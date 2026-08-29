Primarul comunei Berceni, George Ene, anunță că a oprit lucrările de reparații la pasajul peste autostrada A0, începute de constructorul Alsim Alarko fără acordul Primăriei Berceni. Edilul susține că intervenția ar fi afectat traficul și că locuitorii comunei riscă să piardă ore întregi în trafic.

Primarul din Berceni a oprit reparațiile la pasajul peste A0 Foto: Captură video Facebook

„Astăzi am plecat spre mare pentru weekend. Am fost sunat de colegii din primărie și informat că traficul a fost oprit pe o bandă la pasajul peste autostrada A0”, a transmis George Ene într-o postare pe Facebook.

Primarul spune că a revenit din drum și s-a deplasat la pasaj împreună cu viceprimarul și mai mulți consilieri locali.

„Am făcut cale întoarsă și, împreună cu viceprimarul și câțiva consilieri locali, am oprit lucrările de reparații la pasajul peste autostrada A0, pe care constructorul Alarko le-a început FĂRĂ să ne anunțe și FĂRĂ ACORDUL Primăriei Berceni!”, a scris edilul.

Intervenția primarului a avut loc sâmbătă dimineață, când acesta a mutat balizele de semnalizare instalate de constructorul Alsim Alarko. Lucrările de reparații erau cerute în baza garanției de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

Edilul a susținut că nu va accepta ca locuitorii comunei să suporte consecințele unei lucrări pe care o consideră executată greșit.

„Este inacceptabil ca, mai ales odată cu începerea școlii, noi, oamenii din Berceni, să pierdem ore întregi în trafic din cauza unei lucrări executate greșit, pentru repararea căreia nu s-a găsit o alternativă eficientă pentru Berceni”, a spus primarul George Ene într-o înregistrarea postată pe contul său.

Disputa dintre Primăria Berceni, CNAIR și constructor are la bază dezacordul privind devierea traficului pe perioada lucrărilor. CNAIR și constructorul au propus ca traficul să fie deviat pe Centura București, așa cum se întâmpla înainte de inaugurarea pasajului peste A0.

Primăria a respins varianta, invocând timpii mari de așteptare pentru navetiști, și a condiționat acordul de amenajarea unei alte rute, prin asfaltarea unui drum agricol de pe traseul DJ 401 - Str. Sfânta Ana - Str. Lanului - DNCB.

La rândul său, CNAIR consideră solicitarea inacceptabilă, susținând că transformarea terenului agricol într-un drum capabil să suporte trafic greu ar necesita decopertări masive, stabilizarea fundației, două straturi de asfalt și podețe.

Între timp, pasajul inaugurat în urmă cu doi ani continuă să se degradeze. CNAIR a confirmat, într-un răspuns pentru Buletin de București, tasarea materialului de umplutură și înclinarea accentuată a parapetelor, precizând că, la momentul expertizei, structura de rezistență nu era considerată în pericol imediat.

Lucrările ar urma să fie executate exclusiv pe cheltuiala Alsim Alarko, în baza garanției de 60 de luni, și presupun turnarea unor noi grinzi de beton și refacerea straturilor de asfalt cu geocompozit antifisură.