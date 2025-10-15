search
Video Cum s-a desfășurat exercițiul de mobilizare a rezerviștilor MOBEX B-IF-25

0
0
Publicat:

Au apărut imagini de la exercițiul de mobilizare intitulat MOBEX B-IF-25, în cadrul căruia rezerviştii cu domiciliul în municipiul Bucureşti şi în judeţul Ilfov au fost convocaţi pentru a participa, timp de o zi, la activități specifice de pregătire.

În perioada 12 - 20 octombrie, rezerviştii cu domiciliul în municipiul Bucureşti şi în judeţul Ilfov au fost convocaţi la un exerciţiu de mobilizare intitulat MOBEX B-IF-25, care are ca scop verificarea completării cu personal şi tehnică a unităţilor militare, precum şi consolidarea coeziunii între rezervişti şi militarii în activitate.

Conform procedurii, rezerviștii primesc ordine de chemare la unitate și trebuie să se prezinte la data și ora indicate.

Potrivit MApN, odată ajunși la unitate, aceștia parcurg mai multe activități standard: sunt echipați cu uniformă, vestă antiglonț, cască și armă de exercițiu; primesc instruire de siguranță; participă la trageri cu muniție de antrenament, beneficiază de o masă caldă înainte de finalizarea programului.

MOBEX B-IF-25/FOTO: MApN
MOBEX B-IF-25/FOTO: MApN

Absența nemotivată de la un astfel de exercițiu se sancționează cu amendă, conform Legii 446/2006 privind pregătirea populației pentru apărare. Cei care nu se pot prezenta din motive obiective trebuie să anunțe unitatea militară indicată în ordinul de chemare și să prezinte dovezi justificative.

Sancțiunile, în astfel de cazuri, ajung până la 4.000 de lei.

Exercițiile MOBEX se desfășoară periodic și au ca scop verificarea completării cu personal și tehnică a unităților militare, precum și consolidarea coeziunii între rezerviști și militarii în activitate.

Miercuri, zeci de rezerviştii din Bucureşti şi Ilfov au făcut cozi la unităţile Ministerul Apărării Naționale (MApN) pentru instrucție.

Reprezentanții MApN au precizat că nu este vorba despre o mobilizare de război, ci despre un exercițiu planificat, desfășurat periodic, conform legislației în vigoare privind pregătirea rezervei operative a Armatei României.

MOBEX B-IF-25/FOTO: MApN
Imaginea 1/7: MOBEX B-IF-25/FOTO: MApN
MOBEX B-IF-25/FOTO: MApN
MOBEX B-IF-25/FOTO: MApN
MOBEX B-IF-25/FOTO: MApN
MOBEX B-IF-25/FOTO: MApN
MOBEX B-IF-25/FOTO: MApN
MOBEX B-IF-25/FOTO: MApN
MOBEX B-IF-25/FOTO: MApN

Mobilizarea a generat controverse

Reprezentanții Armatei au recunoscut că există probleme în mobilizarea rezerviștilor. Reacția ministerului nu a întârziat să apară.

Purtătorul de cuvânt al MApN, colonelul Corneliu Ştefan Pavel, susţine că unul dintre obiectivele acestor exerciţii este tocmai acela de a identifica problemele care apar pe parcurs, pentru a fi remediate.

„Desigur că pot fi probleme, sunt foarte mulţi rezervişti, peste 10.000 aici în Bucureşti. Tocmai acesta este scopul exerciţiului, de a ne adapta la condiţiile pe care le avem acum şi de a vedea ce nu funcţionează, pentru a remedia pe parcurs (…) Unul dintre obiectivele exerciţiului este de colaborare şi cooperare între militarii activi şi militarii în rezervă. Cei care şi-au desfăşurat activitatea în armată, după ce au devenit rezervişti, au pierdut contactul cu activităţile Armatei Române.

Este o zi în care sunt puşi la curent cu procedurile pe care le utilizează în prezent militarii români, o reamintire a şedinţelor de tragere (…) La finalul exerciţiului, vom avea o analiză cu toate problemele pe care le-am întâmpinat (…)

Un alt obiectiv pe care îl urmărim este să vedem, în condiţiile de trecere de la starea de pace la starea de mobilizare, de criză, de asediu, de război, în cât timp se prezintă rezerviştii la unităţi. Ei pot fi anunţaţi cu 24 de ore înainte sau într-un timp mai scurt (…) Aceşti rezervişti au o medie de vârstă de 45-48 de ani”, a explicat colonelul Ştefan Pavel, citat de Agerpres.

El a precizat şi cum se face mobilizarea: „Rezerviştii sunt anunţaţi de colegii noştri de la Interne să se prezinte la o anumită unitate militară unde sunt arondaţi, li se verifică actele de identitate, li se face un instructaj de securitate în muncă, apoi un aviz psihologic sumar, după care sunt echipaţi, li se înmânează armamentul. Dacă au planificat, participă la şedinţe de tragere”.

Ştefan Pavel a precizat că rezerviştii care nu se prezintă riscă sancţiuni şi amenzi, dar că „în general este bine să nu ajungem la amenzi”.

