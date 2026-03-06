search
Vineri, 6 Martie 2026
Patru persoane, arestate în Londra într-o anchetă de contraterorism legată de Iran. Suspiciuni că ar fi ajutat serviciile de informații de la Teheran

Război în Orientul Mijlociu
Publicat:
Ultima actualizare:

Patru persoane au fost arestate în Marea Britanie în cadrul unei anchete de contraterorism legată de Iran. Investigația vizează supravegherea unor locații și persoane asociate comunității evreiești din Londra.

Met Police/FOTO: X@MPFed
Met Police/FOTO: X@MPFed

Poliția a arestat un cetățean iranian și trei persoane cu dublă cetățenie britanică și iraniană, sub suspiciunea că ar fi ajutat un serviciu de informații străin.

Potrivit BBC, comandantul Helen Flanagan, șefa unității de combatere a terorismului din Londra, a declarat că arestările fac parte din „o investigație de lungă durată și din activitatea noastră continuă de a împiedica activități ostile atunci când le suspectăm”.

Ea a adăugat: „Înțelegem că publicul poate fi îngrijorat, în special comunitatea evreiască, și, ca întotdeauna, le cerem să rămână vigilenți și să ne contacteze dacă văd sau aud ceva care îi îngrijorează.”

Vorbind la emisiunea „Good Morning Britain” de la ITV, la scurt timp după anunțarea arestărilor, vicepremierul britanic David Lammy a spus: „Iranul este cel mai mare sponsor de stat al terorismului la nivel global și, din păcate, acest lucru se manifestă și în societatea noastră.”

„Serviciile noastre de informații și poliția antiteroristă au dejucat numeroase acțiuni în ultimii ani”, a adăugat el, lăudând activitatea serviciilor de securitate și a poliției.

Community Security Trust, o organizație caritabilă din Marea Britanie care se ocupă de protejarea comunității evreiești și de monitorizarea incidentelor antisemite, a mulțumit poliției pentru intervenție și a transmis că securitatea rămâne puternică.

Patru bărbați, cu vârste între 22 și 55 de ani, au fost arestați în Barnet, Watford și Harrow, iar perchezițiile continuă și în Wembley. Aceștia au fost reținuți în baza Legii privind securitatea națională din 2023, care vizează combaterea spionajului și a interferențelor străine.

După ce Iranul a lansat atacuri de represalii în urma loviturilor SUA–Israel din weekend, premierul britanic Keir Starmer a condamnat acțiunile Iranului împotriva „partenerilor din regiune”.

„Chiar și în Regatul Unit, regimul iranian reprezintă o amenințare directă pentru disidenți și pentru comunitatea evreiască”, a adăugat Starmer.

„Numai în ultimul an, ei au susținut peste 20 de atacuri potențial letale pe teritoriul Regatului Unit.”

Alți șase bărbați, în vârstă de 29, 39, 42 și 49 de ani, precum și doi de 20 de ani, au fost arestați în aceeași locație din Harrow, sub suspiciunea că ar fi ajutat un infractor.

Toți cei 10 bărbați au fost luați în custodie.

