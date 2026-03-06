Ambasadorul României la NATO: „Decizia strategică a României de a găzdui o parte a sistemului antirachetă la Deveselu s-a dovedit a fi cea corectă”

Decizia României de a găzdui sistemul antirachetă de la Deveselu s-a dovedit a fi strategic corectă, afirmă ambasadorul României la NATO, Dan Neculaescu, după interceptarea de către alianță a unei rachete balistice iraniene care se îndrepta spre Turcia, stat membru al Alianței.

Ambasadorul subliniază că eficiența sistemului NATO de apărare antirachetă a fost demonstrată în mod concret prin neutralizarea rachetei iraniene. El amintește că arhitectura defensivă a Alianței este una cu mai multe nivele (multilayer), în care România joacă un rol esențial:

„Sistemul NATO de apărare împotriva rachetelor balistice și-a dovedit eficacitatea. Baza Aegis Ashore din Deveselu, România, combinată cu radarul din Turcia, baza din Polonia și navele americane Aegis BMD, formează un sistem robust de apărare pe mai multe niveluri. Decizia strategică a României de a găzdui o parte a sistemului în Deveselu s-a dovedit a fi cea corectă”, a scris ambasadorul Dan Neculaescu vineri, într-o postare pe X.

Neculaescu amintește că, în urmă cu mai bine de un deceniu, existau voci care contestau capacitatea Iranului de a reprezenta o amenințare reală pentru spațiul euro-atlantic, însă evenimentele recente au infirmat aceste opinii:

„Acum cincisprezece ani, unii susțineau că Iranul nu avea capacitatea de a amenința zona euro-atlantică cu astfel de rachete. Evenimentele recente au demonstrat clar contrariul. Sistemul BMD al NATO rămâne pur defensiv și esențial pentru securitatea colectivă. Contribuția României consolidează întreaga Alianță”

Poziția NATO: nivel de alertă ridicat în întreaga Alianță

Declarațiile ambasadorului vin în contextul în care NATO a anunțat întărirea poziției defensive pe întreg teritoriul său. Purtătorul de cuvânt al Comandamentului Suprem Aliat din Europa, col. Martin L. O’Donnell, a confirmat că interceptarea rachetei iraniene a fost urmată de o creștere imediată a nivelului de pregătire al sistemelor antirachetă.

Potrivit acestuia, Comandamentul Aerian al NATO a ordonat ridicarea nivelului de apărare antirachetă.

O’Donnell a subliniat că NATO a reacționat „în mai puțin de 10 minute”, identificând amenințarea, confirmând traiectoria, alertând sistemele terestre și maritime și lansând interceptorul care a neutralizat racheta.

„Această măsură imediată a fost luată de comandantul Comandamentului Aerian al NATO, care a recomandat în continuare menținerea poziției de apărare împotriva rachetelor balistice a NATO la acest nivel ridicat până când amenințarea reprezentată de atacurile nediscriminatorii continue ale Iranului în regiune va dispărea. Comandantul suprem al forțelor aliate din Europa a fost de acord cu această recomandare, iar problema a fost discutată astăzi în cadrul unei reuniuni a Consiliului Nord-Atlantic, unde aliații și-au exprimat sprijinul ferm și unanim pentru această măsură sensibilă. În plus, aliații și-au exprimat mulțumirile pentru răspunsul imediat și potențial salvator al comandantului suprem al forțelor aliate din Europa și al Cartierului General Suprem al Forțelor Aliate din Europa și au condamnat din nou atacul Iranului asupra Turciei”, a mai spus purtătorul de cuvânt.

Potrivit acestuia, măsura este necesară pentru a apăra Alianța în baza amenințării actuale.



„Deși nu pot intra în detalii cu privire la această schimbare de poziție din motive de securitate operațională, ajustarea îi oferă Comandantului Suprem Aliat al Europei exact ceea ce are nevoie pentru a apărarea Alianței în baza amenințării actuale, iar el o va apăra! Cum a văzut întreaga lume, NATO a executat perfect procedurile sale de apărare împotriva rachetelor balistice. În mai puțin de 10 minute, membrii NATO au identificat o amenințare la adresa aliaților, o rachetă balistică, au confirmat traiectoria acesteia, au alertat sistemele de apărare antirachetă terestre și maritime și au lansat un interceptor pentru a neutraliza amenințarea și a proteja teritoriul și populația noastră. Aceasta este adevărata forță!”, a mai transmis col. Martin L.

Racheta viza baza Incirlik

Ministerul Apărării din Turcia a anunțat că racheta balistică, lansată din Iran, care a traversat spațiile aeriene ale Irakului și Siriei, a fost interceptată de unitățile NATO din estul Mediteranei.

Amintim că NATO își menține afirmația potrivit căreia o rachetă balistică lansată din Iran a vizat Turcia înainte de a fi doborâtă, a declarat joi un purtător de cuvânt al alianței pentru AFP, contrazicând afirmațiile unui oficial turc potrivit cărora aceasta ar fi fost îndreptată către o bază militară din Cipru.

Întrebat dacă racheta a vizat în mod deliberat vreo locație de pe teritoriul Turciei, purtătorul de cuvânt Martin O’Donnell a răspuns „da” și a făcut referire la răspunsul oficial al alianței transmis miercuri, scrie presa turcă.