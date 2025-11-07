Video S-a deschis circulația pe Pasajul Brănești: „un pas pentru fluenta traficului intre A2 și DN3”

Ionel Scrioșteanu, secretar de stat în Ministerul Transporturilor, a anunțat vineri, 7 noiembrie, deschiderea circulației rutiere pe Pasajul Brănești, care traversează calea ferată București -Constanța.

Pasajul va face legătura între DN3 şi DJ100, fiind un proiect construit în echipă Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), prin PNRR, Primăria Brăneşti şi Consiliul Judeţean Ilfov.

„De la această oră a fost deschisă circulația rutieră pe Varianta Ocolitoare a localității Brănești (Ilfov), în zona pasajului rutier peste calea ferată ce traversează Brănești (Ilfov) și a drumului de legătură – etapa 1, care face conexiunea între DN3 și DJ100 (Str. Slt. Petre Ionel) spre A3.

Accesul direct către Autostrada A2 se va realiza prin proiectul «Centura ocolitoare Brănești», etapa a doua, aflat în execuție, finanțat din aceeași sursă, cu termen de finalizare iunie 2026.

Principalele lucrări executate în acest contract: