Senatul a votat eliminarea examenului separat de admitere la liceu

Senatul a votat marți, 8 septembrie, pentru eliminarea examenului de admitere la liceu, introdus suplimentar faţă de Evaluarea Naţională.

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Săptămâna trecută, Comisia pentru Învățământ a Senatului a adoptat, în unanimitate, un proiect de lege care prevede abrogarea examenului suplimentar de admitere la liceu, introdus prin Legea învățământului preuniversitar din 2023

Toți senatorii prezenți la ședință au votat pentru desființarea acestui mecanism, care permitea liceelor să organizeze un concurs propriu pentru maximum 50% din locuri.

Inițiativa prevedea că liceele pot organiza propriul concurs de admitere pentru cel mult 50% dintre locuri, în timp ce până la 10% dintre locuri sunt rezervate prioritar elevilor cu dizabilități/CES și elevilor de etnie romă.

Fostul ministru Mircea Dumitru a fost unul dintre cei care a criticat dur ideea admiterii separate la liceu.

El a explicat pentru „Adevarul” că elevii de 14-15 ani nu ar trebui să fie supuși la două examene consecutive. Fostul ministru al Educației pledează pentru o Evaluare Națională unitară și mai complexă și avertizează că lipsa unei dezbateri reale asupra prevederii adoptate în 2023 arată o slăbiciune a dialogului public.

De altfel, directoarea Colegiului „I.L. Caragiale” din București, Andreia Bodea, anunțase deja că liceul pe care îl conduce nu va organiza examenul în 2027, invocând lipsa necesității, suprasolicitarea cadrelor și riscul afectării reputației unității de învățământ.