Ore remediale în 2025. Cum se planifică și cine sunt elevii care vor avea parte de ele

În 2025, Ministerul Educației a introdus modificări semnificative în organizarea orelor remediale, pentru a răspunde nevoilor variate ale elevilor și pentru a preveni abandonul școlar.

Ce anunț a făcut ministrul Educației despre orele remediale în 2025

În 2025, Ministerul Educației a anunțat schimbări majore în modul de organizare a orelor remediale. Printr-o nouă metodologie, cadrele didactice vor fi obligate să aloce timp special pentru aceste activități, astfel încât procesul de învățare să fie mai echilibrat și să răspundă nevoilor elevilor. Ministrul Educației a precizat că, la nivel primar, învățătorii vor desfășura săptămânal două ore remediale, obligatorii și integrate în programul lor didactic. În același timp, profesorii de gimnaziu și liceu vor dedica 25% din timpul de predare al fiecărei discipline activităților remediale, ceea ce înseamnă consolidare, aprofundare și transfer de competențe. Aceste prevederi se aplică din anul școlar 2025-2026 și vor fi monitorizate de inspectoratele școlare. Totodată, noile planuri-cadru pentru liceu, aprobate în 2025, oferă o flexibilitate sporită, inclusiv pentru integrarea acestor activități de sprijin educațional.

Câte ore remediale au elevii anul acesta

Numărul de ore remediale variază în funcție de nivelul de studiu. Elevii din ciclul primar beneficiază de două ore săptămânal, organizate de învățătorii lor, în timp ce la gimnaziu și liceu profesorii trebuie să aloce un sfert din totalul orelor pentru activități remediale. Concret, dacă o disciplină are patru ore pe săptămână, una dintre ele va fi dedicată consolidării și fixării cunoștințelor, iar dacă sunt doar două ore, aproximativ jumătate de oră se transformă în activitate remedială. Astfel, elevii primesc un sprijin constant, integrat în structura orarului, fără a fi nevoie de programe suplimentare sau improvizate.

Ce sunt orele remediale

Orele remediale reprezintă activități educaționale menite să ajute elevii să își consolideze cunoștințele, să recupereze eventualele lacune și să aprofundeze noțiuni dificile. Ele nu se adresează doar copiilor cu rezultate mai slabe, ci sunt gândite ca o intervenție pentru întreaga clasă sau pentru grupuri mai mici, în funcție de nevoile identificate. În școala primară, acestea se pot desfășura înainte sau după programul obișnuit și, de regulă, pe grupe de șase până la doisprezece elevi. La gimnaziu și liceu, profesorii pot organiza orele remediale sub formă de sesiuni de consolidare, ateliere sau proiecte practice, pentru a facilita transferul competențelor în viața reală. Scopul lor este să reducă inegalitățile, să prevină abandonul școlar și să asigure o educație mai echitabilă pentru toți.

Cine sunt elevii care vor avea parte de ore remediale

Beneficiarii direcți ai acestor măsuri sunt elevii care întâmpină dificultăți în procesul de învățare, cei care au nevoie de timp suplimentar pentru consolidare sau care se află în situații de risc educațional. Totuși, orele remediale sunt concepute să fie accesibile întregii clase, nu doar unui grup restrâns. În acest fel, sistemul educațional încearcă să ofere sprijin preventiv și corectiv, să elimine decalajele de pregătire și să le ofere tuturor copiilor șansa de a progresa. Prin includerea lor în planurile școlare, orele remediale devin parte din procesul normal de învățare și nu un efort suplimentar lăsat pe umerii părinților sau al profesorilor dispuși să muncească în afara orelor de program.