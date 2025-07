Mii de candidați care își doresc să ajungă la catedră, unii pentru prima dată, au susținut marți, 15 iulie 2025, proba scrisă a concursului național de Titularizare. Mulți spun că nu mai văd sensul acestei probe, având în vedere modificările anunțate. „Pentru ce posturi luptăm?!”.

Pentru mulți candidați de la concursul național de Titularizare 2025 speranțele s-au năruit. Și-au întocmit dosarele cu încredere, au susținut inspecțiile, însă perspectiva este incertă. Sunt și așa puține șanse de a deveni titulari, pentru mulți chiar inexistente (pentru că pentru disciplina la care au susținut proba nu există posturi titularizabile în listă), însă s-au prezentat, spun, la concurs mai mult pentru că „dacă tot am intrat în joc...”.

La nivelul întregii țări, au fost așteptați pentru susținerea probei scrise peste 39.700 candidați care au obținut minimum nota 5 la inspecțiile speciale/probele practice (dintr-un total de peste 41.300 înscriși inițial pentru Titularizarea 2025). Dintre aceștia, 7.400 sunt din promoția 2025, absolvenți ai studiilor liceale pedagogice, postliceale, universitare de licență, universitare de masterat sau ai departamentelor pentru pregătirea personalului didactic.

Examenul s-a susținut în 121 centre de examen, candidații având patru ore la dispoziție pentru a rezolva cerințele subiectelor.

La ieșirea din sala de examen mulți și-au exprimat nemulțumirea. Nu subiectele sunt sursa acestei nemulțumiri, ci incertitudinea legată de lista posturilor vacante. La sfârșitul primăverii a fost afișat un anumit număr de posturi vacante, puține dintre acestea cu viabilitate de peste 4 ani (titularizabile) și mult mai multe posturi/catedre/fragmente de catedră care pot fi ocupate prin suplinire. Acum nimeni nu le mai poate garanta că lista rămâne valabilă, în special când vine vorba de posturile/orele disponibile pentru suplinire care, se tem candidații, se vor împărți titularilor ca urmare a anunțatei creșteri a normei didactice de predare cu două ore.

Candidați de profesie

Puțin după ora 12.00, la unul din centrele de examen din municipiul Slatina (județul Olt) a început să se anime atmosfera. În fața Colegiului Național „Ion Minulescu” s-au adunat părinți, frați, prieteni, soți, soții, așteptând finalizarea probei și reacțiile candidaților. Se discută despre miza examenului și se conchide sec: îl susțin degeaba.

Același lucru aveau să-l spună, nu mult mai târziu, și o parte dintre candidați.

„Anul acesta subiectele au fost mult mai grele decât în anii anteriori. Nu înțeleg de ce s-a mai ținut acest examen, date fiind modificările care se preconizează. Adică toată lumea care dă acest examen e clar că nu e titulară. Și înțeleg că sunt în pericol și posturile titularilor, dar să mai ajungi la suplinire”, spune o candidată care predă de foarte multă vreme și repetă acest examen cu regularitate.

„Nu există posturi pe disciplina mea (n. red. - Biologie), de ani de zile. Dau în vederea suplinirii. Sunt puține și pentru suplinire. Și nu posturi întregi, ci ore. Predau de mult timp. Zeci de ani. De când dau examenul? Nu mai am noțiunea timpului. Nu am renunțat pentru că e cumva o pasiune. Dar acum e musai să renunț, pentru că sunt modificările care s-au anunțat deja”, a adăugat profesoara.

În aceeași situație se află o altă profesoară, de asemenea cu vechime mare la catedră. Predă Limba engleză și dă examenul pentru a șasea oară. „Dacă ai peste 7, poți să-l dai și din cinci în cinci ani. Dacă ești sub 7, din 3 în trei ani. Titulari de engleză sunt, posturi nu sunt disponibile, cam toate catedrele care sunt de engleză sunt ocupate. Cred că anul acesta nu mai sunt perspective, se pune problema dacă le vor ajunge orele să le acorde lor mărirea de normă”, este conștientă candidata.

„Am speranțe, de ce nu”

Absolvenții sunt mult mai încrezători. Nici nu știu prea bine procedura, iar pentru mulți a fost, oricum, „o încercare”.

„Mi s-a părut destul de accesibil subiectul. Sunt câteva posturi pentru titularizare și alte câteva de suplinitor și sunt 50 de candidați”, spune un absolvent 2025. Vizează un post de profesor de Educație fizică, iar modificările preconizate deocamdată nu-l sperie. „Încă nu este adoptată legea, nu a fost adoptată în Monitorul Oficial, deci încă mai am speranțe, de ce nu. Dacă nu, mai încercăm la anul. Anul acesta o să-mi caut ceva, o să văd, orice”, mai spune tânărul.

O altă tânără, de asemenea aflată la prima încercare, a evaluat că are șanse să obțină o notă bună. A ieșit după trei ore și jumătate. „Subiectul principal a fost exact ca la Bac, exact-exact ca la Bac, al doilea – importanța motivației în predare, învățare și evaluare în grădinița de copii, iar la al treilea a fost despre evaluare și metodele moderne de evaluare în grădinița de copii. Eu sunt din promoția 2013, dar de 12 ani eu nu am susținut acest examen, am avut alte priorități, a trebuit să renunț. Îmi doresc să ajung la catedră, pentru că-mi plac copiii, însă știu foarte clar că nu sunt posturi, nici măcar unul titularizabil, ci 20 de suplinire. Bineînțeles că mi-au atras atenția câteva posturi, însă șansele sunt extrem de mici, având în vedere că sunt 200 de candidați pe acele 20 de locuri puse la bătaie, și acelea de suplinire, nu titularizabile, repet”, a declarat tânăra. Indiferent de rezultatul de anul acesta, nu va renunța, a adăugat candidata.

„A fost destul de ușor, mai ales că eu am dat și BAC-ul anul ăsta și mi-a picat tot Moara cu noroc și a fost chiar destul de ușor. M-am descurcat cu pedagogia și metodica, doar că n-am mai făcut din clasa a X-a. Altfel, perspective puține pe Olt. Nu sunt sigură dacă vreau să mă angajez pe Olt, pentru că eu o să mă duc și la facultate. Fără titularizare pot să mă angajez și la privat”, spune tânăra absolventă de liceu pedagogic.

La catedră după 12 ani de muncă în sistem privat și în străinătate

Printre candidați am întâlnit și un absolvent de Fizică, o disciplină pentru care se vor găsi cu foarte mare greutate profesori în viitorul nu prea îndepărtat, criza manifestându-se deja în multe județe. A absolvit facultatea cu 12 ani în urmă și a lucrat în cu totul alte domenii. A fost manager al unei firme din domeniul retail, iar în ultimul an a fost plecat în străinătate. Deși financiar câștigul era mulțumitor, spune că a simțit că vrea să facă altceva. „Posturi sunt, doar că mai depărtate față de localitatea de domiciliu. Cam 30 de km e distanța față de postul vizat, dar nu e un impediment. Pe unde mai lucrat, în alt sistem, mi se deconta integral naveta, acum vom vedea. Diferență salarială va fi, și nu în favoarea învățământului, știți și dumneavoastră cât e salariul unui debutant, toată lumea poate să dea o căutare pe Google, dar m-am gândit la liniștea mea, nu mai vreau să mai experimentez munca în străinătate, de acolo vin. Acum, vedem ce șanse am. Am avut și foarte puțin timp de pregătire, a trebuit să reiau iarăși materia, de 12-13 ani nu am mai făcut asta”, a adăugat tânărul.

Spune că imediat după absolvire nici n-a luat în calcul o carieră didactică, deși în facultate i-a plăcut experiența din stagiile de practică pe care le-a efectuat la mai multe licee din Craiova.

„Nici nu mai știu de ce n-am încercat atunci. Probabil și veniturile erau foarte mici, mai mici decât acum. Altfel, contact cu domeniul oarecum am avut. Bunica mea a fost profesoară, mama este medic, unchii mei au fost profesori, mi-au insuflat oarecum pasiunea pentru didactică și pedagogie”, a mai spus tânărul.

La nivel național, proba scrisă a concursului național de titularizare 2025 s-a susținut pentru 119 discipline, subiectele și baremele fiind asigurate de Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare, acestea fiind la acest moment publicate pe site-ul subiecte.edu.ro.

Cei mai mulți candidați s-au înscris pentru învățământul preșcolar cu predare în limba română (peste 8.300 de candidați). Pentru învățământul primar cu predare în limba română s-au înscris peste 6.100 de candidați; pentru educație fizică și sport – profesori - peste 3.600 de candidați; pentru limba și literatura română - peste 2.300 de candidați; pentru limba engleză - peste 2.000 de candidați.

Rezultatele inițiale vor fi publicate pe 22 iulie, la sediile inspectoratelor şcolare şi pe site-ul dedicat. Rezultatele finale se afişează în data de 30 iulie.