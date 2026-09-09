 Uniforme, teste antidrog, monitorizare audio-video în clase: Românii vor reguli mai stricte în școli SONDAJ | adevarul.ro
search
Miercuri, 9 Septembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei
Alina Gorghiu, invitată la „Interviurile Adevărul”, de la ora 13.00

Uniforme, teste antidrog, monitorizare audio-video în clase: Românii vor reguli mai stricte în școli SONDAJ

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Românii au opinii împărțite atunci când vine vorba despre cât de bine sunt pregătite școlile pentru noul an școlar, însă sunt mult mai hotărâți în privința unor măsuri menite să crească siguranța elevilor. Un sondaj realizat de INSCOP Research arată că peste 83% dintre respondenți susțin testarea antidrog a elevilor cu vârsta de peste 14 ani, iar aproape trei sferturi sunt de acord cu monitorizarea audio-video permanentă în sălile de clasă.

Românii vor reguli mai stricte în școli
Românii vor reguli mai stricte în școli Foto: Shutterstock

Datele fac parte din ediția a XIV-a a Barometrului Informat.ro – INSCOP Research și au fost culese în perioada 1-7 septembrie 2026, pe un eșantion de 1.100 de persoane adulte, reprezentativ pentru populația neinstituționalizată a României. Marja de eroare este de ±2,95%, la un nivel de încredere de 95%.

Românii, împărțiți în privința pregătirii școlilor

În ceea ce privește starea de pregătire a unităților de învățământ pentru începutul anului școlar, rezultatele sunt aproape perfect împărțite.

45,3% dintre participanții la sondaj consideră că școlile sunt foarte bine sau destul de bine pregătite. Dintre aceștia, 8% spun că sunt „foarte bine pregătite”, iar 37,3% le consideră „destul de bine pregătite”.

În schimb, 45,5% apreciază că școlile sunt slab pregătite: 25,4% spun că sunt „destul de slab pregătite”, iar 20,1% le consideră „foarte slab pregătite”. Alți 8,5% nu au putut evalua situația, iar 0,7% nu au răspuns.

image
Foto: INSCOP

O percepție mai favorabilă asupra pregătirii școlilor apare în rândul votanților PSD și AUR, al persoanelor cu vârste între 30 și 44 de ani, al locuitorilor din marile orașe și al angajaților de la stat.

La polul opus, votanții USR, tinerii între 18 și 29 de ani, bucureștenii, locuitorii din mediul urban mic și angajații din sectorul privat consideră într-o proporție mai mare decât media că unitățile de învățământ sunt slab pregătite.

77% cred că uniforma ar reduce discriminarea

Uniforma școlară obligatorie beneficiază de o susținere consistentă în rândul populației.

77% dintre respondenți cred că introducerea uniformei ar reduce discriminarea dintre elevi într-o măsură foarte mare sau destul de mare. Mai exact, 52,9% consideră că efectul ar fi unul „foarte mare”, iar 24,1% spun că ar fi „destul de mare”.

Doar 20,6% sunt de părere că uniforma ar contribui într-o măsură mică sau deloc la reducerea discriminării. 2,4% nu au răspuns sau nu au putut aprecia.

Susținerea pentru uniformă este mai ridicată în rândul votanților PSD și AUR, al femeilor, al persoanelor de peste 60 de ani, al celor cu studii primare și al angajaților la stat.

image
Foto: INSCOP
Cele mai sigure locuri de pe Pământ în cazul unei catastrofe globale. „Orașele s-ar transforma rapid în capcane mortale”

Peste 83% susțin testarea antidrog

Cea mai mare susținere dintre măsurile analizate în sondaj este înregistrată pentru testarea antidrog a elevilor cu vârsta de peste 14 ani.

83,4% dintre cei chestionați sunt de acord cu introducerea unei astfel de măsuri într-o foarte mare sau destul de mare măsură. 60,8% susțin testarea „în foarte mare măsură”, iar 22,6% „în destul de mare măsură”.

15,2% se declară împotriva măsurii, în timp ce 1,4% nu știu, nu pot aprecia sau nu răspund.

Testarea antidrog este susținută într-o proporție peste media națională de votanții AUR, persoanele de peste 45 de ani, cei cu studii medii, utilizatorii TikTok și angajații de la stat.

În schimb, opoziția față de testarea elevilor de peste 14 ani este mai ridicată în rândul votanților USR, al tinerilor între 18 și 29 de ani, al persoanelor cu studii superioare și al locuitorilor din București.

image
Foto: INSCOP

Aproape trei sferturi vor camere audio-video în clase

O altă măsură care se bucură de o susținere majoritară este monitorizarea audio-video permanentă a sălilor de clasă.

74,5% dintre respondenți sunt de acord cu această măsură într-o foarte mare sau destul de mare măsură. 51% o susțin „în foarte mare măsură”, iar 23,5% „în destul de mare măsură”.

22,8% se opun într-o măsură mai mare sau mai mică monitorizării permanente, iar 2,7% nu au răspuns.

Susținerea este mai ridicată în rândul votanților PSD și AUR, al femeilor, al persoanelor de peste 60 de ani, al celor cu studii primare sau medii, al locuitorilor din mediul rural și al utilizatorilor TikTok.

Monitorizarea este respinsă într-o proporție mai mare decât media de votanții USR, tinerii între 18 și 29 de ani, persoanele cu studii superioare, bucureștenii, locuitorii din mediul urban cu peste 90.000 de locuitori, utilizatorii Instagram și angajații din sectorul privat.

Remus Ștefureac: „Societate puternic divizată”

Directorul INSCOP Research, Remus Ștefureac, spune că rezultatele indică o societate împărțită în privința capacității sistemului educațional de a face față începutului de an școlar, dar mult mai fermă când vine vorba despre introducerea unor reguli suplimentare.

Trei sferturi dintre români nu cred că pensia de stat le va asigura un trai decent. Ce planuri au pentru bătrânețe

„Datele indică o societate puternic divizată în ceea ce privește capacitatea sistemului de educație de a pregăti corespunzător, dar foarte hotărâtă atunci când vine vorba despre introducerea unor reguli mai ferme în școli”, afirmă Ștefureac.

Potrivit acestuia, susținerea ridicată pentru testarea antidrog și monitorizarea audio-video arată că siguranța copiilor este o preocupare majoră pentru populație, chiar și în raport cu probleme precum autonomia individuală și protejarea vieții private.

În ceea ce privește uniforma, directorul INSCOP consideră că aceasta este percepută mai degrabă ca un instrument pentru reducerea diferențelor sociale vizibile dintre elevi decât ca unul de disciplină.

Sondajul a fost realizat prin interviuri telefonice (CATI), în perioada 1-7 septembrie 2026, pe un eșantion de 1.100 de persoane cu vârsta de minimum 18 ani.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Elon Musk i-a spus unei foste iubite că are nevoie de „o legiune de copii înainte de începerea unui război civil”
digi24.ro
image
Noul model „de familie” cu care Dacia vrea să dea lovitura în Europa în următorii ani: „Va rivaliza la vânzări cu Duster”
stirileprotv.ro
image
DOCUMENT. Unul dintre cele mai influente think tank-uri din SUA, Heritage Foundation, solicită lui Trump și Congresului ca România să fie în centrul strategiei americane la Marea Neagră
gandul.ro
image
Îți ții telefonul lângă pernă? Află ce se întâmplă
mediafax.ro
image
Turcii au spart banca! Cum a ajuns Süper Lig să adune staruri de sute de milioane de euro
fanatik.ro
image
Camarila politică din Educație. Cine sunt oamenii din noua garnitură de inspectori școlari numiți din pix și cum funcționează sinecurile din sistem
libertatea.ro
image
Scandal la INML făcut de rudele lui Costeluş de la Clejani, mort acum câteva zile. Jandarmii și trupele SAS, la fața locului
digi24.ro
image
Le-a eliminat complet din alimentația zilnică și și-a schimbat radical viața: „Știi ce pățeam?”
gsp.ro
image
Presa de la Madrid a văzut ce a declarat Cristi Chivu și a tras concluzia, după Real - Inter, în prima etapă din UCL
digisport.ro
image
Doliu în familia Roxanei Ciuhulescu. Mama vedetei a pierdut lupta cu cancerul pulmonar: „O parte din sufletul meu a plecat”
click.ro
image
Elon Musk i-a spus unei foste iubite că are nevoie de "o legiune de copii înainte de începerea unui război civil"
antena3.ro
image
Cum a ajuns „armata“ de 680.000 de angajaţi ai Volkswagen, cea mai mare din industria auto mondială, o povară mortală pentru afacere
zf.ro
image
Patru baruri din România, în clasamentul celor mai bune din Europa. Un local din Timişoara, în top 25
observatornews.ro
image
Luciana Păunescu a murit fulgerător la 46 de ani! Cu doar o lună înainte, își făcuse analizele și le-a mărturisit prietenilor că vrea să devină mamă
cancan.ro
image
Sute de mii de români își pierd pensia dacă nu depun un document în septembrie. Casa de pensii avertizează
newsweek.ro
image
Imaginile cu Victoria au făcut furori pe net. Fosta soție a apărut în bikini
prosport.ro
image
Împrumuți mașina unui prieten și acesta primește amendă de la radar. Cine trebuie să plătească și ce obligație are proprietarul
playtech.ro
image
„Eu pot să spun doar că mă bucură”. Marius Șumudică nu a ezitat să răspundă când a fost întrebat despre postul de antrenor de la FCSB
fanatik.ro
image
Care este diferența dintre untul cu 65% și cel cu 82% grăsime. Pe care să îl alegi pentru prăjituri și gătit
ziare.com
image
O fostă vedetă Playboy a murit la doar 46 de ani! Ce s-a întâmplat în Elveția
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
S-a AFLAT ce echipă CÂȘTIGĂ Asia Express 2026! Surpriză uriașă! Este vestea momentului! Toți fanii emisiunii așteptau cu sufletul la gură acest anunț!
romaniatv.net
image
Sărbătoare în Calendarul Ortodox. Sfinții prăznuiți pe 9 septembrie 2026
mediaflux.ro
image
Specialista pe care Burleanu a vrut s-o angajeze la FRF dezvăluie un episod grav: „Am fost urmărită și hărțuită în mod constant de un cetățean român” » Replică pentru Hagi, după 12 ani
gsp.ro
image
Fosta vedetă Playboy și Miss Internet România a murit fulgerător la doar 46 de ani. Cu o lună înainte își făcuse toate analizele și voia să devină mamă
actualitate.net
image
Îi vedem râzând în „Las Fierbinți”, dar viața i-a lovit crunt. Actorii de la PRO TV au trăit tragedii peste care cu greu și-au revenit
actualitate.net
image
Gabi Torje și Alin Alexuc, favoriți să câștige Asia Express 2026: „Nu m-am dus acolo pentru bani!”
click.ro
image
Cât de ieftin este să trăiești în Chișinău? Experiența unor vloggeri români: „Așa preț nu am mai pomenit”
click.ro
image
Mirela Vaida, șocată când și-a revăzut copiii după „Asia Express”: „Nu mai avea doi dinți”
click.ro
Carlotta Galmarini, Foto Instagram (2) jpg
Regina care își devora amanții! Bărbații îi treceau prin pat, iar unii sfârșeau în mare. Scandalurile sexuale care au îngrozit Europa medievală
okmagazine.ro
Meghan Markle, Harry, atingeri pe braț, GettyImages (2) jpg
Reacția ciudată a Prințului Harry și a lui Meghan, după clarificările legate de statutul lor. Cum se poziționează ducii
okmagazine.ro
Desen reprezentând o amputare nazală punitivă în timpul dinastiei Yuan
Prima dovadă a unei crude pedepse din China medievală, descoperită de arheologi
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ce spune Andreea Esca despre plecarea de la Știrile Pro TV: „Cred că e bine să faci lucrul la care ești cel mai bun”
image
Gabi Torje și Alin Alexuc, favoriți să câștige Asia Express 2026: „Nu m-am dus acolo pentru bani!”

OK! Magazine

image
Priviți și plângeți, Meghan și Harry! În prima apariție de la anunțul revenirii lor, Kate i-a sfidat total. Ce se citește în zâmbetul ei