Vineri, 6 Martie 2026
Adevărul
Cine este generalul care a desenat planurile de război ale Israelului. „Pentru el, Iranul este capul șarpelui”

Război în Orientul Mijlociu
Publicat:

În seara de Shabbat, la masa din casa mamei sale din centrul Israelului, generalul Eyal Zamir părea doar un fiu venit la cină. Nimeni dintre cei prezenți nu știa însă că, în câteva ore, avea să dea unul dintre cele mai importante ordine militare din istoria recentă a țării.

Generalul israelian Eyal Zamir/FOTO:X
Generalul israelian Eyal Zamir/FOTO:X

Potrivit unor oficiali militari israelieni, la scurt timp după cină, șeful Statului Major al armatei israeliene a fost preluat de o mașină fără însemne și dus într-un centru subteran de comandă din Tel Aviv. De acolo a coordonat operațiunea militară împotriva Iranului.

Conform acelorași surse, generalul a autorizat inclusiv operațiunea care a dus la asasinarea liderului suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, scrie The New York Times.

„Aveți autorizația să executați. Loviti țintele — faceți istorie”, le-ar fi transmis Zamir forțelor implicate, potrivit armatei israeliene.

Strategul ofensivei Israel–SUA

Generalul Zamir, în vârstă de 60 de ani, este considerat unul dintre principalii arhitecți ai actualei campanii militare desfășurate de Israel împreună cu Statele Unite împotriva Iranului.

Surse militare spun că el a lucrat la planurile de război împreună cu omologii americani, a discutat constant cu liderii politici israelieni și a menținut contacte cu oficiali de securitate din statele arabe din regiune.

„El gestionează operațiunea”, a declarat generalul în rezervă Shlomo Brom, fost strateg militar israelian.

Oficialii israelieni, actuali și foști, spun că Zamir a fost de ani de zile unul dintre cei mai vocali militari în privința amenințării reprezentate de Iran și de rețeaua sa de aliați regionali din Liban, Gaza și Yemen.

„Pentru el, Iranul este capul șarpelui”, a explicat generalul Guy Hazut, care a lucrat în trecut sub comanda lui Zamir. „Ideea este că, dacă lovești Iranul, slăbești automat și organizațiile pe care le susține în regiune.”

De la comandant de tancuri la șef al armatei

Născut în orașul Eilat, în sudul Israelului, Eyal Zamir a ocupat de-a lungul carierei numeroase funcții importante în armată, inclusiv cea de comandant al operațiunilor din Fâșia Gaza.

Foștii săi colegi spun că perioada în care a condus o divizie de tancuri i-a marcat stilul de comandă. Experiența directă de pe câmpul de luptă i-a oferit o perspectivă pragmatică asupra conflictelor.

Zamir a devenit șef al Statului Major în martie anul trecut, într-un moment extrem de delicat pentru armata israeliană.

Numirea sa a venit după atacul devastator lansat de Hamas asupra Israelului la 7 octombrie 2023, considerat unul dintre cele mai grave eșecuri de informații din istoria țării.

Guvernul israelian a mizat pe Zamir pentru a reconstrui încrederea publică în armată.

Avertismente despre un război pe mai multe fronturi

Generalul avertizase însă de ani de zile că Israelul trebuie să fie pregătit pentru un conflict mult mai amplu.

În 2021, el declara că țara ar putea fi nevoită să facă față unui „război lung, greu și pe mai multe fronturi” și că armata are nevoie de un număr mult mai mare de soldați pentru a face față unei astfel de situații.

Citește și: Planul Israelului pentru faza a doua a războiului: lovituri asupra buncărelor secrete ale Iranului

Sub conducerea sa, armata israeliană a lansat o ofensivă majoră împotriva Hamas în Gaza — o campanie care a atras critici internaționale dure din cauza numărului mare de victime palestiniene și a distrugerilor masive.

Israelul susține însă că nu vizează civili și acuză Hamas că își ascunde combatanții în zone populate.

Momentul decisiv: războiul direct cu Iranul

La doar trei luni după ce Zamir a preluat conducerea armatei, Israelul a lansat un atac surpriză asupra programului nuclear iranian, declanșând un conflict de 12 zile în care Iranul a răspuns cu salve de rachete balistice.

Pentru Zamir, acel moment a fost unul decisiv: era pentru prima dată când Israelul intra într-un război deschis cu Iranul, nu doar cu aliații săi regionali.

În trecut, cele două state s-au confruntat mai ales prin operațiuni clandestine — atacuri cibernetice, sabotaje sau lovituri punctuale.

Zamir susținuse însă de mult timp că aceste operațiuni trebuie extinse.

Într-un studiu de 77 de pagini publicat de Washington Institute for Near East Policy, el propunea o campanie directă împotriva Gărzii Revoluționare iraniene și crearea unei alianțe regionale de apărare împotriva Iranului.

„Este important să acționăm strategic împreună cu partenerii și să lovim pe neașteptate, pentru a crea incertitudine și presiune atât asupra Iranului, cât și asupra aliaților săi”, scria Zamir.

Relații strânse cu armata americană

În ultimele luni, generalul israelian a avut numeroase întâlniri cu liderii militari ai Statelor Unite.

În ianuarie, el s-a deplasat la Washington pentru discuții cu generalul Dan Caine, șeful Statului Major Interarme al SUA.

De asemenea, Zamir a colaborat strâns cu amiralul Brad Cooper, comandantul CENTCOM, structura militară americană responsabilă pentru Orientul Mijlociu.

Potrivit unor oficiali israelieni, relația dintre cei doi este foarte apropiată — Cooper fiind chiar invitat la o cină de Shabbat în Israel.

