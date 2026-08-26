 Dubla admitere la liceu, amânată cu patru ani. Proiectul merge la vot în plenul Senatului | adevarul.ro
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Dubla admitere la liceu, amânată cu patru ani. Proiectul merge la vot în plenul Senatului

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Aplicarea sistemului de dublă admitere la liceu a fost amânată cu patru ani de Comisia pentru Învățământ din Senat. Proiectul urmează să fie supus votului în plenul Senatului, aceasta fiind următoarea etapă înainte de aprobare.

Aplicarea sistemului de dublă admitere la liceu a fost amânată.
Aplicarea sistemului de dublă admitere la liceu a fost amânată. Foto: arhivă

Noua procedură de admitere ar urma să îi vizeze pe elevii care intră în această toamnă în clasa a V-a și ar urma să li se aplice noul sistem, conform Digi24.

Potrivit deciziei comisiei, cei patru ani până la momentul admiterii la liceu sunt considerați suficienți pentru pregătirea și implementarea noului sistem.

Propunerea privind dubla admitere a generat controverse în spațiul public, fiind discutate atât modul de aplicare, cât și impactul asupra elevilor. Înainte ca modificarea să poată intra în vigoare, proiectul trebuie să treacă de votul plenului. Totodată, Ministerul Educației ar urma să țină cont de prevederile și observațiile rezultate în această etapă a procedurii legislative.

Ministrul Educației și Cercetării propune o alternativă la controversatul sistem al „dublei admiteri”

Ministrul Educației și Cercetării, Mihai Dimian, a propus o alternativă la controversatul sistem al „dublei admiteri” la liceu. În locul unui concurs separat organizat de licee, elevii ar putea susține, la alegere, o probă suplimentară în cadrul Evaluării Naționale. Astfel, ar putea fi valorificate cunoștințele la discipline precum chimie, biologie sau istorie, fără ca elevii să fie nevoiți să participe la un al doilea concurs.

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Foto: captura facebook

Propunerea vine în contextul în care proiectul actual prevede că liceele vor putea organiza concursuri proprii pentru cel mult 50% dintre locurile disponibile, după Evaluarea Națională.

Subiectele ar urma să fie unice la nivel național, însă fiecare liceu ar putea stabili disciplinele și ponderea rezultatelor în media de admitere. Locurile rămase ar urma să fie ocupate prin repartizare computerizată, pe baza rezultatelor de la Evaluarea Națională și a opțiunilor elevilor.

Mihai Dimian spune că o probă suplimentară la alegere ar putea oferi elevilor foarte buni la alte materii șansa de a intra la profilul potrivit, chiar dacă rezultatele la Română și Matematică nu sunt la fel de bune. Ministrul precizează însă că aceasta este, deocamdată, doar o propunere aflată în dezbatere. Metodologia pentru admiterea din 2027 se află încă în consultare publică.

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