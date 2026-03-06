Jocurile Paralimpice de Iarnă 2026: cine sunt sportivii care reprezintă România. Destine remarcabile

Jocurile Paralimpice de Iarnă Milano-Cortina 2026 debutează astăzi, continuând atmosfera Jocurilor Olimpice de iarnă și aducând în prim-plan sportivi cu dizabilități din întreaga lume. Ceremonia de deschidere este programată la ora 21:00, iar competiția se va desfășura între 6 și 15 martie 2026.

La start se află aproximativ 665 de sportivi din peste 50 de țări, care vor concura în șase discipline: para schi alpin, para biatlon, para schi fond, para snowboard, para hochei pe gheață și wheelchair curling. România va fi reprezentată de doi sportivi, potrivit news.ro.

Evenimentele au loc în mai multe locații din nordul Italiei, cu Cortina d’Ampezzo ca punct central pentru para schi alpin și para snowboard, disciplinele în care vor concura sportivii români.

La Milano-Cortina 2026, România va fi reprezentată de doi sportivi: Mihăiță Papară, care va concura la para snowboard, clasa SB-LL1, și Andrei-Sorin Popa, la para schi alpin, clasa LW9-2 (Standing). România va lua startul în trei probe principale: Snowboard Cross, Banked Slalom și Slalom la schi alpin.

Cine este Mihăiţă Papară, sportivul de la para snowboard

Pentru Mihăiță Papară (46 ani), snowboard-ul nu a fost niciodată doar un sport, ci a fost modul prin care și-a regăsit echilibrul după o schimbare majoră în viață. Milano-Cortina 2026 vine ca o recunoaștere a eforturilor lui, după ce în 2014 a participat pentru prima dată la o competiție internațională de parasnowboard, fără să știe cât de provocator și frumos va fi drumul său.

Născut în Gheorgheni, Harghita, o zonă unde iarna este parte din viața oamenilor, Mihăiță a iubit muntele încă din copilărie. În 2005, un accident rutier i-a schimbat viața, pierzând piciorul stâng, dar nu și pasiunea pentru zăpadă. Prima lui coborâre pe snowboard după amputație s-a întâmplat aproape întâmplător la Bucin și i-a dat curajul să continue, descoperind din nou bucuria mișcării și dorința de a merge mai departe.

Competiția de para snowboard va avea loc în două etape separate: una la debutul întrecerii și cealaltă aproape de final.

Prima cursă a lui Mihăiță Papară va fi în proba de Snowboard Cross (SBX), o competiție plină de adrenalină, cu obstacole variate și săritori înalte. Clasamentul inițial (seeding-ul) va decide desfășurarea finalelor.

7 martie 2026 – Snowboard Cross (calificări / seeding)

Men’s SBX SB-LL1 Seed 11:42 | 12:42

8 martie 2026 – Snowboard Cross (finale).

Finalele Snowboard Cross (SBX) vor avea loc pe 8 martie, într-un format eliminatoriu, în care fiecare fracțiune de secundă contează pentru calificarea în runde superioare.

1/8 Finals – 11:00 | 12:00

Quarterfinals – 11:33 | 12:33

Semifinal – 12:20 | 13:20

Small Final – 12:41 | 13:41

Big Final – 12:44 | 13:44

14 martie 2026 – Banked Slalom (finale).

A doua competiție este Banked Slalom (BSL), o cursă individuală contra cronometru pe un traseu tehnic, cu viraje complicate.

Run 1 – 10:44 | 11:44

Run 2 (medal event) – 12:34 | 13:34.

Pentru Mihăiță Papară, participarea la Milano-Cortina 2026 marchează al treilea său Joc Paralimpic consecutiv, după experiențele din PyeongChang 2018 și Beijing 2022.

Andrei-Sorin Popa reprezintă România la para schi alpin

Milano-Cortina 2026 marchează debutul lui Andrei-Sorin Popa la Jocurile Paralimpice de Iarnă și punctează finalizarea unui parcurs început în 2020, într-o perioadă dificilă din viața sa. Calificarea oficială, confirmată pe 16 februarie 2026 prin invitația Bipartite oferită de Federația Internațională de Schi și Snowboard (FIS), reprezintă un moment important pentru România în para schiul alpin masculin. Andrei-Sorin Popa va concura în proba de Slalom (SL), clasa LW9-2 (Standing), la categoria para schi alpin.

După ce a suferit un accident vascular cerebral în 2020, care i-a redus mobilitatea, Andrei-Sorin Popa și-a reconstruit complet parcursul sportiv. Sezonul 2025-2026 a marcat adevăratul său debut în circuitul internațional, cu sprijinul Comitetului Național Paralimpic. Începând cu decembrie 2025, Popa a participat la 11 competiții FIS, obținând patru podiumuri și clasări constante în Top 6. Printre performanțele sale deosebite se numără locul 2 la Hinterstoder (Austria) și trei locuri 3 în cursele de la Rokytnice (Cehia) și Jasna (Slovacia).

Competițiile de para schi alpin se desfășoară pe parcursul mai multor zile și includ probele Downhill, Super-G, Giant Slalom, Slalom și Alpine Combined. România va fi prezentă în următoarele discipline:

Slalom masculin (Standing) - 15 martie 2026

Andrei-Sorin Popa va concura în proba de Slalom (SL), programată în ultima zi a competiției. Slalomul este o probă tehnică, cu două manșe, ce implică porți apropiate și schimbări rapide de direcție, unde precizia și controlul sunt esențiale.

Para Schi Alpin – LW9-2 (Standing)Tofane Alpine Skiing Centre – Cortina

Run 1 (Standing) – ~09:00 (după Sitting Run 1) | ~10:00

Run 2 (Standing – medal event) – ~12:00 (după Sitting Run 2) | ~13:00

Jocurile Paralimpice de Iarnă 2026 debutează pe 6 martie la Milano

România va participa la Milano-Cortina 2026 cu o echipă mică, dar bine structurată, în care fiecare membru are un rol esențial. Eva Tófalvi ocupă poziția de Șef de delegație (Chief of Mission) și conduce departamentul de sporturi de iarnă din cadrul Comitetului Național Paralimpic, aducând experiența acumulată într-o carieră olimpică remarcabilă și asigurând coordonarea atentă a fiecărui aspect al misiunii.

Staff tehnic;

Angelo Bude – antrenor;

Andrei Şubran – antrenor;

Ioan Emanuel Ţolca – fizioterapeut;

Alexandru Valentin Brendea – staff tehnic.

Programul competiţiei

6 martie – Ceremonia de Deschidere – 21:00;

7-14 martie – probe în para schi alpin, para snowboard, para biatlon, para schi fond, para hochei;