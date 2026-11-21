Pasagerii care au programate zboruri luni, 23 noiembrie, de pe aeroportul din Bruxelles sau către această destinație trebuie să se pregătească pentru perturbări majore. Cele mai multe curse vor fi anulate, după ce o parte dintre controlorii de trafic aerian au anunțat că se alătură grevei naționale organizate împotriva măsurilor de austeritate ale guvernului belgian.

Cele mai multe zboruri de luni vor fi anulate din cauza unei greve a controlorilor de trafic aerian. Foto: Arhivă

Avertismentul a fost transmis sâmbătă de administrația aeroportului, după ce Skeyes, compania responsabilă de serviciile de navigație aeriană din Belgia, a informat că o parte dintre angajații săi vor participa la protest, potrivit Xinhua.

În aceste condiții, luni, între orele 7:00 și 21:00, ora locală, nu vor putea fi asigurate serviciile normale de control al traficului aerian nici pe aeroporturile belgiene, nici în spațiul aerian gestionat de companie. Personalul disponibil va fi insuficient pentru operarea în siguranță a traficului obișnuit, astfel că vor fi acceptate doar zborurile esențiale, inclusiv cele necesare intervențiilor de urgență.

Reprezentanții aeroportului din Bruxelles au transmis că pasagerii afectați vor primi informații direct de la companiile aeriene, inclusiv despre variantele pe care le au la dispoziție. Lista curselor anulate va putea fi consultată și pe site-ul aeroportului.

Brussels Airlines a criticat momentul în care a fost comunicată participarea controlorilor la grevă, pe care l-a considerat extrem de târziu. Potrivit presei belgiene, compania a atras atenția că timpul rămas până la declanșarea protestului este foarte scurt, ceea ce complică organizarea măsurilor necesare pentru limitarea problemelor întâmpinate de pasageri.

Greva face parte dintr-o acțiune sindicală de amploare programată luni la Bruxelles. Cele mai mari trei confederații sindicale din Belgia au convocat o manifestație națională pentru a contesta politica de austeritate a guvernului federal.