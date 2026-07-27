 ANPC a aplicat amenzi de peste un milion de lei în urma controalelor pe litoral. Ce nereguli au fost descoperite | adevarul.ro
search
Luni, 27 Iulie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Foto ANPC a aplicat amenzi de peste un milion de lei în urma controalelor pe litoral. Ce nereguli au fost descoperite

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Comisarii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC), au aplicat, în ultima săptămână, amenzi în valoare de peste un milion de lei, în urma controalelor derulate pe litoral.

FOTO: ANPC
1/8
FOTO: ANPC

„În perioada 20-26 iulie 2026, comisarii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), care activează în cadrul colectivului temporar pentru protecția consumatorilor «A.N.P.C. Estival 2026», au desfășurat controale în stațiunile de pe litoralul românesc, verificând modul în care sunt respectate drepturile consumatorilor”, transmite ANPC într-un comunicat.

Instituția transmite că, în urma neregulilor constatate, au fost aplicate următoarele sancțiuni:

  • 197 amenzi contravenționale, în valoare de peste 1 milion de lei;
  • 94 avertismente;
  • valoarea totală a produselor verificate a depășit 148.000 lei;
  • oprirea definitivă de la comercializare a produselor neconforme în valoare de peste 29.000 lei;
  • oprirea temporară de la comercializare a unor produse în valoare de peste 21.000 lei;
  • oprirea prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor pentru 8 operatori economici.

Comisarii au constatat numeroase nereguli, printre care prestarea serviciilor în spații neautorizate, deficiențe de informare privind produsele textile, încălțămintea și jucăriile, inclusiv lipsa traducerilor în limba română și comercializarea unor jucării periculoase.

De asemenea, au fost identificate lipsa datelor de identificare ale producătorilor sau importatorilor, absența instrucțiunilor și avertismentelor în limba română, precum și informarea incompletă a turiștilor cu privire la serviciile de cazare și facilitățile oferite.

Au fost semnalate nerespectarea regulilor de operare a plajelor și întreținerea necorespunzătoare a piscinelor.

În domeniul alimentar, inspectorii au descoperit preparate păstrate la temperaturi necorespunzătoare, lipsa informațiilor privind alergenii, utilizarea uleiului alimentar degradat, absența graficelor de monitorizare a acestuia, produse expirate, depozitarea necorespunzătoare a alimentelor, materii prime fără elemente de identificare și agregate frigorifice neigienizate.

Totodată, au fost găsite suveniruri fără date de identificare, iar în unele unități lipseau informațiile privind Soluționarea Alternativă a Litigiilor (SAL) și afișarea „Telefonului Consumatorului”.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Un blogger rus, susținător al războiului, care l-a numit pe Putin „criminal de război”, a fost internat într-un spital de psihiatrie
digi24.ro
image
Jennifer Lopez, apariție spectaculoasă la aniversarea ei. Rochia albă cu care vedeta a cucerit Parisul | GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
România se pregătește pentru ce e mai rău în criza generată de sistarea livrărilor de petrol din Kazahstan. Parlamentul plafonează prețul motorinei la 10 lei prin „acciza dinamică”. Care este riscul unei penurii
gandul.ro
image
„Erou”, „să-i dăm cetățenie română”. Val de homofobie în online-ul românesc după atacul de la Berlin
mediafax.ro
image
FCSB bate tot! Audiența tv de la meciul cu Csikszereda, peste derby-ul Dinamo – U Craiova 5-1. Câți români s-au uitat la etapa 2 din SuperLiga
fanatik.ro
image
Culise. Lupta nevăzută din PSD pentru un „mariaj politic” cu AUR. Cum sunt împărțite taberele
libertatea.ro
image
„Mă gândesc mereu la asta”. Putin cere rușilor să înțeleagă importanța războiului și dă vina pe Lenin pentru conflictul din Donbas
digi24.ro
image
Gafă sinistră, în direct, la nunta verii în fotbal: „Aici vor avea loc funeraliile căpitanului naționalei!”
gsp.ro
image
Căsătorită cu un bărbat cu 20 de ani mai în vârstă, e însărcinată a 4-a oară: ”Oamenii cred că sunt toți idioți”
digisport.ro
image
Pe cine se chinuie Real să transfere: au refuzat oferta de 100 de milioane de euro
click.ro
image
Au cumpărat o casă veche și au descoperit o sumă mare de bani ascunsă într-o cutie ruginită, sub scări
antena3.ro
image
Cele 2,5 milioane de acţiuni deţinute de Mircea Lucescu, transferate soţiei şi fiului acestuia
zf.ro
image
Număr record de candidați la Universitatea din București. Facultatea la care s-au bătut 22 pe un loc
observatornews.ro
image
Anastasia Piron, fata de 22 de ani căutată de toată România, a fost găsită MOARTĂ. Dispariția ei fusese anunțată prin Ro-Alert
cancan.ro
image
Cresc pensiile pentru o categorie de români. „Această perioadă va fi considerată vechime în muncă”
newsweek.ro
image
FOTO. Carmen Brumă, apariție fabuloasă în costum de baie! Imaginile momentului
prosport.ro
image
Averea declarată versus averea reală. Câți bani ar fi strâns Vladimir Putin de când conduce Rusia și ce spun investigațiile internaționale
playtech.ro
image
Mitică Dragomir, previziune sumbră înainte de Universitatea Craiova – Levski: „Cu Dinamo puteau să ia nouă!”. Cine se califică mai departe în cupele europene 
fanatik.ro
image
Plățile instant gratuite au înfuriat Washingtonul. Cum ocolesc brazilienii rețelele Visa și Mastercard și ce sistem similar are România
ziare.com
image
Denis Alibec și Anca Surdu, dați de gol de mama fotbalistului
digisport.ro
image
Ce a făcut Lora de ziua ei, la 44 de ani. Unde vrea artista să meargă în vacanță
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată casa lui Steve Ant din Grecia. Fostul iubit al Ramonei Olaru are o locuință absolut superbă. Vila e înconjurată de o curte imensă, plină de măslini / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
S-a intrat și cu nota 5 la Medicină. Mediile de admitere la UMF Iași au bătut recordurile în 2026
mediaflux.ro
image
Gafă sinistră, în direct, la nunta verii în fotbal: „Aici vor avea loc funeraliile căpitanului naționalei!”
gsp.ro
image
Elon Musk: „Oamenii vor pierde controlul asupra lumii în care trăiesc în cinci ani. Suntem, în esență, o formă evoluată de cimpanzeu. Nu a trecut mult de când ne legănam prin copaci și mâncam banane în junglă. Încă mai mâncăm banane”
actualitate.net
image
Mihaela Rădulescu s-a filmat în locul în care Felix Baumgartner a murit. Ce a surprins acolo a postat pe Instagram
actualitate.net
image
De ce le cerea David Pușcaș bani oamenilor pe TikTok. Visul pentru care spera să strângă suma necesară
click.ro
image
Rareș Cojoc nu-și mai ascunde noua iubită. Prima imagine alături de Claudia Dumitru
click.ro
image
Cât ajung românii să dea darul de nuntă în 2026. „În euro, că voiau să își ia apartament”
click.ro
Charlotte Casiraghi în costum de baie profimedia 0693273115 jpg
Cum arată cea mai frumoasă nepoată a lui Grace Kelly în costum de baie. Prințesa este o "pradă" de preț pe Coasta de Azur
okmagazine.ro
Nod Nord Nod Sud jpg
Nodul Nord în Vărsător vs Nodul Sud în Leu. Din 27 iulie, un ciclu cosmic de 18 luni ne rescrie destinele
clickpentrufemei.ro
Scheletul unui soldat roman a fost găsit într-o groapă dintr-o tabără militară din Slovacia (© ArÚ SAS – M. Ruttkay, M. Vojteček, M. Cheben, MH Invest)
Rămășițele îngropate în grabă ale soldaților lui Marcus Aurelius, descoperite într-o tabără militară romană
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Iustina Loghin a devenit mamă pentru a doua oară. Imagini inedite cu familia în noua formulă
image
De ce le cerea David Pușcaș bani oamenilor pe TikTok. Visul pentru care spera să strângă suma necesară

OK! Magazine

image
Cum arată cea mai frumoasă nepoată a lui Grace Kelly în costum de baie. Prințesa este o "pradă" de preț pe Coasta de Azur

Click! Pentru femei

image
Vă vine să credeți că a adus pe lume șapte copii? Soția lui Alec Baldwin uimește cu silueta ei zveltă

Click! Sănătate

image
De ce nu mănâncă evreii carne şi lactate la aceeaşi masă?