Foto Controale-maraton ale ANPC: comisarii au dat peste 800 de amenzi în valoare de peste 4,1 milioane de lei

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a anunțat că, în perioada 29 iunie – 3 iulie, comisarii instituției au desfășurat controale la peste 1.500 de operatori economici. În urma verificărilor au fost aplicate 871 de amenzi contravenționale, în valoare totală de peste 4,1 milioane de lei.

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„În perioada 29 iunie – 3 iulie 2026, comisarii ANPC au desfășurat acțiuni de control la peste 1.500 de operatori economici, pentru verificarea conformității produselor comercializate, a respectării legislației din domeniul alimentar și a condițiilor de prestare a serviciilor.

Rezultatele controalelor:

871 de amenzi contravenționale, în valoare de peste 4,1 milioane de lei;

693 de avertismente;

produse verificate în valoare de peste 5,3 milioane de lei;

oprirea definitivă de la comercializare a produselor neconforme, în valoare de peste 171.000 de lei;

oprirea temporară de la comercializare a unor produse, în valoare de peste 114.000 de lei;

suspendarea prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor pentru 21 de operatori economici”, transmite ANPC într-un comunicat.

Principalele nereguli constatate de comisarii ANPC au vizat acumulări de gheață în ambalajele produselor, care au dus la apariția arsurilor de congelare și la afectarea calității acestora, precum și comercializarea unor produse alimentare fără elemente de identificare și caracterizare.

Inspectorii au mai descoperit echipamente și ustensile cu un grad avansat de uzură, pe care existau depuneri de gheață, rugină și impurități, dar și produse de origine vegetală depreciate calitativ, cu urme de mucegai.

Totodată, au fost constatate deficiențe privind întreținerea spațiilor destinate preparării și manipulării alimentelor.

Printre abaterile identificate s-au numărat și comercializarea unor produse alimentare cu data-limită de consum depășită, nerespectarea condițiilor și temperaturilor de depozitare recomandate de producători pentru produsele cu grad ridicat de perisabilitate, în special carne și produse din carne, precum și starea necorespunzătoare de igienă a pavimentelor, unde au fost găsite depuneri consistente de impurități, reziduuri alimentare și lichide.

De asemenea, comisarii au constatat utilizarea uleiului alimentar cu un grad avansat de degradare termică.

„ANPC va continua acțiunile de control pentru protejarea drepturilor consumatorilor și asigurarea respectării normelor privind siguranța și calitatea produselor și serviciilor.”