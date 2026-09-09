Uniforme, teste antidrog, monitorizare audio-video în clase: Românii vor reguli mai stricte în școli SONDAJ

Românii au opinii împărțite atunci când vine vorba despre cât de bine sunt pregătite școlile pentru noul an școlar, însă sunt mult mai hotărâți în privința unor măsuri menite să crească siguranța elevilor. Un sondaj realizat de INSCOP Research arată că peste 83% dintre respondenți susțin testarea antidrog a elevilor cu vârsta de peste 14 ani, iar aproape trei sferturi sunt de acord cu monitorizarea audio-video permanentă în sălile de clasă.

Românii vor reguli mai stricte în școli Foto: Shutterstock

Datele fac parte din ediția a XIV-a a Barometrului Informat.ro – INSCOP Research și au fost culese în perioada 1-7 septembrie 2026, pe un eșantion de 1.100 de persoane adulte, reprezentativ pentru populația neinstituționalizată a României. Marja de eroare este de ±2,95%, la un nivel de încredere de 95%.

Românii, împărțiți în privința pregătirii școlilor

În ceea ce privește starea de pregătire a unităților de învățământ pentru începutul anului școlar, rezultatele sunt aproape perfect împărțite.

45,3% dintre participanții la sondaj consideră că școlile sunt foarte bine sau destul de bine pregătite. Dintre aceștia, 8% spun că sunt „foarte bine pregătite”, iar 37,3% le consideră „destul de bine pregătite”.

În schimb, 45,5% apreciază că școlile sunt slab pregătite: 25,4% spun că sunt „destul de slab pregătite”, iar 20,1% le consideră „foarte slab pregătite”. Alți 8,5% nu au putut evalua situația, iar 0,7% nu au răspuns.

Foto: INSCOP

O percepție mai favorabilă asupra pregătirii școlilor apare în rândul votanților PSD și AUR, al persoanelor cu vârste între 30 și 44 de ani, al locuitorilor din marile orașe și al angajaților de la stat.

La polul opus, votanții USR, tinerii între 18 și 29 de ani, bucureștenii, locuitorii din mediul urban mic și angajații din sectorul privat consideră într-o proporție mai mare decât media că unitățile de învățământ sunt slab pregătite.

77% cred că uniforma ar reduce discriminarea

Uniforma școlară obligatorie beneficiază de o susținere consistentă în rândul populației.

77% dintre respondenți cred că introducerea uniformei ar reduce discriminarea dintre elevi într-o măsură foarte mare sau destul de mare. Mai exact, 52,9% consideră că efectul ar fi unul „foarte mare”, iar 24,1% spun că ar fi „destul de mare”.

Doar 20,6% sunt de părere că uniforma ar contribui într-o măsură mică sau deloc la reducerea discriminării. 2,4% nu au răspuns sau nu au putut aprecia.

Susținerea pentru uniformă este mai ridicată în rândul votanților PSD și AUR, al femeilor, al persoanelor de peste 60 de ani, al celor cu studii primare și al angajaților la stat.

Foto: INSCOP

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Peste 83% susțin testarea antidrog

Cea mai mare susținere dintre măsurile analizate în sondaj este înregistrată pentru testarea antidrog a elevilor cu vârsta de peste 14 ani.

83,4% dintre cei chestionați sunt de acord cu introducerea unei astfel de măsuri într-o foarte mare sau destul de mare măsură. 60,8% susțin testarea „în foarte mare măsură”, iar 22,6% „în destul de mare măsură”.

15,2% se declară împotriva măsurii, în timp ce 1,4% nu știu, nu pot aprecia sau nu răspund.

Testarea antidrog este susținută într-o proporție peste media națională de votanții AUR, persoanele de peste 45 de ani, cei cu studii medii, utilizatorii TikTok și angajații de la stat.

În schimb, opoziția față de testarea elevilor de peste 14 ani este mai ridicată în rândul votanților USR, al tinerilor între 18 și 29 de ani, al persoanelor cu studii superioare și al locuitorilor din București.

Foto: INSCOP

Aproape trei sferturi vor camere audio-video în clase

O altă măsură care se bucură de o susținere majoritară este monitorizarea audio-video permanentă a sălilor de clasă.

74,5% dintre respondenți sunt de acord cu această măsură într-o foarte mare sau destul de mare măsură. 51% o susțin „în foarte mare măsură”, iar 23,5% „în destul de mare măsură”.

22,8% se opun într-o măsură mai mare sau mai mică monitorizării permanente, iar 2,7% nu au răspuns.

Susținerea este mai ridicată în rândul votanților PSD și AUR, al femeilor, al persoanelor de peste 60 de ani, al celor cu studii primare sau medii, al locuitorilor din mediul rural și al utilizatorilor TikTok.

Monitorizarea este respinsă într-o proporție mai mare decât media de votanții USR, tinerii între 18 și 29 de ani, persoanele cu studii superioare, bucureștenii, locuitorii din mediul urban cu peste 90.000 de locuitori, utilizatorii Instagram și angajații din sectorul privat.

Remus Ștefureac: „Societate puternic divizată”

Directorul INSCOP Research, Remus Ștefureac, spune că rezultatele indică o societate împărțită în privința capacității sistemului educațional de a face față începutului de an școlar, dar mult mai fermă când vine vorba despre introducerea unor reguli suplimentare.

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„Datele indică o societate puternic divizată în ceea ce privește capacitatea sistemului de educație de a pregăti corespunzător, dar foarte hotărâtă atunci când vine vorba despre introducerea unor reguli mai ferme în școli”, afirmă Ștefureac.

Potrivit acestuia, susținerea ridicată pentru testarea antidrog și monitorizarea audio-video arată că siguranța copiilor este o preocupare majoră pentru populație, chiar și în raport cu probleme precum autonomia individuală și protejarea vieții private.

În ceea ce privește uniforma, directorul INSCOP consideră că aceasta este percepută mai degrabă ca un instrument pentru reducerea diferențelor sociale vizibile dintre elevi decât ca unul de disciplină.

Sondajul a fost realizat prin interviuri telefonice (CATI), în perioada 1-7 septembrie 2026, pe un eșantion de 1.100 de persoane cu vârsta de minimum 18 ani.