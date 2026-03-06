Video „Mamă, de ce nu sunt kazah?”. Turiștii ruși, abandonați de propria ambasadă în timp ce vecinii lor sunt evacuați cu prioritate

Mai mulți turiști ruși blocați în Dubai și pe nave de croazieră critică modul în care autoritățile de la Moscova gestionează situația repatrierii. Într-un videoclip publicat online, aceștia spun că, în timp ce cetățenii Kazahstanului au fost evacuați rapid și gratuit, rușii primesc doar răspunsuri automate de la ambasade și sunt sfătuiți să aștepte.

Unii dintre ei spun chiar că au ajuns să își invidieze vecinii pentru modul în care statul lor s-a mobilizat. „Mamă, de ce nu sunt kazah?”, spune ironic unul dintre turiști în înregistrare, sugerând că autoritățile kazahe și-au ajutat cetățenii mult mai eficient.

Potrivit turiștilor ruși, cetățenii Kazahstanului au luat legătura cu ambasada lor, iar reacția a fost imediată. „Imaginați-vă: kazahii sunt evacuați, iar noi nu. Oamenii din Kazahstan au contactat ambasada lor, iar ambasada a reacționat în aceeași zi”, povestește unul dintre turiști în clipul video postat de Nexta.

Acesta susține că autoritățile kazahe au trimis rapid un avion pentru repatriere și au organizat transportul turiștilor către Arabia Saudită. „Pentru ei a fost trimis un avion mare, iar mâine toți vor fi urcați în autobuze individuale și trimiși în Arabia Saudită, de unde vor zbura acasă cu un zbor gratuit”, spune turistul.

Rușii spun că primesc doar răspunsuri automate

Situația ar fi însă complet diferită pentru cetățenii ruși. Aceștia afirmă că, atunci când au încercat să contacteze ambasada Rusiei, au primit doar mesaje automate. „Noi scriem la ambasada din Qatar, în Rusia, și primim doar un răspuns standard de la un chatbot: «Vreau zbor de plecare»”, spune unul dintre turiști.

Potrivit acestuia, răspunsul oficial primit a fost că nu există un plan de evacuare în acest moment. „Ni se spune că nu este prevăzut niciun zbor pentru noi. Stați până pe data de 7 și apoi se va vedea”, afirmă turistul.

Frustrarea este cu atât mai mare cu cât aceștia văd că alți cetățeni din regiune sunt evacuați rapid. „Vă imaginați? Kazahii sunt evacuați, iar noi nu”, repetă unul dintre ruși în videoclip.

Situație mixtă și pentru românii blocați în regiune

Și unii cetățeni români rămași blocați în Orientul Mijlociu au reclamat dificultăți în obținerea de informații de la consulate, deși autoritățile de la București au început deja operațiuni de repatriere.

România a activat Mecanismul european de protecție civilă pentru organizarea a cinci zboruri de evacuare destinate unui număr de aproximativ 1.000 de cetățeni români din regiune. Primul zbor charter, operat de compania HiSky, este programat pentru 6 martie, pe ruta Muscat – București, a anunțat purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu.

Potrivit autorităților, 70% din locurile din aceste zboruri sunt rezervate cetățenilor români, iar prioritate au copiii neînsoțiți, femeile însărcinate și persoanele cu probleme medicale. În paralel, se caută și o soluție de tranzit terestru între Qatar și Arabia Saudită pentru a organiza un zbor Riad – București pentru aproximativ 370 de români blocați la Doha.

Până acum, aproape 500 de persoane au fost aduse în România din Israel cu sprijinul statului. La fel ca în cazul turiștilor ruși, experiențele românilor diferă. Unii dintre cei repatriați au spus jurnaliștilor că operațiunea a fost bine organizată și că au primit sprijin din partea autorităților. Alții au declarat însă că nu au primit răspunsuri atunci când au încercat să contacteze consulatele pentru informații.

Autoritățile române spun că situația rămâne una dinamică și că operațiunile de repatriere continuă în funcție de evoluțiile din regiune.