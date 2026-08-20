A urcat pe munte, în Bucegi, ca la plimbare: în adidași şi pantaloni de stofă. Turistul străin, recuperat de salvamontişti

Un turist turc cu domiciliul în Olanda a ajuns într-o zonă dificilă din Bucegi după ce a pornit pe munte în haine și încălțăminte de stradă. Au fost chemaţi salvamontiştii să-l recupereze.

Nu este pentru prima dată când salvamontiștii sunt nevoiți să intervină după ce turiștii tratează muntele ca pe o simplă plimbare prin oraș. De această dată, un cetățean turc cu domiciliul în Olanda a urcat în Bucegi în haine și încălțăminte de stradă, cu mai multe bagaje după el, inclusiv un cort, semn că voia să petreacă noaptea în sălbăticie, și a ajuns într-o zonă în care „echipamentul” i-a pus probleme.

Salvamont Prahova a intervenit în cursul după-amiezii de joi, 20 august, pentru a-l recupera dintr-o zonă situată mai sus de La Verdeață, în Abruptul Prahovean al Bucegiului. Pe terenul abrupt pe care ajunsese, bărbatul, în haine şi încălţăminte de stradă, nu avea nicio şansă.

Salvamontiștii atrag atenția că astfel de intervenții nu sunt provocate doar de turiști străini. Și românii ajung frecvent în situații similare după ce pornesc pe trasee fără să țină cont de dificultatea acestora, de vreme sau de echipamentul necesar.

„Salvatorii montani au intervenit în această după-amiază pentru recuperarea unui cetățean turc, cu domiciliul în Olanda, aflat într-o zonă dificilă, mai sus de locul cunoscut sub numele de La Verdeață, din Abruptul Prahovean al Bucegiului.

Situația acestuia ne reamintește cât de important este ca fiecare turist să își adapteze echipamentul, traseul și comportamentul la condițiile reale de pe munte.

Acum a fost vorba de un cetățean străin, dar de multe ori, în asemenea cazuri, sunt conaţionalii noștri”, a transmis Salvamont Prahova pe Facebook.

Pentru a evita astfel de situații, salvamontiștii recomandă ca turiștii să verifice înainte de plecare gradul de dificultate al traseului și prognoza meteo și să aleagă încălțăminte cu talpă aderentă, precum și haine și echipament potrivite sezonului și traseului.

De asemenea, celor care aleg trasee dificile li se recomandă să nu se aventureze singuri, să păstreze legătura cu cineva cunoscut şi să comunice destinaţia exactă.

„Adevărul” a relatat şi în trecut despre turiști ajunși pe creste în pantaloni scurți și teniși sau care au urcat spre zone alpine în sandale sau chiar în papuci.