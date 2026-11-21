Președintele american Donald Trump a semnat vineri, 20 noiembrie, un ordin executiv prin care încearcă să împiedice Congresul să solicite anumite informații de la agențiile federale și angajații acestora.

Donald Trump Foto: AFP

Ordinul, intitulat „Protejarea privilegiilor puterii executive și creșterea eficienței în contractele federale”, prevede că legislativul nu poate solicita informații de la angajații guvernamentali sau de la contractori fără un „scop legislativ valid”, scrie The Hill.

„Posibilitatea Congresului de a solicita informații de la puterea executivă este limitată. Acesta nu poate cere informații de la departamentele și agențiile puterii executive, de la angajații acestora sau de la contractorii federali fără un scop legislativ valid, care să nu interfereze cu atribuțiile esențiale ale executivului”, se arată în ordin.

Ordinul obligă firmele care au contracte cu guvernul federal să informeze Casa Albă despre solicitările de informații venite din partea Congresului și să respecte instrucțiunile administrației.

Dacă oficialilor li se va cere să refuze furnizarea unor documente în cadrul anchetelor parlamentare, invocând privilegiul executiv, disputa ar putea ajunge în instanță.

Departamentul Justiției a susținut deja această prerogativă într-un memorandum.

Democrații au promis că îi vor ancheta pe Trump și pe aliații săi după ce au recâștigat majoritățile în ambele camere ale Congresului, la alegerile de la jumătatea mandatului.

Robert Garcia, președintele Comisiei de Supraveghere din Camera Reprezentanților a SUA, le-a transmis republicanilor un mesaj format din două cuvinte: „Angajați-vă avocați!”. Investigația privind activitățile lui Jeffrey Epstein, infractor sexual condamnat, s-a bucurat de sprijinul ambelor partide și este de așteptat să continue.

Consilierul juridic al Casei Albe, Will Scharf, a răspuns printr-o scrisoare în care a promis că administrația va combate anchetele democraților.

De asemenea, le-a transmis liderilor democrați din comisii că aceștia nu au încă autoritatea de a trimite notificări privind investigațiile, până când nu vor prelua oficial majoritatea în ianuarie.