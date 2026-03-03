search
Marți, 3 Martie 2026
Explozii puternice în Doha, Dubai și Abu Dhabi după noi atacuri din partea Iranului

Război în Orientul Mijlociu
Publicat:

Explozii puternice au fost auzite marți seară în Doha, Dubai și Abu Dhabi, potrivit jurnaliștilor AFP și martorilor locali, în timp ce Iranul își continuă campania de atacuri cu rachete și drone în regiunea Golfului.

image

Potrivit corespondenților AFP, explozii puternice au răsunat în capitala Qatarului, Doha, precum și în Dubai, în Emiratele Arabe Unite. Doi locuitori au declarat pentru AFP că au auzit explozii și în capitala EAU, Abu Dhabi. Sirenele de raid aerian au fost activate în mai multe zone din Emiratele Arabe Unite, Qatar și Kuweit.

Autoritățile din Dubai au confirmat că exploziile resimțite în emirat au fost rezultatul operațiunilor de interceptare desfășurate de sistemele de apărare aeriană împotriva rachetelor lansate de Iran.

Într-un comunicat publicat marți, Biroul de Presă din Dubai a precizat că autoritățile competente monitorizează îndeaproape situația și iau toate măsurile necesare pentru a asigura siguranța publică. Oficialii au îndemnat populația să apeleze exclusiv pe surse oficiale pentru informații, în contextul numeroaselor relatări apărute pe rețelele sociale.

Martorii au descris explozii puternice care au zguduit clădiri din mai multe cartiere ale orașului Dubai. Un utilizator al platformei X a afirmat că o explozie puternică a fost auzită în zona Dubai Marina, zgomotul fiind perceput și în Mina Seyahi.

Atacurile marchează a patra zi de ostilități de la începutul atacurilor americano-israeliene asupra unor ținte iraniene, sâmbătă. Conflictul s-a intensificat în urma eliminării liderului suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, declanșând riposta Iranului.

EAU prezintă amploarea atacurilor

Ministerul Apărării din Emiratele Arabe Unite a oferit marți date detaliate privind amploarea atacurilor aeriene îndreptate împotriva țării.

Generalul de brigadă Abdul Nasser Mohammed Al-Humaidi, purtător de cuvânt al apărării, a declarat că de la începutul conflictului au fost lansate 186 de rachete către teritoriul EAU. Sistemele de apărare aeriană au interceptat cu succes 172 dintre acestea, în timp ce 13 au căzut în mare. O singură rachetă ar fi căzut pe teritoriul țării.

Pe lângă atacurile cu rachete, EAU au detectat 812 drone lansate către țară. Dintre acestea, 755 au fost interceptate, iar 57 au căzut pe teritoriul țării. Sistemele de apărare au identificat și distrus, de asemenea, opt rachete de croazieră.

Autoritățile au confirmat că trei persoane și-au pierdut viața în Emiratele Arabe Unite de la începutul escaladării, iar 68 au suferit răni ușoare. Au fost raportate pagube minore până la moderate la unele facilități civile, însă infrastructura critică rămâne operațională.

Relatări privind represalii regionale

Conflictul pare să se extindă dincolo de măsurile defensive. Posturi media israeliene au relatat că Qatarul ar fi lansat lovituri de represalii împotriva Iranului, ca răspuns la atacurile asupra infrastructurii sale energetice. Canalul israelian 12 a citat surse occidentale anonime care susțin că statul din Golf ar fi efectuat contraatacuri, însă autoritățile qatareze nu au confirmat oficial aceste informații.

Luni, două avioane de vânătoare iraniene au fost doborâte de forțele qatareze după ce au pătruns în spațiul aerian al Qatarului.

Postul public israelian Kan a relatat, de asemenea, că Arabia Saudită ar putea pregăti lovituri de represalii după presupuse atacuri iraniene asupra infrastructurii sale energetice. Aceste informații nu au fost confirmate oficial.

