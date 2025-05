Șansele la un post de titular în învățământ. Se caută consilieri, logopezi, profesori de sprijin. Disciplinele cu zero posturi

În județul Olt s-au înscris pentru a susține titularizarea în această vară aproape 650 de candidați, de zece ori mai mulți decât numărul posturilor titularizabile anunțate de către IȘJ. Cei mai mulți știu că vor susține concursul fără a putea ocupa un loc titularizabil, indiferent de nota obținută.

Numărul candidaților care s-au înscris să susțină în 2025 probele concursului național de Titularizare în județul Olt se apropie de 650. Posturi titularizabile sunt doar câteva zeci și nici pe departe pentru toate disciplinele. Cei mai mulți candidați știu că nota, indiferent cât de mare va fi, nu le va permite să ocupe un post pe perioadă nedeterminată pentru motivul simplu că nu se află în lista celor titularizabile astfel de posturi. Nu sunt posturi de Limba Română, nu sunt posturi de Fizică sau Chimie, nu sunt posturi de Franceză etc..

Pentru educatori nu există niciun post titularizabil, deși 30% dintre candidații înscriși să susțină Titularizarea sunt pentru această specializare (s-au înscris pentru un post de educator 193 candidați).

Vor fi în schimb 22 posturi de educator care vor putea fi ocupate prin suplinire, caz în care ierarhia din concurs este cea care le conferă dreptul să aleagă.

O situație cu mult mai bună se întâlnește în schimb în cazul posturilor de educator-puericultor (educatori pentru creșe). Pentru această specializare sunt 39 înscriși în concurs, care se luptă pentru zece posturi titularizabile și alte 17 pentru suplinire. Explicația pentru existența posturilor anunțate doar pentru suplinire este simplă: s-a decis scoaterea posturilor pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată gradual, timp de patru ani, astfel încât să le ofere și absolvenților de liceu pedagogic din promoțiile viitoare șansa de a concura pentru un post titularizabil. „Le distribuim pe patru ani, ca și generațiile următoare să aibă acces. Așa e moral, corect”, spune inspectorul de Resurse Umane din cadrul IȘJ Olt, prof. Cristian Miu.

Pentru extrem de puține posturi titularizabile, dar zeci disponibile pentru suplinire, se luptă și învățătorii. Sunt 71 candidați înscriși, pentru doar două posturi de titular și alte 38 disponibile la suplinire.

Candidați numeroși sunt și pentru Educație Fizică – 50, care se vor mulțumi cu posturi de suplinitor.

Un număr generos de posturi, la fel ca în anii trecuți, este pentru consilierii psihopedagogi, posturi scoase la concurs de Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE). S-au înscris 45 candidați și 18 posturi. Tot CJRAE caută și 12 profesori itineranți și de sprijin, care pot fi ocupate de specialiștii cu psihopedagogie specială. Pentru posturile de logopezi sunt 28 candidați (și nouă posturi), pentru Limba Română sunt 37 candidați (și nicio catedră titularizabilă), pentru Fizică sunt opt candidați, pentru Engleză sunt 21 concurenți (și un singur post de titular), posturi de Chimie caută 11 candidați, alți 11 s-au înscris pentru Biologie. Pentru Matematică sunt trei posturi de titular anunțate la concurs și 33 candidați, o situație îmbucurătoare, având în vedere faptul că ani la rând, deși numărul posturilor a fost tot mic, și pretendenți au fost puțini sau foarte slab pregătiți.

Pensionari din domenii speciale se întorc în sistemul bugetar

O situație inedită, neîntâlnită cu ani în urmă, o reprezintă înscrierea la concurs, pentru a ajunge la catedră, a persoanelor din rândul pensionarilor din domenii „speciale” precum SRI, STS, Poliție, Armată. Pentru că din domeniile amintite pensionarea intervine la vârste relativ mici, tinerii pensionari își încearcă puterile și în învățământ, aceștia vizând posturi de profesor consilier scoase la concurs de CJRAE. Dacă aceștia vor fi angajați după derularea tuturor etapelor de repartizare a posturilor, se ridică întrebarea ce se va întâmpla cu posturile la sfârșit de an calendaristic, atunci când expiră prorogarea ordonanței trenuleț și, teoretic, nu se mai permite plata salariului concomitent cu pensia pentru perioada lucrată tot la stat. Ar fi o situație sensibilă pentru școli, pentru că în acea perioadă din an rezerva de cadre didactice „în așteptare” este considerabil mai mică decât la debut de an școlar.

Ministrul Daniel David a anunțat reformarea modalității în care, în următorii ani, se vor ocupa posturile vacante în sistem. Definitivatul va fi înlocuit cu licențierea didactică, aspect care deja se știa, fiind prevăzut în noile legi ale Educației, însă cel mai probabil vor interveni și alte modificări legislative, astfel încât concursul național de Titularizare să fie înlocuit cu concursuri la nivel de școală sau de centru de examen, iar titularizarea pe post să poată fi făcută mai ușor, în baza notei de la examenul de licențiere didactică.

Sistemul actual îi pune pe candidați inutil pe drumuri și nu rezolvă nici pe departe problema școlilor. Spre exemplu, în București este o criză aproape permanentă de educatori și învățători, în timp ce în multe județe sunt doar câteva posturi pentru aceste specializări sau nu sunt deloc. Consecința? Candidații migrează din alte județe ale țării, ocupă posturi titularizabile în județele în care acestea sunt disponibile, stau pe post un an (doar pentru că nu pot pleca mai devreme), după care încearcă transferul în județul din care au plecat, școala care părea inițial că și-a rezolvat problema căutând din nou profesori după doar un an.