De ce sunt convocați rezerviștii

Peste 10.000 de rezerviști din București și județul Ilfov au fost citați să participe la exercițiul de mobilizare MOBEX B-IF-25 care are loc în aceste zile. Totul pornind de la vechiul principiu „Dacă vrei pace, pregătește-te de război”.





Este vorba despre bărbați și femei care au făcut stagiul militar înainte de 2004 sau care au lucrat în instituțiile de forță ale statului și au deprins acolo pregătirea militară. Cei mai mulți dintre cei chemați sunt persoane care au făcut armata înainte de 2006, când încă mai era obligatorie.

Miercuri au fost cozi lungi la diferite unități militare unde au fost convocați rezerviștii, unii au primit adresele greșite, alții au fost nemulțumiți că au fost anunțați foarte din scurt, mulți au povestit că li s-au impus măsuri în așa fel încât data viitoare când vor veni să poată purta uniforma militară națională.

Purtătorul de cuvânt al MApN, Corneliu Pavel a declarat că exercițiul are câteva obiective clare: (i) ministerul Apărării vrea să vadă câți rezerviști reușesc să ajungă la unitatea militară de care aparțin și mai ales în cât timp, dacă vor fi anunțați cu doar 24 de ore înainte de ora și data fixate pe convocator, fiindcă într-o situație reală ordinul de chemare la mobilizare specifică „de îndată”, după cum a precizat astăzi într-o conferință de presă colonel Mihai Bălțătescu, directorul exercițiului de mobilizare pe București și Ilfov; (2) apoi, experții MApN vor să știe în ce măsură militarii activi și cei în rezervă se acomodează rapid unii cu alții.

Exerciții asemănătoare au mai avut loc în toată țara, în București, ultima dată în 2013, iar în Ilfov în 2021. Atunci conspiraționiștii erau mai puțin vigilenți, mai ales că toate aceste convocări au avut loc înainte de invazia rusă în Ucraina. Aproape anual, Ministerul Apărării organizează campanii de recrutare și selecție pentru cei care vor să facă serviciul militar în rezervă, în calitate de voluntari. Anul acesta au fost disponibile circa 5000 de locuri pentru rezerviști voluntari, în unități de pe întreg teritoriul țării. Deocamdată toate aceste recrutări și verificări fac parte din agenda MApN, nu sunt operațiuni urgente sau răspunsuri la atacuri iminente.

România se înarmează, ca alte ţări pe continent

O parte dintre statele continentului nu au renunțat niciodată la stagiu militar obligatoriu, cum sunt spre exemplu Grecia, Cipru, Elveția, Austira. De asemenea în Finlanda care are o graniță de 1300 de km cu Rusia, serviciu militar e obligatoriu timp de șase, nouă sau douăsprezece luni, în funcție de fiecare specializare în parte. Rezerviștii pot fi rechemați la antrenamente până la 50 sau 60 de ani, în funcție de gradul militar obținut, dar guvernul intenționează să crească vârsta celor considerați în rezervă la 65 de ani.

Danemarca a introdus serviciul militar obligatoriu și pentru femei începând cu 1 iulie anul acesta, Croația vrea să reintroducă serviciului militar obligatoriu de anul viitor, o dezbatere similară are loc în Franța, iar Germania care a suspendat armata obligatorie în 2011, vrea să o reintroducă de la 1 iulie 2027. Estonia, Letonia, Lituania, Suedia au la rândul lor reguli clare pentru serviciu militar obligatoriu.

Toate aceste state se înarmează, discută între ele aranjamente nu doar sub umbrela NATO, ci și bilaterale, pornind de la principiul latin „Si vis pacem, para bellum” sau „Dacă vrei pace, pregătește-te de război” apărut prima dată într-un tratat din secolul al patrulea d. Hr, intitulat „Despre Arta Militară” (De Re Militari).

România are circa 80.000 de rezerviști majoritatea cu vârste de peste 50 de ani, antrenați pe tancuri și avioane sovietice, cu mitraliere și pistoale sovietice și tot atâția militari activi, instruiți cu armament american, pe avioane americane. Pentru a-i aduce pe cei aproximativ 150.000 de militari rezerviști și activi la același numitor e nevoie de timp, bani și răbdare. Depinde de ofițerii Armatei Române, de bugetul oferit de guvern și de patriotismul rezerviștilor dacă în cele din urmă exercițiile care se fac vor fi sau nu folositoare. Războiul e încă departe, dar dacă se apropie România trebuie să se poată apăra.

Sabina Fati - DW