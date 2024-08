Norocoșii care se titularizează. 47 candidați pe un post la marginea județului. „O minune a lui Dumnezeu” VIDEO

A început repartizarea pe posturi a candidaților care au susținut concursul de Titularizare 2024, în prima etapă prezentându-se profesorii cu note de cel puțin 7. Sunt acei norocoși care au pentru ce posturi să se bată, pentru multe alte discipline nefiind disponibile posturi de titular.

Marea repartizare pe posturi a candidaților care au susținut concursul de Titularizare 2024 a început joi, 1 august. Candidații care au obținut cel puțin nota 7 la discipline pentru care s-au și anunțat posturi titularizabile vacante sunt primii repartizați, în ședință publică, în ordinea rezultatelor obținute la Titularizare. Ghinioniștii cu note mari, dar la discipline pentru care nu sunt posturi viabile cel puțin patru ani, mai au de așteptat aproximativ trei săptămâni până când vor putea, la rândul lor, să opteze pentru un post vacant pe perioadă determinată și să încheie, astfel, un contract de muncă pentru un an.

La prima ședință publică de repartizare pe posturile/catedrele vacante se adună, an de an, atât candidații cu șanse să fie repartizați, cât și o seamă de susținători, de candidați cu note sub 7 care vor să afle doar „cum stă treaba”, de candidați cu note mari obținute la discipline pentru care nu sunt posturi titularizabile etc.. În sală intră doar cei care îndeplinesc condițiile pentru repartizare. Pe holuri se schimbă impresii, se discută pe marginea listei de posturi disponibile, se fac calcule. Cel mai greu le este candidaților care sunt pentru prima dată într-o ședință publică de repartizare și care știu puține lucruri despre ce urmează să se întâmple. „Bobocii” s-au uitat pe lista posturilor vacante, își știu locul în ierarhia stabilită după concursul de Titularizare 2024, însă cunosc puține detalii, sau deloc, despre unitățile școlare în care sunt vacante posturile, distanțe rutiere, posibilități de transport etc.. Nici prea multe calcule nu-și pot face, pentru că totul de depinde de opțiunea candidatului cu notă mai mare decât a lor. Multe dintre posturi sunt în școli mici, departe de oraș, așa că auzi des întrebarea: „Dar știți cât este de departe?”.

Posturi cu zeci de pretendenți, dar și catedre neocupate

În județul Olt, în acest an au fost disponibile 44 posturi titularizabile, un număr considerat foarte mare de către „veteranii” ședințelor de repartizare. Cele mai multe au fost cele de puericultor (12), disponibile în creșe, numărul mare al acestora fiind determinat de recenta preluare a creșelor, din subordinea serviciilor sociale din cadrul primăriilor, în rețeaua școlară. Și pentru Matematică au fost cinci, număr de asemenea considerat mare. În alte județe nu este niciunul pentru această disciplină, iar candidații, mai ales cei care încearcă de mai mulți ani să se titularizeze, vin chiar din județele vecine. Inspectoratul Școlar Județean Olt a anunțat pentru titularizare și patru posturi de Medicină generală, vacante la Școala postliceală sanitară de stat, iar după ani de așteptare s-a ocupat unul dintre acestea, un medic chirurg pediatru reușind să obțină o notă foarte mare și să-l ocupe. Relativ multe, ca și anul trecut, au fost și în acest an posturile de consilier psihopedagog. Chiar mai multe decât candidați cu note peste 7, ceea ce va face ca o parte să se ocupe în etapele următoare, de către suplinitori cu note mai mici. Neocupate au rămas și posturile de profesor documentarist, dar și alte posturi, la finalul ședinței, din cele 44 posturi, aproximativ jumătate rămânând neocupate. Acestea vor fi transformate în posturi pe perioadă determinată și vor putea fi ocupate în etapele următoare de către suplinitori.

„60 de kilometri dus, 60 km întors, 120 kilometri pe zi”

Oricât ar fi de departe de casă, un post titularizabil după care poți să alergi decenii întregi nu poate fi ratat, dacă se oferă ocazia să-l ocupi. Așa s-a gândit o proaspătă absolventă de facultate care a ales să solicite singura catedră de educator disponibilă în județ. Andreea Costache a ales învățământul după o carieră de 10 ani în Contabilitate. Este originară din Cluj, însă și-a întemeiat o familie în Slatina. A absolvit a doua facultate și a susținut în acest an, pentru prima dată, concursul de titularizare, obținând a doua medie din Olt. Această medie i-a permis să solicite singurul post disponibil (prima clasată a optat pentru un post pe care îl ocupă în prezent ca suplinitor și pe care se poate titulariza pe viabilitatea postului). Andreea le-a spus membrilor comisiei de repartizare că știe că postul este vacant într-o școală aflată la 60 kilometri de Slatina, la limita județului Olt cu județul Vâlcea. Alți 45 de candidați cu note peste 7 la Titularizare așteptau să audă decizia candidatei.

Faptul că are posibilitatea să ocupe un post de titular din primul an „a fost o minune a lui Dumnezeu, pentru care sunt foarte recunoscătoare”, a declarat Andreea.

„La Vitomirești este singurul post titularizabil și am ales să merg. Sunt 60 de kilometri dus, 60 întors, 120 de kilometri pe zi”, a spus educatoarea. Înainte de ședința publică a mers la Vitomirești și a vorbit cu directorul școlii. Știe că la grădiniță sunt 12 copii și deocamdată acestea sunt toate informațiile de care are nevoie.

„E disciplina de care fug toți elevii, dar e cea mai frumoasă”

Simona Pațachia este o altă tânără profesoară, aflată în al doilea an la catedră, norocoasă să ocupe un post titularizabil încă din primii ani ai carierei. Simona a avut cea mai mare notă la Matematică din județul Olt, 8,65, iar cu această notă și-a ales un post la Școala Urzica. Locuiește în Izbiceni, iar asta înseamnă că va face naveta zilnic la 40 de kilometri. În primul an a predat la Vădastra, nici această localitate nefiind tocmai aproape de casă (este o distanță de peste 30 km între cele două localități).

Se bucură să le predea elevilor disciplina pe care ea a îndrăgit-o încă din școala primară.

„Matematica e cea mai frumoasă disciplină. E disciplina de care fug toți elevii, dar e cea mai frumoasă. Mi-am dat seama încă din clasele mici. Părinții m-au sprijinit mult să învăț. Am fost la concursuri din clasa a IV-a, la concursuri și olimpiade”, a dezvăluit Simona.

Spune că nu a fost foarte încântată de cât au fost dispuși elevii săi să învețe în anul care tocmai s-a încheiat, în schimb a surprins-o foarte mult un alt aspect.

„De învățat nu am fost foarte mulțumită de ei, dar au fost destul de respectuoși. Mă așteptam să nu primesc atât de mult respect, mai ales că sunt foarte tânără, dar în primul an de învățământ să te respecte atât de mult...”, s-a declarat surprinsă tânăra profesoară.

Simona Pațachia a reușit deja să susțină și examenul de Definitivat, promovându-l cu 8,83, ceea ce înseamnă că în sfârșit îi va fi încheiat un contract pe perioadă nedeterminată.

„A fost foarte ușor la Def, în comparație cu Titularizarea. Mult-mult mai ușor la Definitivat. Eu am terminat subiectele în două ore și jumătate, pe când la Titularizare nu am avut timp de gândire. Aș mai fi avut nevoie chiar de o oră, pentru că probabil unele probleme aș fi putut să le abordez, dar n-am mai avut timpul necesar”, a mai precizat tânăra profesoară.

Visul său este să preda la un liceu de top din Craiova, însă pentru moment este un vis greu de atins.

„La oraș nu se scot posturi titularizabile, se pot ocupa doar prin transfer și la transfer trebuie să ai un număr de puncte, o anumită vechime... Dar mă pot detașa. Dacă îmi place școala pentru care am optat acum voi rămâne mai mult timp. Eu sper să am un director destul de bun, pentru că contează și relația cu directorul”, a mai spus Simona Pațachia.

Cum se repartizează posturile în continuare

Prima ședință de repartizare organizată după susținerea concursului de Titularizare 2024 a fost rezervată candidaților care au obținut cel puțin nota 7 la proba scrisă și care au putut solicita un post din lista celor care pot fi ocupate pe perioadă nedeterminată.

Conform informațiilor oferite de inspectorul școlar general-adjunct din cadrul IȘJ Olt, Mariana Gheorghe, în 6 august va fi organizată a doua ședință publică, la care sunt așteptați profesorii care de asemenea au obținut în acest an cel puțin nota 7 la Titularizare și care ocupă deja un post pentru care cer titularizarea pe viabilitatea postului. Din 20 august, începe seria ședințelor publice organizate pentru posturile care pot fi repartizate către suplinitori, astfel: 20 august – candidații care au obținut note peste 7; 22-23 august - candidații care au obținut note între 5 și 7; în săptămâna 26-30 august se organizează concursul județean pentru suplinire, în 27 și 28 august candidații putând să-și depună dosarele, iar în 30 este programată proba scrisă. În perioada 1- 4 septembrie vor fi organizate ultimele ședințe pentru repartizarea tuturor candidaților cu note, obținute atât la Titularizare, cât și la testarea județeană.