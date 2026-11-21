Adulții care au nevoie de ajutor pentru a lua decizii vor beneficia de o protecție mai bună atunci când se află într-o altă țară a Uniunii Europene. Consiliul UE a adoptat joi, 19 noiembrie 2026, noi reguli privind situațiile care implică asistența medicală, administrarea bunurilor sau mutarea în alt stat, informează JURIDICE.ro.

Măsurile vizează, de exemplu, persoanele cu Alzheimer care sunt sprijinite de un membru al familiei ori de un alt reprezentant. Scopul este ca sprijinul să poată continua peste granițe, cu respectarea autonomiei persoanei și a libertății sale de a face propriile alegeri.

Noile reguli stabilesc ce instanță poate lua măsuri de protecție și legea cărei țări se aplică. În principiu, măsurile dispuse într-un stat membru vor fi recunoscute automat în altul, cu excepții limitate.

Va fi introdus și un certificat european de sprijin și reprezentare. Prin acesta, reprezentantul va putea demonstra mai ușor, într-o altă țară din UE, că este autorizat să ajute persoana respectivă.

Regulile nu privesc însă căsătoria, moștenirile sau obligațiile de întreținere.

Aplicarea nu este imediată. Regulamentul urmează să fie publicat în Jurnalul Oficial al UE și va intra în vigoare după 20 de zile. Majoritatea măsurilor vor începe să se aplice după o perioadă de 30 de luni.