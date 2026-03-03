28 de zboruri către și dinspre Orientul Mijlociu, anulate pe Aeroportul Otopeni din cauza conflictului din regiune

Compania Națională Aeroporturi București (CNAB) a anunțat marți că 28 de curse către și dinspre mai multe destinații din Orientul Mijlociu au fost anulate pe Aeroportul Internațional Henri Coandă București (Otopeni), ca urmare a escaladării conflictului regional.

Este vorba despre 15 plecări și 13 aterizări operate de companiile Tarom, El Al Israel Airlines, Flydubai, Wizz Air Malta, Ryanair, Qatar Airways, HiSky Europe, Fly One România și Anima Wings Aviation.

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii (MTI) recomandă cetățenilor români care aveau planificate călătorii către Israel sau statele învecinate afectate de conflict să anuleze sau să reprogrameze deplasările.

Lista completă a zborurilor anulate

COMPANIA ANIMA WINGS AVIATION S.A.

AWG760 – 03.03.2026, 07:00 – Decolare – AL MAKTOUM

AWG700 – 03.03.2026, 07:40 – Decolare – BEN GURION

AWG701 – 03.03.2026, 14:55 – Aterizare – BEN GURION

AWG761 – 03.03.2026, 18:15 – Aterizare – AL MAKTOUM

COMPANIA EL AL-ISRAEL AIRLINES

ELY573 – 03.03.2026, 09:45 – Aterizare – BEN GURION

ELY574 – 03.03.2026, 11:00 – Decolare – BEN GURION

ELY571 – 03.03.2026, 20:35 – Aterizare – BEN GURION

ELY572 – 03.03.2026, 21:45 – Decolare – BEN GURION

COMPANIA FLY ONE ROMANIA

FOE7809 – 03.03.2026, 18:40 – Decolare – BEN GURION

COMPANIA FLYDUBAI

FDB1709 – 03.03.2026, 07:00 – Aterizare – DUBAI INTL

FDB1710 – 03.03.2026, 08:00 – Decolare – DUBAI INTL

FDB1797 – 03.03.2026, 13:55 – Aterizare – DUBAI INTL

FDB1798 – 03.03.2026, 15:00 – Decolare – DUBAI INTL

COMPANIA HISKY EUROPE

HYS7289 – 03.03.2026, 08:30 – Decolare – MUHARRAQ BAHRAIN INTL

HYS235 – 03.03.2026, 21:00 – Decolare – BEN GURION

COMPANIA QATAR AIRWAYS

QTR219 – 03.03.2026, 06:40 – Aterizare – HAMAD INTERNATIONAL AIRPORT

QTR220 – 03.03.2026, 10:40 – Decolare – DOHA INTERNATIONAL AIRPORT

QTR221 – 03.03.2026, 13:20 – Aterizare – DOHA INTERNATIONAL AIRPORT

COMPANIA RYANAIR

RYR5101 – 03.03.2026, 05:45 – Decolare – QUEEN ALIA INTL

RYR5100 – 03.03.2026, 11:55 – Aterizare – QUEEN ALIA INTL

COMPANIA TAROM

ROT156 – 03.03.2026, 03:05 – Aterizare – BEN GURION

ROT155 – 03.03.2026, 20:45 – Decolare – BEN GURION

COMPANIA WIZZ AIR MALTA

WMT3268 – 03.03.2026, 00:40 – Aterizare – DUBAI INTL

WMT3257 – 03.03.2026, 05:45 – Decolare – BEN GURION

WMT3269 – 03.03.2026, 12:00 – Decolare – BEN GURION

WMT3258 – 03.03.2026, 12:15 – Aterizare – BEN GURION

WMT3267 – 03.03.2026, 13:15 – Decolare – DUBAI INTL

WMT3270 – 03.03.2026, 18:30 – Aterizare – BEN GURION

Pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu, toate cursele către și dinspre Tel Aviv, Dubai, Doha, Abu Dhabi, Amman și Manama rămân afectate, iar călătorii sunt sfătuiți să evite deplasările în regiune până la calmarea situației.