Proiectul de lege privind incompatibilitățile aleșilor locali, adoptat de Senat. USR amenință că va ataca legea la CCR: „Aţi inventat astăzi două Constituţii”

Senatul a aprobat miercuri proiectul de lege care elimină incompatibilitatea aplicată consilierilor locali și județeni care lucrează în instituții publice. Actul normativ a trecut cu 82 de voturi pentru, 19 împotrivă și 21 de abțineri.

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat Foto: FOTO Inquam Photos / Octav Ganea

După vot, USR a anunțat că va contesta legea la Curtea Constituțională, potrivit News.ro.

Senatorul Sorin Șipoș a criticat adoptarea proiectului, susținând că este „o zi neagră pentru democraţia din România”, acuzând existența unui „dublu standard revoltător” în modul în care sunt aplicate regulile privind mandatele aleșilor.

„Aţi inventat astăzi două Constituţii, una pentru cei pe care vreţi să-i scoateţi din funcţii, iar alta pentru cei pe care vreţi să-i păstraţi în funcţii”

Liderul USR a afirmat că Parlamentul modifică legislația pentru a proteja anumite categorii de aleși, în timp ce, în alte situații, schimbările legislative ar avea efecte asupra mandatelor obținute prin vot.

„Aţi inventat astăzi două Constituţii, una pentru cei pe care vreţi să-i scoateţi din funcţii, iar alta pentru cei pe care vreţi să-i păstraţi în funcţii. De aceea, noi am votat împotriva acestei legi şi vom ataca la Curtea Constituţională această lege", a anunţat senatorul USR.

Replica a venit din partea senatorului PSD Daniel Zamfir, care a respins acuzațiile și a susținut că modificările îi vizează pe toți angajații din sectorul public, nu doar o anumită categorie politică.

„Obsesia dumneavoastră pe tot ceea ce înseamnă PSD s-a transformat într-un caz patologic. V-am spus încă o dată, sunt toţi funcţionarii din România, din aparatul bugetar, fie că sunt funcţionari publici, fie că sunt contractuali. Pentru ei am făcut acest lucru. N-ar trebui să gândiţi că e vorba de culoare politică. (..) Uitaţi-vă în ochii funcţionarilor Senatului, cu care lucraţi şi spuneţi-le de ce sunteţi împotriva acestui lucru. Ştiu, n-o să vă fie ruşine, pentru că n-aveţi ruşine", a replicat senatorul PSD Daniel Zamfir.

Ce prevederi din Codul administrativ sunt eliminate

În forma adoptată de Parlament, proiectul de lege elimină o serie de prevederi din Codul administrativ referitoare la situațiile de incompatibilitate și conflict de interese aplicabile personalului contractual din instituțiile publice.

Potrivit raportului Comisiei pentru administrație din Senat, articolele abrogate reglementau cazurile în care angajații contractuali puteau fi considerați în conflict de interese sau incompatibili, precum și procedurile de sancționare a acestor situații. Aceste reguli îi asimilau, în mare măsură, funcționarilor publici în ceea ce privește interdicțiile și restricțiile aplicabile.

Inițiatorii modificărilor au argumentat că eliminarea acestor prevederi este necesară pentru a asigura un cadru legislativ mai predictibil și pentru a evita disfuncționalități în activitatea instituțiilor și autorităților publice.

În plus, legea conține o prevedere tranzitorie prin care situațiile apărute între intrarea în vigoare a Legii nr. 165/2026 și intrarea în vigoare a noii reglementări nu vor mai fi considerate incompatibilități sau conflicte de interese și nu vor atrage răspunderea juridică aferentă.

Soluția a fost motivată de riscul ca aplicarea imediată a noilor norme să ducă la pierderi de personal, dificultăți administrative și blocaje în funcționarea unor servicii publice esențiale.