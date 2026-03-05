search
Joi, 5 Martie 2026
Adevărul
23 de zboruri anulate ca urmare a evenimentelor din Orientul Mijlociu. Românii blocați sunt disperați: „S-a suspendat și zborul programat pe 10 martie”

Război în Orientul Mijlociu
Publicat:

Un val nou de anulări afectează traficul aerian de pe Aeroportul Henri Coandă, unde 23 de zboruri către sau dinspre Israel, Siria, Qatar şi Dubai nu vor mai opera joi, pe fondul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu. 

Peste 23 de noi anulări au fost anunțate. FOTO Shutterstock
Peste 23 de noi anulări au fost anunțate. FOTO Shutterstock

Anunțul a fost făcut de Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti.

Este vorba despre 13 decolări şi 10 aterizări ale unor zboruri aparţinând operatorilor aerieni Anima Wings, Dan Air, El Al-Israel Airlines, Fly One Romania, Hisky Europe, Israir Airlines, Qatar Airways şi Wizz Air Malta.

Curse anulate. Sursă CNAB
Curse anulate. Sursă CNAB

„Tocmai ce am primit mail de la Wizz Air că s-a suspendat și zborul care urma sa fie programat pe 10 martie”, a scris, joi, pe o rețea socială un român blocat în Abu Dhabi.

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii (MTI) a recomandat cetăţenilor români care au planificate călătorii către statul Israel sau statele limitrofe direct afectate de conflict să anuleze sau să reprogrameze aceste deplasări pentru o dată ulterioară, potrivit Agerpres. 

Amintim că, sâmbătă dimineața, Israelul şi Statele Unite au lansat atacuri împotriva Iranului, fiind anunțate explozii în Teheran şi alte orașe, precum Tabriz (nord-vest) şi Isfahan (centru). Iranul a răspuns cu lansarea de rachete şi drone împotriva bazelor militare americane din Bahrain, Qatar şi Emiratele Arabe Unite şi a centrelor militare de pe teritoriul israelian, potrivit EFE.

