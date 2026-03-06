Emma Răducanu, explicația căderii: „Vreau un antrenor, dar să nu-mi spună ce să fac"

Emma Răducanu nu-și mai găsește cadența după câștigarea US Open în 2021, la doar 18 ani. De atunci, ea mai ajuns o singură dată într-o finală WTA, anul acesta, la Transylvania Open, iar o posibilă explicație pentru căderea jucătoarei britanice de origine română este filozofia ei despre rolul unui antrenor.

Cunoscută ca o „devoratoare” de antrenori, schimbând deja 10 până la 23 de ani, Emma Răducanu a dat vina pe aceștia pentru randamentul său scăzut, acuzându-i că i-a potolit stilul natural de joc. Englezoaica şi-a încheiat relația profesională cu spaniolul Francis Roig în urmă cu câteva săptămâni, după dar șase luni de colaborare și a vorbit pe acestă temă, pentru BBC, înainte de a debuta în turneul de la Indian Wells.

Antrenorul nu-i poate spune să facă ceva ce nu vrea

„Am avut mulți oameni mi-au spus ce să fac, cum să joc, iar asta nu funcționează neapărat. Vreau să revin la modul meu natural de a juca. Îmi place să-l redescopăr, pentru că nu l-am mai practicat. Nu vreau să am un alt antrenor acum, pentru că simt că ar fi pus sub semnul întrebării din primul moment, chiar dacă este doar pentru o perioadă de probă. S-ar putea să simt presiune pentru a rămâne alături de el sau de ea, chiar dacă nu este neapărat alegerea corectă.

Mi-ar plăcea să găsesc un antrenor cu care să lucrez, dar nu cred că va fi ușor să găsesc persoana potrivită", a declarat Emma Răducanu, care va juca astăzi în primul tur la Indian Wells contra rusoaicei Anastasia Zaharova. Britanica a bulversat pe toată lumea, afirmând: „Aş prefera să nu vină cineva şi să-mi spună «Fă asta» şi să nu fiu de acord cu acel lucru, dar să fiu obligată să ascult".