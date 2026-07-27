Comisarii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC), au aplicat, în ultima săptămână, amenzi în valoare de peste un milion de lei, în urma controalelor derulate pe litoral.

1/8 FOTO: ANPC

„În perioada 20-26 iulie 2026, comisarii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), care activează în cadrul colectivului temporar pentru protecția consumatorilor «A.N.P.C. Estival 2026», au desfășurat controale în stațiunile de pe litoralul românesc, verificând modul în care sunt respectate drepturile consumatorilor”, transmite ANPC într-un comunicat.

Instituția transmite că, în urma neregulilor constatate, au fost aplicate următoarele sancțiuni:

197 amenzi contravenționale, în valoare de peste 1 milion de lei;

94 avertismente;

valoarea totală a produselor verificate a depășit 148.000 lei;

oprirea definitivă de la comercializare a produselor neconforme în valoare de peste 29.000 lei;

oprirea temporară de la comercializare a unor produse în valoare de peste 21.000 lei;

oprirea prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor pentru 8 operatori economici.

Comisarii au constatat numeroase nereguli, printre care prestarea serviciilor în spații neautorizate, deficiențe de informare privind produsele textile, încălțămintea și jucăriile, inclusiv lipsa traducerilor în limba română și comercializarea unor jucării periculoase.

De asemenea, au fost identificate lipsa datelor de identificare ale producătorilor sau importatorilor, absența instrucțiunilor și avertismentelor în limba română, precum și informarea incompletă a turiștilor cu privire la serviciile de cazare și facilitățile oferite.

Au fost semnalate nerespectarea regulilor de operare a plajelor și întreținerea necorespunzătoare a piscinelor.

În domeniul alimentar, inspectorii au descoperit preparate păstrate la temperaturi necorespunzătoare, lipsa informațiilor privind alergenii, utilizarea uleiului alimentar degradat, absența graficelor de monitorizare a acestuia, produse expirate, depozitarea necorespunzătoare a alimentelor, materii prime fără elemente de identificare și agregate frigorifice neigienizate.

Totodată, au fost găsite suveniruri fără date de identificare, iar în unele unități lipseau informațiile privind Soluționarea Alternativă a Litigiilor (SAL) și afișarea „Telefonului Consumatorului”.