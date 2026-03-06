search
Vineri, 6 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

American despăgubit cu 1,3 milioane de dolari, după 21 de ani în închisoare, pentru un jaf care „nu a fost comis de nimeni”

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Un bărbat din statul american Ohio a fost despăgubit cu 1,3 milioane de dolari după ce a petrecut 21 de ani în închisoare pentru un jaf armat pe care nu l-a comis. Mai mult, ancheta ulterioară a arătat că infracțiunea pentru care fusese condamnat s-ar putea să nu fi avut loc deloc.

Ralph Blaine Smith. Foto: FoxNews.com
Ralph Blaine Smith. Foto: FoxNews.com

După ce a fost închis timp de 21 de ani pe nedrept, pentru un jaf armat pe care nu doar că nu l-a comis, dar pentru care dovezile sugerează că s-ar putea să nu fi avut loc deloc, americanul Ralph Blaine Smith (49 de ani) a obținut despăgubiri de 1,3 milioane de dolari din partea statului Ohio.

Condamnat pe baza unor identificări eronate

Presa din SUA relata că bărbatul a fost închis pentru prima dată la 24 de ani, fiind acuzat de o presupusă invazie armată într-o locuință și de jaf, care ar fi avut loc în anul 2000, în Lancaster.

Smith a fost acuzat și condamnat atunci pentru o invazie armată într-o locuință unde doi bărbați ar fi furat 10.000 de dolari și benzi desenate rare, condamnarea bazându-se doar pe identificarea făcută de martori oculari, fără nicio dovadă fizică sau criminalistică care să îl lege de infracțiune.

În 2021, un judecător a decis rejudecarea cazului, după ce s-a constatat că procurorii au ascuns la vremea respectivă dovezi care sugerau că infracțiunea ar fi putut fi înscenată, inclusiv un raport al poliției care menționa că nu existau urme de pași în zăpadă la locul presupusei fapte. Procurorii au renunțat la acuzații în 2021, în loc să reia procesul, recunoscând problemele majore ale dosarului inițial.

Avocatul lui Smith, Joseph Landusky, a declarat că apărătorul său din procesul inițial, în urmă cu peste două decenii, nu a primit suficiente dovezi care ar fi putut demonstra nevinovăția clientului său.

„A fost condamnat la 67 de ani de închisoare pentru o crimă care nici măcar nu a fost comisă de cineva. Când primii intervenienți au ajuns la fața locului, nu existau urme de pași în zăpadă, deși ninsese recent. Lângă casă era un câine, dar vecinii au spus că nu a lătrat în ultima oră”, a spus Landusky, potrivit Fox News.

Raportul incidentului menționa și faptul că nu existau urme de anvelope, iar Landusky spune că scena i-a făcut pe anchetatori să creadă că infracțiunea nu a avut loc.

A încercat să își demonstreze nevinovăția din închisoare

Potrivit raportului scris de mână din 2000, obținut de publicația WSYX, un polițist a notat: „La sosire, am securizat perimetrul exterior și am observat lipsa unor urme proaspete de pași în zăpadă, înainte de a intra tactic în locuință. Casa părea răvășită prea selectiv pentru gustul meu”.

Smith și-a câștigat în cele din urmă libertatea după ce un procuror a cerut unui judecător să respingă cazul. După 21 de ani de detenție, Smith a izbucnit în lacrimi când a fost eliberat, pe 4 iulie 2021.

Americanul a relatat că și-a petrecut mare parte din timpul închisorii studiind dreptul și încercând să-și dovedească singur nevinovăția. Experiența prin care a trecut l-a făcut să aprecieze viața și să nu se mai consume pentru lucruri mărunte, a adăugat acesta.

„Să fii recunoscător pentru locul în care te afli în viață și să continui să lupți. Lucrurile mici nu mă mai deranjează. Nu le mai las să mă afecteze, pentru că sunt fericit că sunt aici și pot trăi”, a afirmat Ralph Blaine Smith.

SUA

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Trump a anunțat ce țară „problemă” urmează după ce SUA termină războiul din Iran: „E doar o chestiune de timp”
digi24.ro
image
Daciana Sârbu va depune plângere penală împotriva Oanei Ţoiu după ce fiica ei nu a fost repatriată din Abu Dhabi
stirileprotv.ro
image
Șefii Vămilor din Portul Constanța, reținuți de DNA. Lică Octavian Parfene și Christian Gudu, prinși în flagrant de luare de mită
gandul.ro
image
O anchetă americană indică o posibilă responsabilitate a SUA în atacul asupra unei școli de fete din Iran
mediafax.ro
image
Fostul jucător de la FCSB anunţă revoluţia la echipa campioană: “S-a terminat demult acel ciclu şi jucătorii trebuie schimbaţi! Au fost valoroşi, dar e gata”
fanatik.ro
image
Dosarul pedofilului german acuzat că a abuzat sexual 36 de copii români e în pragul prescrierii, din cauza schimbării completurilor. Ultimul judecător a fost Laurențiu Beşu
libertatea.ro
image
Cât timp poate Iranul să continue războiul. „Teheranul va vrea să câștige timp. Se pregătesc de mult pentru asta”
digi24.ro
image
Dacia lansează noul model pe 10 martie » Va fi mai ieftin decât Bigster și se va bate cu Skoda și Toyota pentru supremație
gsp.ro
image
Ajuns în România după ce a fost blocat la Dubai, Alexandru Țiriac a "rupt" tăcerea
digisport.ro
image
Noua lege a disciplinei bugetare: Guvernul poate fi obligat să justifice public abaterile de la deficit, iar riscurile climatice intră oficial în calculele bugetului
stiripesurse.ro
image
Purtătorul de cuvânt al MAE: Irina Ponta nu îndeplinea condițiile pentru a fi în avionul cu repatriați. Nu a dat-o nimeni jos din avion
antena3.ro
image
Și-a ucis fratele și i-a aruncat trupul în râu. Crimă descoperită după două luni la Brașov
observatornews.ro
image
Scene ca în filmele cu mafioți, în Capitală. Temutul interlop, prins înarmat, într-un Maybach blindat
cancan.ro
image
Casa de Pensii: Dosarele de la Mica Recalculare întârziate un an. 500.000 pensionari pierd bani. Care e cauza?
newsweek.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a atras toate privirile
prosport.ro
image
Dacă se aprinde acest martor în bordul mașinii, oprește imediat, avertizează mecanicii auto
playtech.ro
image
Acţionarul Universității Craiova, gest de milioane pentru 174 de români expuşi războiului din Orientul Mijlociu!
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Două săptămâni de la a 5-a operație. Imaginile cu Lindsey Vonn fac înconjurul lumii
digisport.ro
image
Vin vremuri grele pentru apărarea ucraineană: ce modificare a făcut Moscova dronelor Shahed încât să fie letale
stiripesurse.ro
image
Rareș, un antreprenor din Ardeal, s-a stins din viață în somn. Tânărul construise o afacere de succes de la zero
kanald.ro
image
S-a dat alarma în Covasna! Autoritățile au început căutările după ce Emil Gânj ar fi fost văzut într-o pădure
wowbiz.ro
image
S-a decis oficial, se dau bani de miel, cozonac şi ouă roşii!
romaniatv.net
image
Motivul pentru care România nu ar putea avea arme nucleare pe teritoriul său! Bucureștiul a semnat Tratatul de Neproliferare Nucleară. Ce prevede acesta
mediaflux.ro
image
„Nu mai dezinformați, nebunilor!” » În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu: „Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”
gsp.ro
image
Unde studiază fiica lui Victor Ponta și a Dacianei Sârbu. Ce căuta Irina, de fapt, în Abu Dhabi
actualitate.net
image
Irina Ponta, strigăt de disperare din Abu Dhabi. Și-a sunat părinții speriată și plângând în hohote
actualitate.net
image
Horoscop 6-12 martie. Fecioarele ar putea rezolva o situație dificilă din trecut, schimbări pentru Vărsători, noi începuturi pentru Pești
click.ro
image
6 mirosuri care trădează o casă modestă
click.ro
image
Profesoarele au ajuns să se roage de părinți să nu le aducă nimic de 1 și 8 martie: „A ieșit o semi ceartă, că nu au cum, că văd alții de la alte clase și ce o să zică lumea”
click.ro
Saraha Ferguson cu JFK Jr foto Profimedia jpg
Iubiții insațiabilei Sarah primeau note ca la școală. Ce nume celebre ocupau primele poziții în clasamentul ei amoros
okmagazine.ro
Ciorba de perisoare Sursa foto shutterstock 616137923 jpg
Secretul bunicilor a ieșit la iveală: ciorba de perișoare care schimbă orice zi proastă
clickpentrufemei.ro
femeie frumoasa ochi albastri jpeg
De unde vin, de fapt, ochii albaștri? Povestea unui strămoș comun din apropierea Mării Negre
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Frizerii spun adevărul pe care clienții nu vor să-l audă. 7 lucruri pe care le faci la salon și care îți enervează stilistul
image
Horoscop 6-12 martie. Fecioarele ar putea rezolva o situație dificilă din trecut, schimbări pentru Vărsători, noi începuturi pentru Pești

OK! Magazine

image
Iubiții insațiabilei Sarah primeau note ca la școală. Ce nume celebre ocupau primele poziții în clasamentul ei amoros

Click! Pentru femei

image
De câte ori a fost chemată poliția acasă la Britney Spears înainte ca vedeta să fie arestată

Click! Sănătate

image
3 celebrități care au făcut cancer colorectal