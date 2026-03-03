28 de zboruri către și dinspre Orientul Mijlociu, anulate pe Aeroportul Otopeni din cauza conflictului din regiune

28 de zboruri către și dinspre Orientul Mijlociu, anulate pe Aeroportul Otopeni din cauza conflictului din regiune0
Compania Națională Aeroporturi București (CNAB) a anunțat marți că 28 de curse către și dinspre mai multe destinații din Orientul Mijlociu au fost anulate pe Aeroportul Internațional Henri Coandă București (Otopeni), ca urmare a escaladării conflictului regional.
Este vorba despre 15 plecări și 13 aterizări operate de companiile Tarom, El Al Israel Airlines, Flydubai, Wizz Air Malta, Ryanair, Qatar Airways, HiSky Europe, Fly One România și Anima Wings Aviation.
Ministerul Transporturilor și Infrastructurii (MTI) recomandă cetățenilor români care aveau planificate călătorii către Israel sau statele învecinate afectate de conflict să anuleze sau să reprogrameze deplasările.
Lista completă a zborurilor anulate
COMPANIA ANIMA WINGS AVIATION S.A.
AWG760 – 03.03.2026, 07:00 – Decolare – AL MAKTOUM
AWG700 – 03.03.2026, 07:40 – Decolare – BEN GURION
AWG701 – 03.03.2026, 14:55 – Aterizare – BEN GURION
AWG761 – 03.03.2026, 18:15 – Aterizare – AL MAKTOUM
COMPANIA EL AL-ISRAEL AIRLINES
ELY573 – 03.03.2026, 09:45 – Aterizare – BEN GURION
ELY574 – 03.03.2026, 11:00 – Decolare – BEN GURION
ELY571 – 03.03.2026, 20:35 – Aterizare – BEN GURION
ELY572 – 03.03.2026, 21:45 – Decolare – BEN GURION
COMPANIA FLY ONE ROMANIA
FOE7809 – 03.03.2026, 18:40 – Decolare – BEN GURION
COMPANIA FLYDUBAI
FDB1709 – 03.03.2026, 07:00 – Aterizare – DUBAI INTL
FDB1710 – 03.03.2026, 08:00 – Decolare – DUBAI INTL
FDB1797 – 03.03.2026, 13:55 – Aterizare – DUBAI INTL
FDB1798 – 03.03.2026, 15:00 – Decolare – DUBAI INTL
COMPANIA HISKY EUROPE
HYS7289 – 03.03.2026, 08:30 – Decolare – MUHARRAQ BAHRAIN INTL
HYS235 – 03.03.2026, 21:00 – Decolare – BEN GURION
COMPANIA QATAR AIRWAYS
QTR219 – 03.03.2026, 06:40 – Aterizare – HAMAD INTERNATIONAL AIRPORT
QTR220 – 03.03.2026, 10:40 – Decolare – DOHA INTERNATIONAL AIRPORT
QTR221 – 03.03.2026, 13:20 – Aterizare – DOHA INTERNATIONAL AIRPORT
COMPANIA RYANAIR
RYR5101 – 03.03.2026, 05:45 – Decolare – QUEEN ALIA INTL
RYR5100 – 03.03.2026, 11:55 – Aterizare – QUEEN ALIA INTL
COMPANIA TAROM
ROT156 – 03.03.2026, 03:05 – Aterizare – BEN GURION
ROT155 – 03.03.2026, 20:45 – Decolare – BEN GURION
COMPANIA WIZZ AIR MALTA
WMT3268 – 03.03.2026, 00:40 – Aterizare – DUBAI INTL
WMT3257 – 03.03.2026, 05:45 – Decolare – BEN GURION
WMT3269 – 03.03.2026, 12:00 – Decolare – BEN GURION
WMT3258 – 03.03.2026, 12:15 – Aterizare – BEN GURION
WMT3267 – 03.03.2026, 13:15 – Decolare – DUBAI INTL
WMT3270 – 03.03.2026, 18:30 – Aterizare – BEN GURION
Pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu, toate cursele către și dinspre Tel Aviv, Dubai, Doha, Abu Dhabi, Amman și Manama rămân afectate, iar călătorii sunt sfătuiți să evite deplasările în regiune până la calmarea situației.