Cât au ajuns să coste meditațiile elevilor în România. Care sunt cei mai căutați profesori

Odată cu începutul școlii, mulți părinți își înscriu copiii nu doar la cursurile obișnuite, ci și la meditații, iar costurile acestora au înregistrat o creștere semnificativă în ultimul an. Conform unui raport al organizației Salvați Copiii, părinții plătesc, în medie, peste 6.000 de lei anual pentru orele suplimentare, cu aproape 3.700 de lei mai mult decât anul trecut.

Oferta de meditații crește odată cu cererea. Astfel, pe lângă elevii care se pregătesc pentru examenele naționale, circa 20% dintre copiii de școală primară fac ore private pentru a exersa materia predată la clasă.

Cheltuielile totale cu școlarizarea unui copil ajung, în medie, la 10.000 de lei pe an, incluzând after school, materiale didactice și meditații.

„Avem 4.500 de elevi și preșcolari înscriși la ore de limba engleză. Numărul cursanților a crescut cu 15% față de anul trecut. Reînscrierile au început încă din februarie-martie, tocmai pentru a răspunde cererii crescute și pentru a le organiza programul copiilor”, a explicat Ruxandra Silvia Bucevschi, fondator al unui centru de meditații, pentru știrileprotv.ro.

Specialiștii evidențiază principalele motive pentru care părinții aleg meditațiile. Roxana Paraschiv, coordonator al Centrului de Informare privind Drepturile Copilului Salvați Copiii, arată că 36% dintre părinți consideră necesară recuperarea materiei neasimilate la cursuri, 32% se concentrează pe performanță, iar doar 2% acționează din presiunea cadrelor didactice.

Cei mai căutați sunt profesorii de matematică.

„Meditațiile la matematică sunt cele mai solicitate. Părinții, tot mai ocupați, nu mai pot urmări temele zilnic și caută soluții alternative pentru pregătirea copiilor”, a declarat Cristian Demian, reprezentant al unui centru de meditații, pentru sursa citată.

Cheltuielile anuale cresc odată cu vârsta elevului: aproximativ 7.000 de lei pentru un elev de școală primară, peste 10.000 de lei pentru un gimnazial și mai mult de 12.000 de lei pentru un licean.