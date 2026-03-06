American despăgubit cu 1,3 milioane de dolari, după 21 de ani în închisoare, pentru un jaf care „nu a fost comis de nimeni”

După ce a fost închis timp de 21 de ani pe nedrept, pentru un jaf armat pe care nu doar că nu l-a comis, dar pentru care dovezile sugerează că s-ar putea să nu fi avut loc deloc, americanul Ralph Blaine Smith (49 de ani) a obținut despăgubiri de 1,3 milioane de dolari din partea statului Ohio.

Condamnat pe baza unor identificări eronate

Presa din SUA relata că bărbatul a fost închis pentru prima dată la 24 de ani, fiind acuzat de o presupusă invazie armată într-o locuință și de jaf, care ar fi avut loc în anul 2000, în Lancaster.

Smith a fost acuzat și condamnat atunci pentru o invazie armată într-o locuință unde doi bărbați ar fi furat 10.000 de dolari și benzi desenate rare, condamnarea bazându-se doar pe identificarea făcută de martori oculari, fără nicio dovadă fizică sau criminalistică care să îl lege de infracțiune.

În 2021, un judecător a decis rejudecarea cazului, după ce s-a constatat că procurorii au ascuns la vremea respectivă dovezi care sugerau că infracțiunea ar fi putut fi înscenată, inclusiv un raport al poliției care menționa că nu existau urme de pași în zăpadă la locul presupusei fapte. Procurorii au renunțat la acuzații în 2021, în loc să reia procesul, recunoscând problemele majore ale dosarului inițial.

Avocatul lui Smith, Joseph Landusky, a declarat că apărătorul său din procesul inițial, în urmă cu peste două decenii, nu a primit suficiente dovezi care ar fi putut demonstra nevinovăția clientului său.

„A fost condamnat la 67 de ani de închisoare pentru o crimă care nici măcar nu a fost comisă de cineva. Când primii intervenienți au ajuns la fața locului, nu existau urme de pași în zăpadă, deși ninsese recent. Lângă casă era un câine, dar vecinii au spus că nu a lătrat în ultima oră”, a spus Landusky, potrivit Fox News.

Raportul incidentului menționa și faptul că nu existau urme de anvelope, iar Landusky spune că scena i-a făcut pe anchetatori să creadă că infracțiunea nu a avut loc.

A încercat să își demonstreze nevinovăția din închisoare

Potrivit raportului scris de mână din 2000, obținut de publicația WSYX, un polițist a notat: „La sosire, am securizat perimetrul exterior și am observat lipsa unor urme proaspete de pași în zăpadă, înainte de a intra tactic în locuință. Casa părea răvășită prea selectiv pentru gustul meu”.

Smith și-a câștigat în cele din urmă libertatea după ce un procuror a cerut unui judecător să respingă cazul. După 21 de ani de detenție, Smith a izbucnit în lacrimi când a fost eliberat, pe 4 iulie 2021.

Americanul a relatat că și-a petrecut mare parte din timpul închisorii studiind dreptul și încercând să-și dovedească singur nevinovăția. Experiența prin care a trecut l-a făcut să aprecieze viața și să nu se mai consume pentru lucruri mărunte, a adăugat acesta.

„Să fii recunoscător pentru locul în care te afli în viață și să continui să lupți. Lucrurile mici nu mă mai deranjează. Nu le mai las să mă afecteze, pentru că sunt fericit că sunt aici și pot trăi”, a afirmat Ralph Blaine Smith.