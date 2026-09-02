Peste 7.800 de posturi de director și director adjunct în școli vor fi scoase la concurs. Când începe înscrierea

Ministerul Educației a anunțat că au început etapele administrative pentru organizarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct în unitățile de învățământ preuniversitar de stat. Sunt disponibile peste 7.800 de posturi, iar candidații își vor putea depune dosarele începând cu 14 septembrie 2026.

Depunerea dosarelor de înscriere este programată în perioada 14 septembrie – 2 octombrie. Foto: pixabay.com

Ministrul Educației, Mihai Dimian, îi îndeamnă pe profesorii care îndeplinesc condițiile necesare să participe la concurs, susținând că școala românească are nevoie de stabilitate în ceea ce privește ocuparea funcțiilor de conducere.

„Îi îndemn pe toți colegii care au experiența, competența și dorința necesare de a conduce o unitate de învățământ să se pregătească și să participe la concursul pentru cele peste 7.800 de posturi vacante pentru funcțiile de director și director adjunct”, a transmis ministrul.

Potrivit acestuia, ocuparea funcțiilor prin concurs ar trebui să înlocuiască soluțiile temporare și să ofere directorilor posibilitatea de a construi proiecte manageriale pe termen lung.

„Cred că trebuie să ieşim din cultura provizoratului. Un sistem de educaţie stabil are nevoie de directori stabili, selectaţi prin concurs, care să aibă autoritatea şi timpul necesare pentru a-şi pune în aplicare proiectele pentru instituţia pe care o conduc”, a mai afirmat Mihai Dimian.

Cine poate participa la concurs

La concurs pot participa cadre didactice titulare din învățământul preuniversitar de stat, cu o vechime în învățământ de cel puțin cinci ani.

Prevederile se aplică unităților de învățământ preuniversitar de stat, inclusiv unităților de învățământ special și centrelor școlare pentru educație incluzivă. Candidații trebuie să îndeplinească cumulativ toate condițiile prevăzute în metodologia de concurs.

Ministerul Educației precizează că legislația necesară organizării concursului a fost pregătită, iar etapele administrative au început deja.

Calendarul concursului pentru directori

Depunerea dosarelor de înscriere este programată în perioada 14 septembrie – 2 octombrie.

Principalele etape ale concursului sunt:

- 13 octombrie – proba pentru evaluarea competențelor și afișarea rezultatelor;

- 20 octombrie – proba scrisă și afișarea rezultatelor;

- 21 octombrie – 4 noiembrie – evaluarea administrativă a proiectelor planurilor manageriale și a planurilor de acțiune;

- 12 – 27 noiembrie – desfășurarea probei de interviu;

- 9 decembrie – afișarea rezultatelor finale.

Documentele necesare înscrierii vor fi încărcate în aplicația informatică dedicată.

Trei probe pentru candidați

Concursul include evaluarea competențelor, proba scrisă și interviul.

La proba de evaluare a competențelor vor fi testate capacitățile și aptitudinile personale ale candidaților. Evaluarea se va face prin intermediul platformei informatice.

Proba scrisă va urmări cunoștințele de management și legislație școlară, iar evaluarea va fi realizată automat, prin intermediul aceleiași platforme.

Subiectele pentru cele două probe vor fi elaborate de Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare și Institutul pentru Științele Educației, în colaborare cu experți în științele educației și specialiști în psihometrie.

În cadrul interviului vor fi evaluate proiectul managerial și planul de acțiune propuse de candidat pentru unitatea de învățământ, dar și capacitățile și aptitudinile personale, competențele digitale și abilitatea de a rezolva situații-problemă.

Candidații vor fi evaluați inclusiv în ceea ce privește calitatea susținerii planului managerial.

Peste 10.000 de cadre didactice, formate în management educațional

Ministrul Educației a amintit și de programul de formare profesională derulat prin PNRR. În cadrul investiției „Formarea personalului de conducere din domeniul educației”, au fost formate, potrivit ministerului, peste 10.000 de cadre didactice în domeniul managementului educațional.

„Mesajul meu către colegii din sistemul preuniversitar este simplu: pregătiți-vă și participați la concurs!”, a transmis Mihai Dimian.