Riad a devenit poarta de evacuare pentru bogați și directori de top din Golf. Un zbor privat ajunge la sute de mii de euro

Riad a devenit un important nod de evacuare pentru rezidenți bogați și directori de top care încearcă să părăsească zona Golfului, pe fondul tensiunilor regionale în creștere.

Aeroportul internațional King Khalid din capitala saudită este printre puținele aeroporturi majore din regiune care mai funcționează normal, după ce atacuri cu rachete și drone lansate de Iran au vizat orașe precum Dubai și Abu Dhabi în weekend, dar și locații din Qatar și Bahrain, scrie Arab News.

Din cauza închiderii spațiilor aeriene din alte zone, executivi blocați și persoane cu averi mari au început să călătorească pe uscat spre Riad - în unele cazuri parcurgând un drum de aproximativ 10 ore din Dubai - pentru a putea apoi să se îmbarce în zboruri private sau comerciale care să îi scoată din regiune.

Firmele de securitate privată au închiriat flote de SUV-uri pentru a-și transporta clienții spre capitala saudită, înainte de a organiza plecările cu aeronave charter. Printre cei evacuați se află directori seniori ai unor instituții financiare globale, precum și persoane înstărite care se aflau în Golf pentru afaceri sau vacanță.

Creșterea cererii a majorat brusc costurile. Ameerh Naran, director executiv al brokerului de avioane private Vimana Private, a declarat pentru publicația Semafor că Riad este în prezent „singura opțiune reală” pentru cei care încearcă să părăsească regiunea, iar zborurile private din capitala saudită către Europa pot ajunge până la 350.000 de dolari.

Rutele alternative s-au restrâns. Furnizorii de servicii de securitate au explorat inițial folosirea Omanului ca rută de ieșire, însă opțiunea a devenit neviabilă după ce au fost raportate atacuri iraniene asupra infrastructurii portuare și asupra unui petrolier, lăsând Riad drept cel mai accesibil punct de tranzit, se arată în raport.

Rolul Riadului marchează o schimbare notabilă în percepția riscului regional. În anii anteriori, problemele de securitate - inclusiv atacurile transfrontaliere ale rebelilor Houthi în timpul conflictului din Yemen și perioadele anterioare de instabilitate regională- îi făcuseră pe mulți expatriați și lideri de afaceri să prefere alte orașe din Golf ca puncte de tranzit.

Totuși, regimul mai flexibil de vize al Arabiei Saudite, care permite acum multor naționalități să obțină viză la sosire, combinat cu capacitatea țării de a-și menține până acum spațiul aerian deschis, i-a consolidat poziția ca poartă temporară de ieșire din regiune.