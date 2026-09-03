 AUR cere CCR să publice de urgență deciziile privind TVR și Radioul Public: „Au trecut 127 de zile, iar termenul legal a fost depășit” | adevarul.ro
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AUR cere CCR să publice de urgență deciziile privind TVR și Radioul Public: „Au trecut 127 de zile, iar termenul legal a fost depășit”

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Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) cere Curții Constituționale să urgenteze redactarea și publicarea în Monitorul Oficial a deciziilor privind desemnarea membrilor Consiliilor de administrație ale TVR și Radioului Public, pronunțate la 29 aprilie 2026. Formațiunea susține că, deși CCR a admis sesizările AUR și a constatat neconstituționalitatea hotărârilor Parlamentului privind desemnarea membrilor celor două consilii de administrație, au trecut 127 de zile fără ca deciziile să fie publicate. 

George Simion, liderul AUR
George Simion, liderul AUR Foto: Foto: Inquam Photos

Grupurile parlamentare AUR din Camera Deputaților și Senat au transmis o solicitare președintelui Curții Constituționale, Elena-Simina Tănăsescu, prin care cer finalizarea de îndată a redactării, certificării și transmiterii spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea I, a deciziilor pronunțate în dosarele CCR nr. 5126L2/2025 și nr. 5127L2/2025.

Potrivit AUR, cele două decizii au fost pronunțate în 29 aprilie 2026, după ce Curtea Constituțională a admis, cu majoritate de voturi, sesizările formulate de grupurile parlamentare ale formațiunii împotriva hotărârilor Parlamentului referitoare la desemnarea membrilor Consiliilor de administrație ale Societății Române de Televiziune și Societății Române de Radiodifuziune.

„Grupurile parlamentare AUR din Camera Deputaților și Senat au transmis solicitarea președintelui Curții Constituționale, Elena-Simina Tănăsescu, cerând finalizarea de îndată a redactării, certificării și transmiterii spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea I, a deciziilor pronunțate în dosarele CCR nr. 5126L2/2025 și nr. 5127L2/2025”, se arată într-un comunicat al formațiunii. 

AUR precizează că, prin soluțiile pronunțate la 29 aprilie, Curtea Constituțională a constatat neconstituționalitatea celor două hotărâri ale Parlamentului în ceea ce privește desemnarea candidaților de către grupurile parlamentare reunite ale celor două Camere.

„CCR a constatat că ambele hotărâri sunt neconstituționale în ceea ce privește desemnarea candidaților de către grupurile parlamentare reunite ale celor două Camere”, afirmă AUR.

Potrivit formațiunii, comunicările Curții au arătat că cele opt locuri alocate grupurilor parlamentare în consiliile de administrație ale celor două societăți publice trebuiau ocupate de candidați propuși în funcție de configurația politică și ponderea grupurilor parlamentare în Parlament.

AUR susține că lipsa publicării deciziilor face ca efectele hotărârilor contestate să continue.

„În lipsa publicării, efectele unor hotărâri a căror neconstituționalitate a fost deja constatată continuă”, se mai arată în comunicatul formațiunii.

AUR invocă depășirea termenului legal

Formațiunea susține că au trecut 127 de zile calendaristice de la pronunțarea soluțiilor CCR din 29 aprilie 2026.

„Termenul de redactare a deciziilor Curții este de cel mult 30 de zile de la pronunțare. În aceste două cazuri, termenul s-a împlinit la 29 mai 2026 și este depășit cu 97 de zile”, susține AUR.

De asemenea, AUR afirmă că întârzierea publicării deciziilor afectează reprezentarea grupurilor parlamentare în consiliile de administrație ale celor două servicii publice.

„Întârzierea menține consecințele încălcării dreptului grupurilor parlamentare de a fi reprezentate în consiliile de administrație ale celor două servicii publice în conformitate cu ponderea lor parlamentară”, transmite AUR.

Ce solicită formațiunea

„AUR solicită Curții Constituționale finalizarea de îndată a redactării deciziilor privind conducerile TVR și Radioului Public, transmiterea acestora spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea I, precum și comunicarea către grupurile parlamentare AUR a stadiului redactării și a datei estimate pentru transmiterea spre publicare”, mai precizează formațiunea.

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