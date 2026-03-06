search
Vineri, 6 Martie 2026
Emma Răducanu, explicația căderii: „Vreau un antrenor, dar să nu-mi spună ce să fac"

Publicat:

Emma Răducanu nu-și mai găsește cadența după câștigarea US Open în 2021, la doar 18 ani. De atunci, ea mai ajuns o singură dată într-o finală WTA, anul acesta, la Transylvania Open, iar o posibilă explicație pentru căderea jucătoarei britanice de origine română este filozofia ei despre rolul unui antrenor.

Emma Răducanu schimbă antrenor ca pe șosete. Foto EPA EFE
Emma Răducanu schimbă antrenor ca pe șosete. Foto EPA EFE

Cunoscută ca o „devoratoare” de antrenori, schimbând deja 10 până la 23 de ani, Emma Răducanu a dat vina pe aceștia pentru randamentul său scăzut, acuzându-i că i-a potolit stilul natural de joc. Englezoaica şi-a încheiat relația profesională cu spaniolul Francis Roig în urmă cu câteva săptămâni, după dar șase luni de colaborare și a vorbit pe acestă temă, pentru BBC, înainte de a debuta în turneul de la Indian Wells.

Antrenorul nu-i poate spune să facă ceva ce nu vrea

Am avut mulți oameni mi-au spus ce să fac, cum să joc, iar asta nu funcționează neapărat. Vreau să revin la modul meu natural de a juca. Îmi place să-l redescopăr, pentru că nu l-am mai practicat. Nu vreau să am un alt antrenor acum, pentru că simt că ar fi pus sub semnul întrebării din primul moment, chiar dacă este doar pentru o perioadă de probă. S-ar putea să simt presiune pentru a rămâne alături de el sau de ea, chiar dacă nu este neapărat alegerea corectă.

Mi-ar plăcea să găsesc un antrenor cu care să lucrez, dar nu cred că va fi ușor să găsesc persoana potrivită", a declarat Emma Răducanu, care va juca astăzi în primul tur la Indian Wells contra rusoaicei Anastasia Zaharova. Britanica a bulversat pe toată lumea, afirmând: „Aş prefera să nu vină cineva şi să-mi spună «Fă asta» şi să nu fiu de acord cu acel lucru, dar să fiu obligată să ascult".

