 Fără examen suplimentar la liceu. Comisia din Senat a votat în unanimitate abrogarea lui. Proiectul merge la votul plenului | adevarul.ro
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Fără examen suplimentar la liceu. Comisia din Senat a votat în unanimitate abrogarea lui. Proiectul merge la votul plenului

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Comisia pentru Învățământ a Senatului a adoptat miercuri, 2 septembrie, în unanimitate, un proiect de lege care prevede abrogarea examenului suplimentar de admitere la liceu, introdus prin Legea învățământului preuniversitar din 2023. Toți senatorii prezenți la ședință au votat pentru desființarea acestui mecanism, care permitea liceelor să organizeze un concurs propriu pentru maximum 50% din locuri. Proiectul urmează să fie supus votului în plenul Senatului, care este cameră decizională.

Votul final se va da in plenul Senatului
Elevii nu vor da deocamdată două examene pentru a intra la liceu Foto: Arhiva

La finalul ședinței, președintele Comisiei de învățământ din Senat, senatorul USR Ștefan Pălărie, a anunțat că, până la votul plenului, comisia a decis eliminarea examenului paralel. Pălărie este, de altfel, co-inițiatorul proiectului de lege prin care USR a susținut abrogarea examenului suplimentar, nu amânarea (prorogarea) acestuia, așa cum prevedeau celelalte două proiecte de lege, ale PNL și PSD.

Cătălin Nan, președintele Federației Naționale a Părinților – Edupart, a salutat decizia într-o postare pe Facebook.

„ABROGAREA a fost votată în Comisia pentru Învățământ a Senatului. După toate argumentele prezentate, după două ședințe, după amânări și multe dispute politice, poziția pe care am susținut-o de la început a câștigat. Am apărat un principiu simplu: nu construim sistemul național de admitere pentru câteva colegii și nu punem încă un examen peste Evaluarea Națională. Am venit cu vocea părinților, cu argumente și cu date. Am mers până la capăt. Astăzi am avut succes. Astăzi au câștigat copiii. Urmează parcursul legislativ și vom fi acolo până la votul final”, a scris Cătălin Nan.

Condiția pentru aplicarea legii în anul școlar curent

Pentru ca abrogarea să producă efecte încă din anul școlar 2026-2027, Parlamentul trebuie să introducă o derogare explicită de la articolul 10 alineatul (2) din Legea învățământului preuniversitar. În lipsa acestei derogări, modificările legislative intră în vigoare abia începând cu prima zi a anului școlar următor celui în care sunt adoptate, ceea ce ar însemna anul școlar 2027-2028. Până la modificarea și intrarea în vigoare a legii, Ministerul Educației și Cercetării este obligat să aplice legea aflată în vigoare.

Pe  26 august, senatorii PNL s-au abținut la votul pentru abrogare, în timp ce PSD a susținut prorogarea, iar foștii miniștri ai Educației, Monica Anisie și Sorin Cîmpeanu, au propus amânarea cu patru ani a examenului. La finalul acelei ședințe, senatorul USR Ștefan Pălărie a declarat că, deși niciun senator nu susține mecanismul, unii au hotărât să se opună votului de abrogare, păstrând o soluție de amânare.

După o zi cu trei răsturnări de situație în Senat, proiectul a fost retrimis la Comisia pentru învățământ. Problema care s-a ivit a fost că termenul pe care parlamentarii încearcă să îl proroge ajunge la momentul aplicării, iar discuția juridică s-a schimbat: concursul separat rămâne în lege, iar o eventuală intervenție ulterioară trebuie să stabilească expres ce se întâmplă cu generația pentru care noul regim a devenit aplicabil.

„Pur și simplu inacceptabil”. Mircea Dumitru, atac dur la Evaluarea Națională și admiterea separată

Proiectul ajuns în Parlament a pornit de la ideea prorogării termenului de la articolul 248 alineatul (4). Camera Deputaților a produs însă o formulă contradictorie: a păstrat prorogarea și, simultan, a votat abrogarea articolelor care reglementează concursul separat. Miercuri, Comisia pentru învățământ a Senatului a ales altă variantă, eliminând abrogarea și păstrând concursul în lege, dar mutând aplicarea noului sistem la generația care începe clasa a V-a în anul școlar 2026-2027. Amendamentul a fost propus de senatorii Monica-Cristina Anisie (PNL), Carmen Orban (PSD), Sorin Cîmpeanu (PNL) și Cristian Nicula (PSD) și a fost adoptat cu majoritate în Comisie.

În aceeași ședință, Comisia a respins amendamentele USR care eliminau prorogarea și păstrau soluția adoptată de Camera Deputaților privind abrogarea concursului separat. Plenul Senatului a întors apoi soluția Comisiei, votând cu 53 de voturi „pentru”, 42 „împotrivă” și 4 abțineri pentru admiterea amendamentelor pe care Comisia le respinsese. Acestea eliminau prorogarea și mențineau abrogarea examenului separat. Proiectul nu a mai ajuns însă la vot final, deoarece senatorul PSD Cătălin Zamfir a cerut retrimiterea raportului la Comisia pentru învățământ, solicitare aprobată de plen cu 76 de voturi „pentru” și 44 „împotrivă”.

Avertismentul ministrului

Recent, ministrul Educației, Mihai Dimian, avertizează că examenul separat de admitere la liceu ar putea fi aplicat chiar din anul școlar 2026-2027 dacă Parlamentul nu modifică la timp legislația. Pentru ca amânarea sau abrogarea prevederii să producă efecte din acest an școlar, legea trebuie să prevadă explicit o derogare, în caz contrar schimbarea urmând să se aplice abia din 2027-2028.

Mircea Dumitru, atac dur la Evaluarea Națională 

Fostul ministru Mircea Dumitru a fost unul dintre cei care a criticat dur ideea admiterii separate la liceu. El a explicat pentru „Adevarul” că elevii de 14-15 ani nu ar trebui să fie supuși la două examene consecutive. Fostul ministru al Educației pledează pentru o Evaluare Națională unitară și mai complexă și avertizează că lipsa unei dezbateri reale asupra prevederii adoptate în 2023 arată o slăbiciune a dialogului public. 

De altfel, directoarea Colegiului „I.L. Caragiale” din București, Andreia Bodea, anunțase deja că liceul pe care îl conduce nu va organiza examenul în 2027, invocând lipsa necesității, suprasolicitarea cadrelor și riscul afectării reputației unității de învățământ.

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