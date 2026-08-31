 Examenul de admitere la liceu poate intra în vigoare dacă Parlamentul întârzie legea. Avertismentul ministrului Educației | adevarul.ro
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Examenul de admitere la liceu poate intra în vigoare dacă Parlamentul întârzie legea. Avertismentul ministrului Educației

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Ministrul Educației, Mihai Dimian, avertizează că examenul separat de admitere la liceu ar putea fi aplicat chiar din anul școlar 2026-2027 dacă Parlamentul nu modifică la timp legislația. Pentru ca amânarea sau abrogarea prevederii să producă efecte din acest an școlar, legea trebuie să prevadă explicit o derogare, în caz contrar schimbarea urmând să se aplice abia din 2027-2028.

mihai dimian ministrul interimar al educatiei
Ministrul interimar al Educației atrage atenția privind examenul de admitere la liceu Foto: Facebook/ Mihai Dimian

Dimian a atras atenția asupra unui detaliu procedural esențial: dacă Parlamentul dorește ca abrogarea sau prorogarea să producă efecte încă din anul școlar 2026-2027, propunerea legislativă trebuie să conțină o derogare explicită de la articolul 10 alineatul (2) din Legea învățământului preuniversitar. În lipsa acestei derogări, orice modificare a legii intră în vigoare abia la începutul anului școlar următor celui în care este adoptată, ceea ce ar însemna anul 2027-2028. Până la modificarea legii, ministerul are obligația de a aplica prevederile actuale, inclusiv de a publica metodologia și calendarul admiterii. 

„Este însă necesară o clarificare importantă. Dacă Parlamentul doreşte ca abrogarea sau prorogarea să producă efecte încă din anul şcolar 2026-2027, propunerea legislativă trebuie să conţină şi o derogare explicită de la art. 10 alin. (2) din Legea învăţământului preuniversitar. În lipsa unei asemenea derogări, modificările aduse Legii învăţământului preuniversitar intră în vigoare, potrivit acestui articol, începând cu prima zi a anului şcolar următor celui în care sunt adoptate, ceea ce ar însemna anul şcolar 2027-2028. Până la modificarea şi intrarea în vigoare a legii, Ministerul Educaţiei şi Cercetării are obligaţia de a aplica legea aflată în vigoare”, a declarat ministrul.

Garanțiile de transparență introduse în metodologia revizuită, în caz că Parlamentul nu va amâna la timp intrarea în vigoare a legii

Oficialul mai subliniază că, independent de decizia Parlamentului, ministerul pregătește aplicarea legii existente și, în același timp, analizează propunerile primite în procesul de consultare publică. Pentru cazul în care concursurile separate vor fi organizate, varianta revizuită a metodologiei-cadru include garanții explicite de transparență și integritate: supravegherea audio-video, secretizarea și securizarea lucrărilor scrise, evaluarea digitalizată prin aceeași aplicație informatică utilizată pentru examenele naționale, precum și reguli clare pentru prevenirea conflictelor de interese. Scopul este ca, dacă acest concurs va exista, standardele să fie cel puțin la nivelul celor aplicate examenelor naționale. 

„Dacă Parlamentul va decide abrogarea sau prorogarea prevederilor privind concursul separat de admitere, iar noua lege va intra în vigoare pentru anul şcolar 2026-2027, ministerul va modifica în consecinţă metodologia şi calendarul. Până atunci, este necesar să pregătim aplicarea legii existente.

În acelaşi timp, analizând şi propunerile primite în procesul de consultare publică, se propune ca, dacă se va ajunge la organizarea acestor concursuri, regulile generale să ofere garanţii cât mai puternice de transparenţă, obiectivitate, echitate şi nediscriminare. Varianta iniţială a metodologiei prevedea deja că procedura elaborată de fiecare liceu trebuie să respecte aceste principii, iar inspectoratele şcolare trebuie să verifice respectarea lor în procesul de avizare”, a mai precizat ministrul.

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El a recomandat liceelor să trateze cu precauție activarea opțiunii de a organiza un concurs separat, sugerând ca, într-o primă etapă, această posibilitate să fie utilizată de un număr redus de unități de învățământ, într-o logică de pilotare, astfel încât efectele asupra elevilor, echității și procesului de admitere să poată fi evaluate înaintea unei eventuale extinderi. Demnitarul a subliniat că prevederea privind concursul separat a fost adoptată în iulie 2023, cu aplicare începând cu admiterea din 2027, iar în cei peste trei ani care au trecut de atunci nu a fost promovată o modificare legislativă în acest sens. Dezbaterea s-a intensificat abia acum, când ministerul a ajuns în situația de a pregăti efectiv aplicarea acestei prevederi. 

„În final, dacă Parlamentul va decide menţinerea posibilităţii organizării unui concurs separat de admitere în anul şcolar 2026-2027, recomandarea mea către licee este să trateze cu multă precauţie activarea acestei opţiuni. Consider că, într-o primă etapă, ar fi prudent ca această posibilitate să fie utilizată de un număr redus de licee, într-o logică de pilotare, astfel încât efectele asupra elevilor, echităţii şi procesului de admitere să poată fi evaluate înaintea unei eventuale extinderi. Chiar dacă ne aflăm acum într-un climat tensionat, cred că este important să păstrăm corectă cronologia faptelor”, a explicat Mihai Dimian.

Ministrul a făcut o paralelă între situația actuală și modul în care a abordat pregătirea examenului de Bacalaureat din 2030, subliniind că regulile importante trebuie cunoscute din timp de elevi și părinți, înainte ca aceștia să înceapă parcursul educațional la finalul căruia vor fi evaluați. Tocmai de aceea, a insistat asupra necesității ca Parlamentul să decidă cât mai rapid dacă prevederea adoptată în 2023 rămâne în vigoare, este abrogată sau prorogată. 

„Modul în care cred că trebuie procedat atunci când schimbăm reguli importante pentru elevi l-am demonstrat şi în aceste câteva luni de mandat. Am pregătit din timp cadrul pentru examenul de Bacalaureat din 2030, astfel încât elevii care intră în această toamnă în clasa a IX-a să cunoască, încă de la începutul liceului, informaţiile esenţiale privind organizarea şi conţinutul examenului pe care îl vor susţine la finalul studiilor. (...) Nu am aşteptat anul 2029 pentru a le spune elevilor cum va arăta Bacalaureatul din 2030.

Am considerat că predictibilitatea în educaţie înseamnă ca regulile importante să fie cunoscute din timp, înainte ca elevii să înceapă parcursul educaţional la finalul căruia vor fi evaluaţi. Din aceeaşi perspectivă privesc şi admiterea în clasa a IX-a: regulile trebuie clarificate cât mai devreme, iar elevii şi părinţii trebuie să ştie la ce să se aştepte. Tocmai de aceea este important ca Parlamentul să decidă cât mai rapid dacă prevederea adoptată în 2023 rămâne în vigoare, este abrogată sau prorogată. Parlamentul decide cadrul legal. Ministerul are obligaţia să îl aplice. Iar responsabilitatea noastră comună este ca orice formulă de admitere va rămâne în vigoare să fie predictibilă, transparentă şi echitabilă pentru elevi”, a mai transmis Mihai Dimian.

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