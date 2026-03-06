search
Vineri, 6 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Jocurile Paralimpice de Iarnă 2026: cine sunt sportivii care reprezintă România. Destine remarcabile

0
0
Publicat:

Jocurile Paralimpice de Iarnă Milano-Cortina 2026 debutează astăzi, continuând atmosfera Jocurilor Olimpice de iarnă și aducând în prim-plan sportivi cu dizabilități din întreaga lume. Ceremonia de deschidere este programată la ora 21:00, iar competiția se va desfășura între 6 și 15 martie 2026.

România la Jocurile Paralimpice de iarnă 2026 Foto/Comitetul Național Paralimpic
România la Jocurile Paralimpice de iarnă 2026 Foto/Comitetul Național Paralimpic

La start se află aproximativ 665 de sportivi din peste 50 de țări, care vor concura în șase discipline: para schi alpin, para biatlon, para schi fond, para snowboard, para hochei pe gheață și wheelchair curling. România va fi reprezentată de doi sportivi, potrivit news.ro.

Evenimentele au loc în mai multe locații din nordul Italiei, cu Cortina d’Ampezzo ca punct central pentru para schi alpin și para snowboard, disciplinele în care vor concura sportivii români.

La Milano-Cortina 2026, România va fi reprezentată de doi sportivi: Mihăiță Papară, care va concura la para snowboard, clasa SB-LL1, și Andrei-Sorin Popa, la para schi alpin, clasa LW9-2 (Standing). România va lua startul în trei probe principale: Snowboard Cross, Banked Slalom și Slalom la schi alpin. 

Cine este Mihăiţă Papară, sportivul de la para snowboard

Pentru Mihăiță Papară (46 ani), snowboard-ul nu a fost niciodată doar un sport, ci a fost modul prin care și-a regăsit echilibrul după o schimbare majoră în viață. Milano-Cortina 2026 vine ca o recunoaștere a eforturilor lui, după ce în 2014 a participat pentru prima dată la o competiție internațională de parasnowboard, fără să știe cât de provocator și frumos va fi drumul său.

Născut în Gheorgheni, Harghita, o zonă unde iarna este parte din viața oamenilor, Mihăiță a iubit muntele încă din copilărie. În 2005, un accident rutier i-a schimbat viața, pierzând piciorul stâng, dar nu și pasiunea pentru zăpadă. Prima lui coborâre pe snowboard după amputație s-a întâmplat aproape întâmplător la Bucin și i-a dat curajul să continue, descoperind din nou bucuria mișcării și dorința de a merge mai departe.

Mihăiță Papară Foto/Facebook
Mihăiță Papară Foto/Facebook

Competiția de para snowboard va avea loc în două etape separate: una la debutul întrecerii și cealaltă aproape de final.

Prima cursă a lui Mihăiță Papară va fi în proba de Snowboard Cross (SBX), o competiție plină de adrenalină, cu obstacole variate și săritori înalte. Clasamentul inițial (seeding-ul) va decide desfășurarea finalelor.

  • 7 martie 2026 – Snowboard Cross (calificări / seeding)
  • Men’s SBX SB-LL1 Seed 11:42 |  12:42
  • 8 martie 2026 – Snowboard Cross (finale).

Finalele Snowboard Cross (SBX) vor avea loc pe 8 martie, într-un format eliminatoriu, în care fiecare fracțiune de secundă contează pentru calificarea în runde superioare.

  • 1/8 Finals –  11:00 |  12:00
  • Quarterfinals –  11:33 |  12:33
  • Semifinal –  12:20 |  13:20
  • Small Final –  12:41 |  13:41
  • Big Final –  12:44 |  13:44
  • 14 martie 2026 – Banked Slalom (finale).

A doua competiție este Banked Slalom (BSL), o cursă individuală contra cronometru pe un traseu tehnic, cu viraje complicate.

  • Run 1 –  10:44 |  11:44
  • Run 2 (medal event) –  12:34 |  13:34.

Pentru Mihăiță Papară, participarea la Milano-Cortina 2026 marchează al treilea său Joc Paralimpic consecutiv, după experiențele din PyeongChang 2018 și Beijing 2022.

Andrei-Sorin Popa reprezintă România la para schi alpin

Milano-Cortina 2026 marchează debutul lui Andrei-Sorin Popa la Jocurile Paralimpice de Iarnă și punctează finalizarea unui parcurs început în 2020, într-o perioadă dificilă din viața sa. Calificarea oficială, confirmată pe 16 februarie 2026 prin invitația Bipartite oferită de Federația Internațională de Schi și Snowboard (FIS), reprezintă un moment important pentru România în para schiul alpin masculin. Andrei-Sorin Popa va concura în proba de Slalom (SL), clasa LW9-2 (Standing), la categoria para schi alpin.

După ce a suferit un accident vascular cerebral în 2020, care i-a redus mobilitatea, Andrei-Sorin Popa și-a reconstruit complet parcursul sportiv. Sezonul 2025-2026 a marcat adevăratul său debut în circuitul internațional, cu sprijinul Comitetului Național Paralimpic. Începând cu decembrie 2025, Popa a participat la 11 competiții FIS, obținând patru podiumuri și clasări constante în Top 6. Printre performanțele sale deosebite se numără locul 2 la Hinterstoder (Austria) și trei locuri 3 în cursele de la Rokytnice (Cehia) și Jasna (Slovacia).

Andrei Sorin Popa Foto/Facebook
Andrei Sorin Popa Foto/Facebook

Competițiile de para schi alpin se desfășoară pe parcursul mai multor zile și includ probele Downhill, Super-G, Giant Slalom, Slalom și Alpine Combined. România va fi prezentă în următoarele discipline:

  • Slalom masculin (Standing) - 15 martie 2026

Andrei-Sorin Popa va concura în proba de Slalom (SL), programată în ultima zi a competiției. Slalomul este o probă tehnică, cu două manșe, ce implică porți apropiate și schimbări rapide de direcție, unde precizia și controlul sunt esențiale.

  • Para Schi Alpin – LW9-2 (Standing)Tofane Alpine Skiing Centre – Cortina 
  • Run 1 (Standing) –  ~09:00 (după Sitting Run 1) |  ~10:00
  • Run 2 (Standing – medal event) –  ~12:00 (după Sitting Run 2) |  ~13:00

Jocurile Paralimpice de Iarnă 2026 debutează pe 6 martie la Milano

România va participa la Milano-Cortina 2026 cu o echipă mică, dar bine structurată, în care fiecare membru are un rol esențial. Eva Tófalvi ocupă poziția de Șef de delegație (Chief of Mission) și conduce departamentul de sporturi de iarnă din cadrul Comitetului Național Paralimpic, aducând experiența acumulată într-o carieră olimpică remarcabilă și asigurând coordonarea atentă a fiecărui aspect al misiunii.

  • Staff tehnic;
  • Angelo Bude – antrenor;
  • Andrei Şubran – antrenor;
  • Ioan Emanuel Ţolca – fizioterapeut;
  • Alexandru Valentin Brendea – staff tehnic.

Programul competiţiei

  • 6 martie – Ceremonia de Deschidere – 21:00;
  • 7-14 martie – probe în para schi alpin, para snowboard, para biatlon, para schi fond, para hochei;
  • 15 martie – ultimele probe de medalie + Ceremonia de Închidere – 21:30.
Sport

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Trump a anunțat ce țară „problemă” urmează după ce SUA termină războiul din Iran: „E doar o chestiune de timp”
digi24.ro
image
Daciana Sârbu va depune plângere penală împotriva Oanei Ţoiu după ce fiica ei nu a fost repatriată din Abu Dhabi
stirileprotv.ro
image
Șefii Vămilor din Portul Constanța, reținuți de DNA. Lică Octavian Parfene și Christian Gudu, prinși în flagrant de luare de mită
gandul.ro
image
O anchetă americană indică o posibilă responsabilitate a SUA în atacul asupra unei școli de fete din Iran
mediafax.ro
image
Fostul jucător de la FCSB anunţă revoluţia la echipa campioană: “S-a terminat demult acel ciclu şi jucătorii trebuie schimbaţi! Au fost valoroşi, dar e gata”
fanatik.ro
image
Dosarul pedofilului german acuzat că a abuzat sexual 36 de copii români e în pragul prescrierii, din cauza schimbării completurilor. Ultimul judecător a fost Laurențiu Beşu
libertatea.ro
image
Cât timp poate Iranul să continue războiul. „Teheranul va vrea să câștige timp. Se pregătesc de mult pentru asta”
digi24.ro
image
Dacia lansează noul model pe 10 martie » Va fi mai ieftin decât Bigster și se va bate cu Skoda și Toyota pentru supremație
gsp.ro
image
Ajuns în România după ce a fost blocat la Dubai, Alexandru Țiriac a "rupt" tăcerea
digisport.ro
image
Noua lege a disciplinei bugetare: Guvernul poate fi obligat să justifice public abaterile de la deficit, iar riscurile climatice intră oficial în calculele bugetului
stiripesurse.ro
image
Purtătorul de cuvânt al MAE: Irina Ponta nu îndeplinea condițiile pentru a fi în avionul cu repatriați. Nu a dat-o nimeni jos din avion
antena3.ro
image
Și-a ucis fratele și i-a aruncat trupul în râu. Crimă descoperită după două luni la Brașov
observatornews.ro
image
Scene ca în filmele cu mafioți, în Capitală. Temutul interlop, prins înarmat, într-un Maybach blindat
cancan.ro
image
Casa de Pensii: Dosarele de la Mica Recalculare întârziate un an. 500.000 pensionari pierd bani. Care e cauza?
newsweek.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a atras toate privirile
prosport.ro
image
Dacă se aprinde acest martor în bordul mașinii, oprește imediat, avertizează mecanicii auto
playtech.ro
image
Acţionarul Universității Craiova, gest de milioane pentru 174 de români expuşi războiului din Orientul Mijlociu!
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Două săptămâni de la a 5-a operație. Imaginile cu Lindsey Vonn fac înconjurul lumii
digisport.ro
image
Vin vremuri grele pentru apărarea ucraineană: ce modificare a făcut Moscova dronelor Shahed încât să fie letale
stiripesurse.ro
image
Rareș, un antreprenor din Ardeal, s-a stins din viață în somn. Tânărul construise o afacere de succes de la zero
kanald.ro
image
S-a dat alarma în Covasna! Autoritățile au început căutările după ce Emil Gânj ar fi fost văzut într-o pădure
wowbiz.ro
image
S-a decis oficial, se dau bani de miel, cozonac şi ouă roşii!
romaniatv.net
image
Motivul pentru care România nu ar putea avea arme nucleare pe teritoriul său! Bucureștiul a semnat Tratatul de Neproliferare Nucleară. Ce prevede acesta
mediaflux.ro
image
„Nu mai dezinformați, nebunilor!” » În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu: „Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”
gsp.ro
image
Unde studiază fiica lui Victor Ponta și a Dacianei Sârbu. Ce căuta Irina, de fapt, în Abu Dhabi
actualitate.net
image
Irina Ponta, strigăt de disperare din Abu Dhabi. Și-a sunat părinții speriată și plângând în hohote
actualitate.net
image
Horoscop 6-12 martie. Fecioarele ar putea rezolva o situație dificilă din trecut, schimbări pentru Vărsători, noi începuturi pentru Pești
click.ro
image
6 mirosuri care trădează o casă modestă
click.ro
image
Profesoarele au ajuns să se roage de părinți să nu le aducă nimic de 1 și 8 martie: „A ieșit o semi ceartă, că nu au cum, că văd alții de la alte clase și ce o să zică lumea”
click.ro
Saraha Ferguson cu JFK Jr foto Profimedia jpg
Iubiții insațiabilei Sarah primeau note ca la școală. Ce nume celebre ocupau primele poziții în clasamentul ei amoros
okmagazine.ro
Ciorba de perisoare Sursa foto shutterstock 616137923 jpg
Secretul bunicilor a ieșit la iveală: ciorba de perișoare care schimbă orice zi proastă
clickpentrufemei.ro
femeie frumoasa ochi albastri jpeg
De unde vin, de fapt, ochii albaștri? Povestea unui strămoș comun din apropierea Mării Negre
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Frizerii spun adevărul pe care clienții nu vor să-l audă. 7 lucruri pe care le faci la salon și care îți enervează stilistul
image
Horoscop 6-12 martie. Fecioarele ar putea rezolva o situație dificilă din trecut, schimbări pentru Vărsători, noi începuturi pentru Pești

OK! Magazine

image
Iubiții insațiabilei Sarah primeau note ca la școală. Ce nume celebre ocupau primele poziții în clasamentul ei amoros

Click! Pentru femei

image
De câte ori a fost chemată poliția acasă la Britney Spears înainte ca vedeta să fie arestată

Click! Sănătate

image
3 celebrități care au făcut cancer colorectal