutterstock
Români veniți din Dubai au fost nemulțumiți că au plătit biletul de avion. FOTO: Shutterstock

În contextul escaladării războiului din Iran, zborurile comerciale către și dinspre Orientul Mijlociu au fost masiv perturbate sau anulate, iar spațiul aerian rămâne în mare parte închis, ceea ce a lăsat mii de români blocați în țări precum Emiratele Arabe Unite sau Israel.

Autoritățile române au organizat curse de repatriere, inclusiv zboruri speciale TAROM din Egipt, pentru a aduce acasă cetățenii afectați, dar aceste operațiuni nu au fost gratuite. Mulți dintre repatriați sunt nemulțumiți că au fost nevoiți să acopere cheltuielile de întoarcere (bilete de avion, transport terestru, cazare), chiar dacă inițial aveau bilete pentru zborurile anulate și se așteptau ca statul să le suporte costurile sau să le asigure gratuit revenirea.

Criticii au vizat modul în care autoritățile au gestionat comunicarea și sprijinul pentru românii blocați, unii acuzând lipsa de coordonare și costurile neașteptate impuse

Mai mulți dintre cei întorși în țară au reclamat că „ajutorul” anunțat oficial nu a însemnat sprijin financiar concret. „Noi ne-am plătit tot, inclusiv noul bilet. Nu ne-a decontat nimeni nimic”, a spus o turistă revenită din Dubai. Un alt român a comentat: „Nu am cerut bani de la stat, dar nici să se laude că ne-a adus gratis. Am scos din buzunar câteva sute de euro în plus”.

Pe rețelele sociale, reacțiile au fost și mai dure. Sub un clip publicat pe pagina „Promowebtv” în care erau prezentați mai mulți turiști care s-au plâns de faptul că și-au plătit singuri biletele de avion s-au adunat peste 160 de comentarii.

Un utilizator a scris: „Distracție, concediu, paranghelii, dar spui că ai plătit din banii tăi revenirea-n țară. Voiai să te aducă cu avion mocca?”. Altul i-a răspuns: „Oamenii spun că și-au plătit totul, pentru că autoritățile se laudă că i-au ajutat. Nu înțelegeți sau vă faceți că nu înțelegeți?”

„De trei săptămâni era atenționare de călătorie în zonă. De ce au plecat când existau avertismente?”  

Discuția s-a polarizat rapid. „Statul a trimis aeronava, dar de plătit trebuie să o plătească ei. E normal să nu plătească statul, dar au organizat două zboruri”, a comentat cineva, sugerând că simpla organizare a curselor reprezintă un ajutor suficient.

În replică, o altă voce a invocat obligațiile constituționale: „Statul are obligația să-și protejeze cetățenii oriunde s-ar afla și să-i aducă acasă în situații de criză. Acei oameni plătesc taxe și impozite”.

Citește și: Primii 318 români au fost repatriați din Orientul Mijlociu cu două curse. Oamenii acuză statul român că nu i-a ajutat

Unii au pus accent pe responsabilitatea individuală: „Dacă ai 2000 de euro pentru un concediu, mai ai încă 600 pentru întoarcere”, a scris o utilizatoare. „Îți faci asigurare, îți păzești spatele, nu aștepți pomană din taxele mele”, a adăugat altcineva.

În aceeași notă, un comentator a punctat: „De trei săptămâni era atenționare de călătorie în zonă. De ce au plecat când existau avertismente?” 

 „Ziceți mulțumesc că v-au adus acasă în siguranță, alte țări nu se sinchisesc pentru ai lor”

De cealaltă parte, cei nemulțumiți au reclamat discrepanța dintre comunicarea oficială și realitate. „Ideea e că nu au avut sprijin din partea statului cum se declara în comunicate. Ce se declară și realitatea e total diferită”, a susținut o persoană. Alt comentariu acuza: „Enervant e că mint autoritățile și jignesc oamenii făcându-i analfabeți”.

Au existat și poziții ironice sau tăioase: „Ziceți mulțumesc că v-au adus acasă în siguranță, alte țări nu se sinchisesc pentru ai lor”, a scris cineva. „Cine voiai să-ți plătească, statul? El te-a trimis acolo?”, a întrebat retoric un alt utilizator. Un alt comentator a sintetizat frustrarea taberei critice: „Pe banii cui să-i aducă înapoi din concediu? Dacă nu era război, tot pe banii lor veneau”.

În centrul disputei rămâne diferența de percepție asupra noțiunii de „sprijin”. Pentru autorități, organizarea logistică a zborurilor și prezența consulară reprezintă intervenția necesară într-o situație de criză. Pentru o parte dintre turiști, ajutorul ar fi trebuit să includă și acoperirea costurilor suplimentare generate de un conflict imprevizibil.

Cazul scoate la iveală o tensiune mai veche din societate: unde se termină responsabilitatea individuală și unde începe obligația statului? În contextul unui conflict regional care a perturbat grav transportul aerian, răspunsul rămâne disputat.  

Cum au făcut alte țări

Mai multe ţări au organizat repatrierea cetăţenilor blocaţi în Orientul Mijlociu, ca răspuns la perturbările masive ale zborurilor după izbucnirea conflictului regional.

Anumite țări au oferit zboruri gratuite sau subvenționate integral:

India – prin Air India și alți operatori naționali, cetățenii indieni blocați în Emiratele Arabe Unite, Oman, Iordania sau Egipt au fost repatriați fără să plătească biletele. Costurile au fost suportate de guvern, ca parte a programului de protecție a cetățenilor în situații de criză.

Franța – cetățenii francezi au fost aduși acasă prin zboruri speciale organizate de Ministerul de Externe, fără plata biletelor de către turiști.

Spania – cursele charter pentru cetățeni spanioli au fost acoperite integral de stat, pentru a evita situațiile de blocaj în aeroporturi.

Alte țări au oferit sprijin parțial sau logistic:

Regatul Unit – autoritățile britanice au facilitat repatrierea prin charter flights, uneori subvenționând doar o parte din cost sau oferind reduceri pentru biletele comerciale, dar nu gratuitate totală.

Italia, Germania, Polonia, Elveția – în aceste țări, guvernele au folosit mecanisme europene de protecție civilă sau au coordonat curse comerciale, însă cetățenii au fost adesea nevoiți să suporte parțial costul biletelor.

Statele Unite – Departamentul de Stat a organizat curse de evacuare și a oferit suport logistic, dar nu toate costurile au fost acoperite integral; pentru anumite categorii vulnerabile au existat facilități gratuite.

Evenimente

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
De ce nu sare Rusia în ajutorul Teheranului. Avantajele Moscovei în cazul unui război de lungă durată în Iran
digi24.ro
image
Top 11 cele mai sigure țări din lume în cazul izbucnirii unui război mondial. Două se află în Europa
stirileprotv.ro
image
Vortexul Polar SE RUPE în martie! Vremea o ia razna în România
gandul.ro
image
Harta razei rachetelor Iranului: Care sunt orașele mari din Europa care ar putea fi lovite. Intră și România în aria lor?
mediafax.ro
image
Subvenții de 1,3 milioane de euro pentru ferma din Cluj unde au murit peste 200 de animale. Care a fost traseul banilor europeni
fanatik.ro
image
Ce s-a ales de blocul din Rahova, la șase luni de la explozia care a îngrozit Bucureștiul: „Oamenii nu au mai intrat în case de atunci”
libertatea.ro
image
Români reveniți în țară din Orientul Mijlociu, nemulțumiți că și-au plătit singuri biletele. Diferența dintre zbor asistat și evacuare
digi24.ro
image
„Nu mai dezinformați, nebunilor!” » În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu: „Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”
gsp.ro
image
Lovitură de teatru, după ce Iranul a făcut anunțul așteptat de întreaga planetă
digisport.ro
image
Senatori au găsit pasaje care par scrise cu ChatGPT în proiecte de lege, la Comisia Juridică
stiripesurse.ro
image
Iranul era o țară complet diferită față de ce vedem acum. Cum arăta viața înainte de revoluția islamică din 1979
antena3.ro
image
Reacția Rusiei după ce România ia în calcul posibilitatea de a găzdui arme nucleare de la Franța
observatornews.ro
image
Criminalii lui Adrian Kreiner rup TĂCEREA! Dezvăluiri incredibile din noaptea jafului: 'El a strigat după noi' 😲
cancan.ro
image
Bolojan, anunț oficial despre ajutorul la pensie acordat în 2026. „Doar atâția bani avem”
newsweek.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a atras toate privirile
prosport.ro
image
Ce este mecanismul de protecție civilă activat de România pentru aducerea românilor din Orientul Mijlociu
playtech.ro
image
După ce a divorțat de fotbalistul italian, Viktoria Varga a uimit cu o apariție inedită. Fosta soție a lui Graziano Pelle arată superb la 33 de ani
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Instanța a luat decizia în cazul lui Kader Keita, după ce a lovit o femeie pe trecerea de pietoni
digisport.ro
image
Vicepreședintele Băncii Mondiale spune că românii au 80% din puterea de cumpărare a UE: Țara noastră are printre cele mai mici salarii din UE
stiripesurse.ro
image
Când și unde va fi înmormântată Andreea Aniță! Mesajul plin de durere al mamei: „Golul pe care îl lasă în urmă nu va putea fi umplut niciodată”
kanald.ro
image
Donald Trump, decizie șoc! A tăiat legăturile comerciale dintre SUA și Spania, după ce țara nu a permis folosirea bazelor sale militare în conflictul cu Iran
wowbiz.ro
image
BOMBA anului! Romina Gingașu și Piero Ferrari DIVORȚEAZĂ! Avem detalii EXCLUSIVE
romaniatv.net
image
Alertă nucleară! S-a aflat ce viza racheta iraniană trasă asupra Turciei
mediaflux.ro
image
„Nu mai dezinformați, nebunilor!” » În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu: „Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”
gsp.ro
image
Avertismentul îngrijorător al unui medic pediatru: „Vor muri tot mai mulţi copii şi persoane, din cauza "dacilor liberi". E "cronica unei morţi anunţate"
actualitate.net
image
Alexandra Căpitănescu va reprezenta România la Eurovision 2026. Cu ce piesă va urca pe scena internațională
actualitate.net
image
Cum prepară Mihaela Bilic sufleu de brânză. Rețeta folosită de medicul nutriționist
click.ro
image
Cât câștigă un asistent medical dintr-un spital județean. „Lucrez nopți, weekenduri, sărbători legale"
click.ro
image
Zodii care vor cunoaște fericirea supremă în această primăvară. Universul îi răsplătește pe nativi
click.ro
Sarah Ferguson și Tiger Woods foto Profimedia jpg
„E superb! Oare am vreo șansă cu el?” Insațiabila Sarah s-a aruncat la picioarele unei celebrități din anturajul lui Trump
okmagazine.ro
GettyImages 2159194347 jpg
De la „Maria Magdalena” la Enigma, descoperă povestea spectaculoasă a Sandrei
clickpentrufemei.ro
childbirth jpg
25 de sfaturi din Evul Mediu - unele de-a dreptul bizare, altele valabile si azi
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Carmen Brumă îți spune ce să mănânci în post ca să nu te îngrași! „Sunt tot felul de trucuri pe care trebuie să le știi”
image
Cum prepară Mihaela Bilic sufleu de brânză. Rețeta folosită de medicul nutriționist

OK! Magazine

image
Se transformă pe zi ce trece! Alina, soția lui Nicolae al României, își dezvăluie grația și feminitatea

Click! Pentru femei

image
O vedetă din serialul „Dallas” s-a stins din viață la 62 de ani! Ultimul ei apel disperat

Click! Sănătate

image
Lipsa acestui mineral după 50 de ani poate slăbi memoria