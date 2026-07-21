Noja Paladia, cea mai în vârstă persoană din România, a împlinit 111 ani pe 20 iulie. Femeia din Cugir face parte dintre cei validați internațional ca supercentenari, adică oameni care au trecut de 110 ani.

Pentru a onora acest record impresionant și contribuția sa inestimabilă la identitatea locală, Noja Paladia a primit o vizită oficială din partea primarului orașului Cugir, Adrian Teban, și a Dianei Dobrean, directoare a Centrului Cultural „Valentin Uritescu”.

„Dacă va vrea Dumnezeu, ne vedem și anul viitor”, i-a transmis primarului

Noja Paladia (născută Bâldea) a căpătat o recunoaștere la nivel internațional. Pe 16 aprilie 2026, organizația internațională Gerontology Research Group (GRG) a confirmat și validat oficial statutul său de supercentenară în urma unor riguroase verificări demografice. Centenara din România ocupă locul 124 în lume în topul oficial al celor mai longevive persoane în viață de pe planetă.

Clasamentul oficial la nivel global poate fi consultat direct pe site-ul organizației: GRG World Supercentenarian Rankings.

Patru generații, despărțite de un secol

În mesajul publicat cu ocazia aniversării, administrația locală evidențiază caracterul excepțional al parcursului de viață al sărbătoritei. „Povestea de viață a doamnei Paladia se întinde pe o axă temporală remarcabilă. O linie dreaptă de patru generații: de la anul nașterii sale, anul 1915 și până la cea mai recentă generație a familiei, reprezentată de stră-strănepoți, născuți un secol mai târziu în anul 2015”, se arată în postarea Primăriei Cugir.

Potrivit autorităților locale, Noja Paladia locuiește în continuare în propria casă și beneficiază de sprijinul permanent al familiei. Fiica sa, în vârstă de 76 de ani, îi este alături în permanență, iar ceilalți membri ai familiei se implică în îngrijirea sa.

Odată cu împlinirea vârstei de 111 ani, Noja Paladia se apropie de titlul de cea mai longevivă persoană din întreaga istorie documentată a României.

În acest moment, recordul istoric național este deținut de regretatul veteran al celui de-al Doilea Război Mondial, Ilie Ciocan, care a încetat din viață recent, la data de 27 mai 2026, la vârsta de 112 ani și 351 de zile.