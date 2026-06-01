Ce au descoperit cercetătorii în corpul celei mai bătrâne femei din lume. A trăit 117 ani fără cancer și fără demență.

Maria Branyas, femeia care a deținut titlul de cea mai vârstnică persoană din lume, a murit în 2024 la vârsta de 117 ani, după o viață în care a traversat două războaie mondiale, pandemia de gripă spaniolă și pandemia de COVID-19. Acum, un studiu amplu realizat de cercetători spanioli încearcă să explice unul dintre cele mai mari mistere ale medicinei: cum a reușit să îmbătrânească fără să dezvolte boli grave asociate vârstei.

Cercetarea, publicată în revista Cell Reports Medicine și coordonată de Institutul de Cercetare a Leucemiei Josep Carreras, a analizat genomul, microbiomul intestinal, metabolismul și markerii biologici ai Mariei Branyas, notează El Pais.

Rezultatele i-au surprins chiar și pe oamenii de știință. Deși organismul său prezenta semnele clasice ale îmbătrânirii extreme, inclusiv telomeri foarte scurți și modificări ale sistemului imunitar asociate vârstei înaintate, femeia nu a dezvoltat cancer, demență sau boli cardiovasculare majore.

Una dintre cele mai importante concluzii ale studiului se referă la vârsta biologică. Folosind așa-numitele „ceasuri epigenetice”, cercetătorii au estimat că unele dintre țesuturile sale erau biologic cu peste 20 de ani mai tinere decât vârsta din acte. Cu alte cuvinte, organismul ei funcționa mai degrabă ca al unei persoane de aproximativ 90 de ani decât al unei supercentenare de 117 ani.

Un alt aspect care a atras atenția specialiștilor a fost microbiomul intestinal. Maria Branyas avea niveluri ridicate de bacterii benefice din genul Bifidobacterium, asociate cu o inflamație redusă, o imunitate mai bună și un metabolism sănătos.

Potrivit cercetătorilor, în ultimele două decenii de viață aceasta consuma aproximativ trei iaurturi pe zi. Deși oamenii de știință nu pot demonstra că acest obicei a fost cauza longevității sale, ei consideră că ar fi putut contribui la menținerea unui echilibru favorabil al florei intestinale.

Descoperirea vine într-un context în care populația globului îmbătrânește rapid. Organizația Mondială a Sănătății estimează că numărul persoanelor cu vârsta de peste 60 de ani va depăși 2 miliarde până în 2050, în timp ce bolile asociate îmbătrânirii reprezintă deja principalele cauze de deces în majoritatea statelor dezvoltate.

Cercetătorii subliniază că nu există o formulă miraculoasă pentru a atinge vârsta de 117 ani. Longevitatea extremă este rezultatul unei combinații rare de factori genetici, stil de viață, alimentație, mediu și șansă biologică.

Totuși, studiul asupra Mariei Branyas oferă indicii importante despre ceea ce specialiștii numesc „îmbătrânire sănătoasă” – posibilitatea de a trăi mai mult timp fără boli grave și fără pierderea independenței. În opinia cercetătorilor, aceasta ar putea deveni una dintre cele mai importante provocări medicale ale secolului XXI.