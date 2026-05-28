Joi, 28 Mai 2026
Adevărul
Cel mai bătrân veteran de război din lume, românul Ilie Ciocan, a murit cu o zi înainte de împlinirea vârstei de 113 ani

Pe 27 mai, cu o zi înainte să împlinească 113 ani, a murit Ilie Ciocan din județul Vâlcea, considerat cel mai în vârstă veteran de război din lume.

Ilie Ciocan a murit la vârsta de 113 ani FOTO: Adevărul
Cel mai în vârstă bărbat din Europa și cel mai în vârstă din lume veteran al celui de-Al Doilea Război Mondial s-a stins din viață, miercuri, cu o zi înainte să împlinească 113 ani.

Reprezentanții Ministerul Apărării Naționale au transmis un mesaj emoționant după ce au aflat de moartea celui mai longeviv veteran de război din lume, prin care au subliniat că viața sa a fost trăită cu modestie, demnitate și credință, iar Armata României pierde un simbol al curajului.

„Dincolo de uniformă, a rămas un om simplu, care, trecut de 100 de ani, citea încă Biblia și ziarele fără ochelari și își amintea cu emoție de calul care i-a salvat viața de mai multe ori în timpul războiului. Astăzi, Armata României aduce un omagiu unui destin care a străbătut un secol de istorie și a rămas, până în ultima clipă, un simbol al curajului, rezistenței și iubirii de țară. Drum lin printre stele, domnule locotenent-colonel Ilie Ciocan! România nu vă va uita!”, au transmis reprezentanții MApN.

Potrivit site-ului Grupului de Cercetare în Gerontologie (GRG), o instituție internațională cu sediul în Los Angeles - California (SUA), în care activează cercetători din diverse domenii ale gerontologiei, longevității umane, sănătății publice și demografiei, Ilie Ciocan din Vâlcea eera nu doar cel mai în vârstă român în viață, ci și cel mai bătrân om din Balcani, al doilea cel mai bătrân european și cel mai în vârstă veteran de război din lume.  

Ilie Ciocan s-a născut în Galicea, județul Vâlcea, la 28 mai 1913. A rămas orfan de tată la vârsta de 6 ani, iar mai târziu de mamă, pe când avea doar 12 ani, fiind astfel nevoit să lucreze din copilărie pentru a supraviețui.

Pentru o „bucată de pâine” a fost la început „văcarul satului”. S-a căsătorit la 19 ani cu Floarea Obogeanu, care era cu șapte ani mai mare decât el. Împreună au avut șase copii: trei fete și trei băieți.

A fost mobilizat în Armată la vârsta de 22 de ani, fiind încorporat în Regimentul 6 Artilerie Pitești în 1935, a plecat pe front în 1941. În Al Doilea Război Mondial a fost în principal curier pe Frontul de Est, în Odesa (Ucraina) și la Cotul Donului (Stalingrad - Rusia), dar a ajuns și pe Frontul de Vest, până în Cehoslovacia.

În 1945 a fost eliberat din Armată pentru că avea mulți copii, întorcându-se acasă fără răni de război, dar cu sănătatea șubrezită. După 1990, Ilie Ciocan a primit gradul de maior în retragere. Soția sa a murit în 1992, la vârsta de 87 de ani.

