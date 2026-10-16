Ai cumpărat online din altă țară și ai probleme? Instituția europeană la care poți cere ajutor gratuit

Românii care au probleme cu produsele cumpărate, serviciile contractate sau comenzile online pot cere ajutorul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) ori al instituțiilor europene specializate. Instituția competentă depinde de locul în care este înregistrat comerciantul, de natura problemei și de rezultatul urmărit: recuperarea banilor, înlocuirea unui produs sau verificarea unei posibile încălcări a drepturilor consumatorilor.

Românii pot depune reclamații și la Centrul European al Consumatorilor Foto: arhivă

Dacă ai cumpărat un produs sau ai contractat un serviciu de la o firmă din România și consideri că ți-au fost încălcate drepturile, primul pas este să te adresezi comerciantului. Păstrează dovada sesizării și răspunsul primit. Dacă problema nu se rezolvă, poți depune o reclamație la ANPC.

Reclamațiile pot fi înregistrate online, prin platforma oficială a instituției: Depune o reclamație la ANPC.

Pentru depunerea unei reclamații standard, platforma solicită datele de identificare ale persoanei care face sesizarea, informații despre comerciant, detalii despre produs sau serviciu și documentele justificative. Este necesar un cont în platformă, care trebuie să fie aprobat înainte de depunere.

ANPC pune la dispoziție și o variantă de informare rapidă. Aceasta nu are însă același regim juridic ca o reclamație standard, înregistrată oficial. Înainte de completarea formularului, este important să alegi procedura potrivită situației tale.

Informații suplimentare sunt disponibile pe site-ul oficial ANPC. Telefonul Consumatorului este 021 9551, însă reclamațiile nu se înregistrează prin acest număr.

Ce documente trebuie să pregătești

Pentru ca reclamația să poată fi analizată, este recomandat să pregătești un dosar cu toate dovezile relevante. În funcție de problemă, acesta poate cuprinde:

bonul fiscal, factura sau confirmarea comenzii;

contractul, certificatul de garanție ori condițiile de vânzare;

dovada plății;

corespondența cu vânzătorul, inclusiv e-mailurile și mesajele;

fotografii sau înregistrări care arată defectele produsului ori problema reclamată;

dovada solicitării de remediere, a returului sau a anulării comenzii, după caz;

o descriere cronologică a situației și a soluției pe care o soliciți.

Explică precis ce s-a întâmplat, când ai cumpărat produsul sau serviciul, ce obligație consideri că nu a fost respectată și ce ai încercat deja pentru a rezolva problema. Păstrează copii ale documentelor și numărul de înregistrare al reclamației.

O sesizare bine documentată îi permite instituției să înțeleagă mai ușor situația. Totuși, depunerea reclamației nu garantează automat rambursarea banilor sau acordarea de despăgubiri. Soluția depinde de fapte, de documente și de regulile aplicabile.

Cum te ajută instituțiile europene dacă ai cumpărat din altă țară

Dacă locuiești în România și ai o dispută cu un comerciant din alt stat membru al Uniunii Europene, din Islanda sau din Norvegia, poți apela la Centrul European al Consumatorilor din România, parte a rețelei europene ECC-Net.

Serviciul oferă gratuit informații despre drepturile consumatorilor și sprijin pentru soluționarea litigiilor transfrontaliere. Experții pot analiza situația, îți pot explica opțiunile și pot facilita dialogul cu comerciantul pentru a încerca obținerea unei soluții.

Poți apela la această rețea, de exemplu, dacă:

ai comandat online un produs de la o firmă din altă țară și coletul nu a ajuns;

produsul primit este defect sau nu corespunde descrierii;

comerciantul refuză o rambursare pe care consideri că o datorează;

ai o dispută privind anularea unei rezervări sau prestarea unui serviciu;

ai întâmpinat dificultăți în exercitarea drepturilor de consumator într-o tranzacție transfrontalieră.

Punctul de contact trebuie ales în funcție de țara în care locuiești, nu neapărat de țara în care se află comerciantul. Pentru un consumator din România, punctul de plecare este Centrul European al Consumatorilor din România.

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Informațiile oficiale despre rețea și modalitățile de contact sunt disponibile pe pagina Rețelei Centrelor Europene ale Consumatorilor – ECC-Net.

Este important de reținut că ECC-Net nu este o instanță și nu poate obliga direct comerciantul să plătească despăgubiri. Rețeaua încearcă să faciliteze rezolvarea amiabilă a conflictului și îți poate indica alte căi de urmat dacă intervenția nu produce rezultatul dorit.

Pot reclama direct o firmă la Comisia Europeană?

Da, cetățenii pot transmite Comisiei Europene informații despre posibile încălcări ale legislației UE, inclusiv în domeniul protecției consumatorilor. Totuși, o plângere la Comisie nu este echivalentă cu o reclamație individuală la ANPC și nu reprezintă o procedură directă de recuperare a banilor.

Comisia Europeană urmărește în principal respectarea legislației europene de către statele membre. În mod obișnuit, autoritățile naționale și instanțele sunt cele care trebuie să soluționeze problemele individuale și să aplice legislația relevantă.

De aceea, dacă ai un conflict concret cu un comerciant și vrei să obții rambursarea unei sume, repararea unui produs sau despăgubiri, este indicat să folosești mai întâi mecanismele naționale ori europene specializate în soluționarea litigiilor de consum.

Comisia Europeană recomandă utilizarea căilor disponibile la nivel național înainte de transmiterea unei plângeri privind încălcarea dreptului UE. În plus, Comisia nu poate anula o decizie națională și nici nu poate acorda ea însăși despăgubiri individuale pentru prejudiciile suferite.

Informații despre opțiunile disponibile se găsesc pe pagina oficială Soluționarea reclamațiilor consumatorilor.

Ce faci dacă nu reușești să rezolvi disputa pe cale amiabilă

Dacă discuțiile cu firma și intervenția serviciilor de asistență nu duc la o soluție, există și alte mecanisme. Una dintre opțiuni este soluționarea alternativă a litigiilor, cunoscută sub abrevierea SAL sau ADR.

Această procedură permite consumatorului și comerciantului să încerce rezolvarea conflictului în afara instanței, prin intermediul unui organism specializat și independent. În funcție de organism și de tipul litigiului, procedura poate fi gratuită sau poate presupune un cost redus. Nu toate organismele acceptă orice categorie de reclamații, iar efectul soluției poate varia.

Poți identifica organismele relevante și condițiile aplicabile prin portalul european pentru soluționarea litigiilor de consum.

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O altă posibilitate este procedura europeană privind cererile cu valoare redusă. Aceasta se aplică anumitor litigii transfrontaliere civile și comerciale în care valoarea cererii nu depășește 5.000 de euro, fără dobânzi și cheltuieli. Procedura este disponibilă în statele membre ale UE, cu excepția Danemarcei, și poate fi utilizată fără să fie obligatorie angajarea unui avocat.

Cererea se depune la instanța competentă, folosind formularele standard prevăzute de procedură. În anumite situații, demersurile se pot desfășura de la distanță, iar hotărârea poate fi recunoscută și executată în alt stat membru, în condițiile regulamentului european.

Ghidul și formularele oficiale sunt disponibile pe portalul european e-Justiție.

Ce trebuie să știi înainte să trimiți reclamația

Alegerea instituției potrivite poate economisi timp și poate crește șansele de a obține o soluție.

Dacă problema privește un comerciant din România, începe cu acesta și, dacă nu rezolvi situația, adresează-te ANPC. Dacă ai cumpărat de la un comerciant din altă țară a UE, din Islanda sau din Norvegia, poți cere gratuit ajutorul ECC-Net din România. Dacă disputa nu se rezolvă, poți analiza procedura de soluționare alternativă sau, când sunt îndeplinite condițiile, acțiunea în instanță.

Nu amâna verificarea termenelor aplicabile. Drepturile și termenele diferă în funcție de produs, serviciu, contract și tipul reclamației. De asemenea, nu trimite documente originale dacă nu ți se solicită în mod expres și folosește exclusiv canalele oficiale pentru transmiterea datelor personale.

Înainte de a depune sesizarea, stabilește ce rezultat urmărești: repararea sau înlocuirea produsului, rambursarea banilor, respectarea contractului ori verificarea unei posibile practici comerciale incorecte.