 A7 și A8 au ajuns pe masa Comisiei Europene. Ce răspuns a primit asociația care cere statut strategic pentru autostrăzile Moldovei | adevarul.ro
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A7 și A8 au ajuns pe masa Comisiei Europene. Ce răspuns a primit asociația care cere statut strategic pentru autostrăzile Moldovei

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Autostrăzile A7 și A8, precum și modernizarea infrastructurii feroviare din Moldova, au ajuns oficial în atenția Comisiei Europene. Asociația HaiCăSePoate susține că răspunsul primit de la Bruxelles confirmă importanța strategică a conectării estului României, în contextul războiului din Ucraina.

Șantierul Autostrăzii Unirii-A8
Șantierul Autostrăzii Unirii-A8 Foto: SURSA: captură video CNAIR

Asociația HaiCăSePoate a anunțat că a primit răspunsul final al Comisiei Europene în cadrul Petiției nr. 1834/2025, prin care a solicitat ca autostrăzile A7 și A8, alături de infrastructura feroviară modernă din Moldova, să fie tratate drept obiective strategice la nivel european.

Potrivit organizației, Comisia Europeană recunoaște în răspuns importanța îmbunătățirii conectivității estului României și faptul că regiunea este afectată în mod direct de noul context de securitate generat de războiul din Ucraina.

Ce finanțări europene ar putea fi folosite

În răspunsul transmis asociației, Comisia Europeană indică mai multe instrumente prin care astfel de investiții pot fi sprijinite.

Mai important, Comisia confirmă că Uniunea Europeană poate sprijini aceste investiții prin Connecting Europe Facility, fondurile de coeziune, fondurile regionale și mecanismul SAFE, iar proiecte suplimentare pot beneficia de finanțare dacă se încadrează în Strategia privind Mobilitatea Militară.

„Comisia Europeană recunoaște pe deplin importanța îmbunătățirii conectivității estului României, în vederea consolidării conectivității acestei regiuni și a asigurării prosperității și securității sale viitoare”, este concluzia citată de asociație din răspunsul primit.

„A8 nu mai poate fi tratată doar ca o promisiune internă”

Președintele Asociației HaiCăSePoate, avocatul Ciprian Mitoșeriu, consideră că răspunsul reprezintă o confirmare importantă pentru Autostrada A8.

„A8 nu mai poate fi tratată doar ca o promisiune internă sau ca o revendicare regională. Legătura Moldovei cu vestul țării, cu Republica Moldova și, mai departe, cu Ucraina, are o dimensiune europeană clară”, a declarat Ciprian Mitoșeriu, potrivit asociației.

Organizația atrage, însă, atenția că recunoașterea importanței strategice a infrastructurii nu înseamnă automat și realizarea proiectelor.

„Europa poate pune la dispoziție instrumentele, România trebuie să acționeze”

Comisia Europeană subliniază, potrivit asociației, că implementarea acestor priorități rămâne în responsabilitatea statelor membre.

Astfel, Uniunea Europeană poate stabili priorități și poate pune la dispoziție granturi, împrumuturi și alte instrumente de finanțare, însă România trebuie să pregătească proiectele, să solicite finanțările și să asigure implementarea acestora.

Asociația consideră că închiderea procedurală a petiției nu înseamnă că demersul a fost lipsit de rezultat.

Potrivit organizației, obiectivul principal a fost ca problema infrastructurii din Moldova să intre oficial pe circuitul instituțional european și să primească un răspuns explicit din partea Comisiei Europene.

„Nu este victoria finală, A8 nu este încă terminată, iar până atunci nu există motive pentru triumfalism. Dar este, fără îndoială, o victorie de etapă. De acum înainte, nimeni nu mai poate spune că A8 este doar problema Moldovei. Este o problemă de conectivitate europeană, o problemă de securitate și o responsabilitate pe care autoritățile române nu o mai pot evita”, a mai precizat Asociația. 

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