Titularizare 2025. Cum s-au descurcat candidații în fiecare județ. Harta notelor de 10

Candidații de la concursul național de Titularizare 2025 au aflat, marți, rezultatele inițiale. Sunt 41 note de 10, rata notelor de cel puțin 7, care permite titularizarea, fiind de 43,52%. Performanța pe județe este diferită.

Rezultatele din acest an sunt ușor peste cele din 2024, rata notelor peste 7 fiind de 43,52%, față de 41,9% în sesiunea 2024. S-au înregistrat 41 note de 10 în acest an, din acest punct de vedere rezultatele fiind sub cele de anul trecut, când s-au înregistrat 74 note de 10.

Performanța candidaților este diferită la nivelul județelor. Astfel, cele mai bune rezultate le-au obținut candidații din Cluj, unde rata notelor de cel puțin 7 este de 52,0%. Al doilea cel mai bun rezultat este în județul Dâmbovița, unde puțin peste jumătate (50,2%) dintre candidați au obținut note peste 7, pe locul 3 fiind județul Iași, cu 48,5%. la polul opus sunt județele: Tulcea - 24,5%, Gurgiu - 28,0% și Satu Mare - 28,9%.

Din Satu Mare vine în schimb o altă surpriză, candidații din promoția 2025 reușind cel mai bun rezultat - 57,1%. Al doilea rezultat în rândul absolvenților din acest an aparține Prahovei - cu 50,5%, iar pe locul 3 este Bacău - 48,1%. Cele mai slabe rezultate în rândul candidaților care au absolvit școala în acest an se înregistrează în: Caraș-Severin - 22% rată de medii peste 7, Alba - 24,8% și Mureș - 25,6%.

Candidații nemulțumiți de note pot depune contestații. Contestaţiile se depun la sediile inspectoratelor şcolare judeţene sau prin mijloace electronice (la adresele comunicate public de fiecare inspectorat școlar) astări, 22 iulie, până la ora 21:00, respectiv în data de 23 iulie, până la ora 12:00.

Rezultatele pe tranșe de note și pe județe le regăsiți în tabelul de mai sus, iar pentru a afla rezultatul pe județe, sau pentru fiecare candidat în parte, accesați site-ul dedicat.

Pentru a accede la statutul de titular (angajare pe perioadă nedeterminată), candidații trebuie să obţină minimum nota 7 (şapte) atât la proba scrisă, cât şi la proba practică/inspecţia specială la clasă în profilul postului. Pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), candidaţii trebuie să obţină minimum nota 5 (cinci) atât la proba scrisă, cât şi la proba practică/inspecţia specială în profilul postului. Deși nota este condiție esențială, angajarea pe perioadă determinată depinde mult mai mult de lista posturilor libere pentru titularizare. De foarte mulți ani candidații de la Titularizare se luptă, în fapt, pe posturile de suplinitor, în lipsa posturilor cu viabilitate de cel puțin 4 ani.

Rezultatele finale se afişează la sediile inspectoratelor şcolare judeţene şi pe site-ul www.titularizare.edu.ro în data de 30 iulie.